«Агроэко» внедрила умную систему видеоаналитики на мясоперерабатывающем предприятии

С помощью камер и программного комплекса система самостоятельно оценивает ситуацию на производстве. Это позволяет снизить нагрузку на персонал: теперь сотрудники, которые отвечают за мониторинг производственных процессов, просматривают только спорные случаи, что составляет менее 4% от общего потока данных.

За пять месяцев разработчики системы, которая подсчитывает прибывающих на производство свиней, достигли показателя в одну ошибку на 5 тысяч голов. Этот параметр в 100 раз точнее среднерыночных решений в пересчёте на партию.

Благодаря интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой предприятия все данные о перемещении животных, отгрузке и производственных процессах поступают в системы учёта в реальном времени, исключая ручной ввод и связанные с ним риски. Система уже интегрирована с корпоративными платформами «1С», MES и ERP.

«Экономический эффект от внедрения обеспечивают три составляющих: исключение хищений, минимизация ошибок человеческого фактора и оптимизация временных затрат на учётные операции, — отметил член правления «Агроэко» по мясопереработке Евгений Кияткин. — В планах компании — продолжать внедрение технологий искусственного интеллекта на мясоперерабатывающем производстве для учёта туш и полутуш».

Агропромышленный холдинг заинтересован в развитии технологий искусственного интеллекта на всех площадках. Помимо внедрения в мясопереработке, системы видеоаналитики планируют интегрировать на свинокомплексы. Машинное зрение поможет вести учёт животных в станках для выращивания и контролировать факты кормления.