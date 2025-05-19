Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть

МТС ускорила интернет в городе знаменитых конфет «Гулливер» ях, где жители и туристы Ялуторовска любят проводить свободное время: в городском саду, на площади декабристов, а также музее «Торговые ряды» - здесь можно приобрести известные на всю страну конфеты «Гулливер» от местной кондитерской фабрики. Емкость сети увеличилась также на территории главной достопримечательности города – Ялуторовском остроге, где теперь можно на более высоких скоростях