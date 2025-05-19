Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть

Разделы

Gulliver Group — один из крупнейших российских производителей и ритейлеров детской и женской одежды.

 

"Автоматизация бизнес-процессов с помощью ИИ" Иван Будник, Директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.05.2025 Группа компаний «Гулливер» перевела сотрудников на КЭДО от VK Tech

ГК «Гулливер» подключила к облачной системе кадрового электронного документооборота VK HR Tek 96%
26.06.2024 МТС ускорила интернет в городе знаменитых конфет «Гулливер»

ях, где жители и туристы Ялуторовска любят проводить свободное время: в городском саду, на площади декабристов, а также музее «Торговые ряды» - здесь можно приобрести известные на всю страну конфеты «Гулливер» от местной кондитерской фабрики. Емкость сети увеличилась также на территории главной достопримечательности города – Ялуторовском остроге, где теперь можно на более высоких скоростях

07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы

ояльности не бывает Секция началась с совместного выступления Евгения Лимаренко, ex-директора по ИТ Gulliver Group, и Ирины Баршак, руководителя проекта «Лояльность» Gulliver Group. Темо
20.06.2022 Разделение бухгалтерского и оперативного учета в «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия» в компании «Гулливер»

«1С-Рарус» реализовал проект по разделению бухгалтерского и оперативного контура в компании «Гулливер». Ведение регламентированного учета было перенесено в решение «1С:Бухгалтерия предпр
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак»

ConsID, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом, провела интеграцию распределительного центра региональной розничной сети «Гулливер» с системой маркировки «Честный знак». Компания «Гулливер» развивает торговые сети «Гулливер» и «Победа» из более 250 супермаркетов в 14 регионах Приволжского и Центральн
08.06.2020 «Ростелеком» запустил пилот умного магазина в торговой сети «Гулливер»

«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» в Ульяновске. Решение умного магазина внедряется на основе продукта Retail Hub, пре
04.06.2020 «Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер»

«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» в Ульяновске. Решение умного магазина внедряется на основе продукта Retail Hub, пре
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver

онтента множество — это и смартфоны, и планшеты, и, как наш сегодняшний испытуемый, — электронные книги. Но далеко не все современные гаджеты подходят для потребления графического контента. ONYX BOOX Gulliver — устройство, призванное закрыть данный пробел и решить проблемы взаимодействия с любого рода информацией. Комплект поставки новинки неплохой: кроме ONYX BOOX Gulliver вы получи
02.04.2018 «1С-Рарус» внедрила «1С:ERP Управление предприятием 2» в торговом доме «Гулливер»

явила о завершении проекта по внедрению системы «1С:ERP Управление предприятием 2» в торговом доме «Гулливер». Новая система объединила 650 рабочих мест. Обеспечено оперативное резервирование т
05.03.2018 ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер»

я складом и исполнением в цепочке поставок, внедрила комплексное решение на базе системы управления складом ConsID WMS на распределительном центре площадью 20 000 кв.м ульяновской сети супермаркетов «Гулливер». Начав свою деятельность в 1996 году с небольшой оптовой компании, «Гулливер» на сегодняшний день развивает сеть из 90 супермаркетов. Компания уже вышла за пределы Ульяновской

27.12.2006 Gulliver и "Альфред Мюллер" выбирают TradeX

Borlas Retail объявила о начале проекта по комплексной автоматизации сети магазинов торговых марок Gulliver и «Альфред Мюллер» на базе специализированного программного комплекса TradeX. В ходе
14.08.2006 ТРК "Гулливер" запустил бесплатный Wi-Fi

С 1 августа в Петербурге в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Гулливер» запустили бесплатные точки доступа к Wi-Fi. Внедрением и поддержкой занимается комп

Публикаций - 70, упоминаний - 105

