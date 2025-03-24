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RabbitMQ Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP

RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP

24.03.2025 «МТС Web Services» запустила платформу контейнеризации для разработки и эксплуатации приложений в масштабах Enterprise 1
11.12.2024 «Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером 1
11.11.2024 Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО 1
22.10.2024 АО «Тольяттиазот» после внедрения системы корпоративного казначейства сократил трудозатраты на 80% 1
11.09.2024 «T1 Облако» расширяет возможности клиентов при работе с потоковыми данными 2
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

 1
12.07.2024 Пора менять «шины». Как российские ESB-решения заменяют ушедших вендоров 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
17.05.2024 Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM 1
30.01.2024 6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы 1
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1
22.12.2023 Выручка СДЭК в 2023 году приросла на 43% 1
11.12.2023 СК «Югория» и «Диасофт» автоматизировали процесс загрузки договоров страхования в программный продукт для комплексной работы с договорами ДМС 1
24.10.2023 «Ростелеком» создает СЭД для органов госвласти. Ему предрекают проблемы 1
05.10.2023 «Первый бит» автоматизировал маркировку и сквозную прослеживаемость 9 млн шин в год на предприятиях компании Cordiant 1
29.09.2023 Xello Deception 5.3 обеспечивает гибкое управление ложным слоем инфраструктуры на распределенных площадках 1
11.07.2023 «Первый бит» автоматизировал сеть ювелирных салонов «Сенат» 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
24.01.2023 20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею» 1
27.12.2022 ИТ-компания WaveAccess создала корпоративный портал для внутренних коммуникаций 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform 1
10.10.2022 Выбираем RPA-платформу прямо сейчас, или Как закрыть потребности рынка в условиях импортозамещения 1
05.10.2022 Процессы делопроизводства ГК «Содружество» переехали в Directum RX . 1
19.09.2022 МТС научит студентов ВШЭ backend-разработке на Golang 1
28.06.2022 «Мой офис» начал наем целых команд разработчиков 1
31.05.2022 «Первый бит» помог старейшему алкогольному заводу России «Бутурлин» перейти на «1С:ERP» 1
07.02.2022 АО «Ижевский радиозавод» повышает конкурентоспособность на рынке приборостроения с помощью «1С:Корпорация» 1
21.01.2022 «Крок» произвел импортозамещение ПО для госструктуры в дорожной отрасли 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
15.04.2021 ГК «Эдит про» расширяет портфель услуг для крупных корпоративных клиентов 2
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
27.10.2020 «Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК» 1
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 1
25.09.2020 3iTech представила отечественную платформу для обработки больших данных 1
07.09.2020 «Диасофт» представила функциональность Payment Hub в решении по расчетам 1
21.07.2020 DataLine запустила услугу RabbitMQ как сервис 1
08.11.2019 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

При внедрении нацстандарта по безопасности операций отделаться «организационными мерами» не удастся

 1

Публикаций - 54, упоминаний - 56

RabbitMQ и организации, системы, технологии, персоны:

8333 15
Oracle Corporation 6730 9
Nginx - Энджайникс 169 9
Microsoft Corporation 24723 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 822 7
Broadcom - VMware 2386 6
Google LLC 11874 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 5
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Red Hat 1318 4
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Diasoft - Диасофт 900 3
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Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 201 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 3
МегаФон 9059 2
VK - Mail.ru Group 3467 2
Amazon Inc - Amazon.com 3026 2
IBM - International Business Machines Corp 9455 2
Salesforce.com 428 2
Cisco Systems - Splunk 69 2
Mindbox - Майндбокс 22 2
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 2
Hivext 11 2
Telegram Group 2079 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 334 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 2
Check Point Software Technologies 765 2
Directum - Директум 1104 2
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
SimbirSoft - СимбирСофт 77 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 458 4
Superjob - Суперджоб 551 3
Сбер - СберАвто 31 3
РЖД - Российские железные дороги 1924 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 2
Почта России ПАО 2133 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 85 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
eBay Inc 1622 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Runa Capital 158 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Югория - страховая компания 42 1
НСПК - Национальная система платежных карт 822 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 874 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2428 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 40 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 38 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 43 1
JTI - Донской табак 8 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 147 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 4
Федеральное казначейство России 1792 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
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