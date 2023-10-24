«Ростелеком» создает СЭД для органов госвласти. Ему предрекают проблемы

«Ростелеком» вложит 740 млн руб. в разработку СЭД+ – унифицированного решения для организации электронного документооборота в органах госвласти. Эксперты высказывают сомнения, что «Ростелеком» сможет успешно выйти на рынок, которые уже поделен между существующими игроками.

«Ростелеком» и СЭД+

«Ростелеком» вложит 740 млн руб. в развитие продукта СЭД+. Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной «Ростелекомом», VK, «Лабораторией Касперского» и «1С» и утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию.

За создание продукта отвечает «дочка» «Ростелекома» - «РТК - Цифровой документооборот». Компания была основана в 2021 г. 49% долю в ней получила компания «Синтеллекта».

Продукт СЭД+ должен стать унифицированным решением для организации электронного документооборота и системы управления бизнес-процессами для органов федеральной государственной власти с учетом высоких требований к производительности и информационной безопасности с возможностью дальнейшего масштабирования. Ключевыми заказчиками обозначены Правительство России и Минцифры.

Решение будет основано на базе микро-сервисной архитектуры и на базе отечественных продуктов (Postgres Pro, Tarantool). API будет основан на спецификации Open API и использования брокеров сообщений (RabbitMQ, Apache Kafka). За основу UX/UI (пользовательский интерфейс) будет взято SPA на основе TypeScript и React CI/CD.

В пресс-службе «Ростелекома» не стали комментировать ход работ по разработке СЭД+. Известно, что весной 2023 г. «Ростелеком» стал внедрять отечественную СЭД в органах госвласти Урала.

Российский рынок СЭД

Российский рынок СЭД насыщен самыми разными решениями, в том числе бесплатными, подходящими под многие сферы бизнеса, говорит руководитель QA-отдела Simbirsoft Галина Яшина. Среди крупных игроков отличаются «Диадок», СБИС, «1С:Документооборот», ELMA365 и другие.

«Часто СЭД интегрированы с бухгалтерскими платформами, государственными сервисами, обладают возможностью работать с цифровыми подписями, управлять архивами и работать с почтовыми клиентами, - говорит Яшина. - Большое количество решений подтолкнуло также развитие компаний, занимающихся интеграцией СЭД в ИТ-инфраструктуру компаний. Все это говорит о том, что рынок СЭД-решений сейчас чувствует себя достаточно комфортно и имеет большой потенциал для дальнейшего развития».

СЭД и импортозамещение

В 2022 г. назад был всплеск активности, связанный с заменой западных технологий — были опасения, что системы, использующие эти технологии, перестанут нормально работать. «Этого не произошло, компании убедились, что сразу же ничего плохого с системами СЭД/ЭДО/архивами не случится, и поставили этот вопрос на паузу, занявшись более насущными вопросами замены импортных инфраструктурных технологий, - рассказал директор компании «Цитрос» (входит в Sl Soft) Кирилл Соколов.- И сейчас, когда многие эти инфраструктурные вопросы решили, начинается процесс планирования замены импортных технологий в СЭД/ЭДО/архивах. Отмечу, что и до ухода иностранцев на рынке СЭД российские решения занимали существенную долю, так что замена зарубежным технологиям есть».

Игроки рынка СЭД, которые достаточно давно занимаются электронным документооборотом, почувствовали себя увереннее и переключаются от работы с небольшими компаниями на крупных клиентов, говорит директор направления «Электронный документооборот» компании «Крок» Василий Мухин. «Например, решения Directum сейчас все чаще встречаются в крупных компаниях и холдингах, - объясняет Мухин. - Появляются и новые продукты, например, ELMA выпустила решение ECM+, которое интегрирует движения документов в сквозные бизнес-процессы. В то же время не все крупные заказчики спешат переходить на отечественные аналоги, продолжают использовать Documentum Opentext и только присматриваются к рынку российских решений».

Будущее СЭД

Кирилл Соколов отмечает, что сейчас наблюдается трансформация рынка от СЭД к ЭДО (электронный документооборот) - фокус постепенно сдвигается с цифровизации внутренних процессов работы с документами на цифровизацию документооборота с внешними контрагентами и сервисами. Также видно, что фокус смещается с решения общих задач документооборота на бизнес-задачи различных функциональных подразделений: финансовый документооборот, закупочный документооборот, работа с клиентскими документами и т.п..

«Все больше запросов связано со следующей за документооборотом стадией работы с документами - архивным хранением, - продолжает Соколов. - В частности, есть запрос на обеспечение юридической значимости при архивном хранении - чтобы через десятки лет электронный документ можно было просмотреть и убедиться, что электронные подписи были валидны в момент подписания. Также растет интерес к различным ИИ-технологиям в СЭД и ЭДО, например, встречаются требования, чтобы в системе был виртуальный ассистент, который помогает работать с документами».

Туманные перспективы «Ростелекома» на рынке СЭД

В то же время насчет перспектив решения от «Ростелекома» участники рынка смотрят скептически. «Решение разработать новую СЭД будет обосновано, если оно будет «заточено» под нужды госучреждений, будет обладать высоким уровнем безопасности и высокой скоростью работы с большим количеством данных, - говорит Галина Яшина. - На мой взгляд, у такого решения есть перспективы при условии, что государственные учреждения будут готовы отказаться от уже используемых решений и перейти на новую платформу».

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Попытка реализовать единую СЭД для органов власти предпринимались уже неоднократно, однако эти попытки не увенчались успехом, напоминает президент «Доксвижн» Владимир Андреев. «Сегодня во всех крупных органах государственной власти уже внедрены те или иные системы, к которым привыкли как пользователи, так и ИТ специалисты, - отмечает Андреев. - Учитывая административный ресурс «Ростелекома» можно предположить, что данный проект может ожидать определенное будущее, однако мы скорее скептически относимся к этой инициативе. Сложившаяся на российском рынке высококонкурентная среда среди поставщиков СЭД представляется более перспективной для развития решений, нежели наличие монопольного предложения, использующего административные рычаги для продвижения».

«Даже для такой крупной компании, как «Ростелеком», будет сложно самостоятельно осуществлять внедрения системы во всех клиентов, следовательно, придется налаживать партнерскую сеть, а она требует немалых усилий, - считает Василий Мухин. - Качество самого продукта и партнерских программ, скорость взаимодействия с техподдержкой, продуманная ролевая модель, удобность пользовательских и административных интерфейсов, хорошее интеграционное API – вот те свойства, которые определят успех нового решения на рынке».