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Мухин Василий



13.02.2025 «К2Тех» за месяц перевел Федеральное дорожное агентство на работу с цифровыми поручениям 1
24.10.2023 «Ростелеком» создает СЭД для органов госвласти. Ему предрекают проблемы 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
22.12.2022 Росэнергоатом завершил перевод системы технического документооборота на отечественную платформу 1
11.11.2022 Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам 1
26.05.2022 «Крок» принял участие в масштабном проекте по автоматизации стационаров столицы 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 1
21.01.2022 «Крок» произвел импортозамещение ПО для госструктуры в дорожной отрасли 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Мухин Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 7
Directum - Директум 1098 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 369 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 2
Ростелеком 9737 2
8259 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
data.ai - App Annie 85 1
Cleverence - Клеверенс 21 1
KODE 12 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
Agima 22 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
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65apps - 65 Гигабайт 8 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 222 1
Syntellect - Синтеллект 81 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Газпром нефть 621 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11709 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 189 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 665 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 5
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1192 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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