Мухин Василий
Мухин Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
|Газпром нефть 621 1
|Россети Ленэнерго 1701 1
|Бочарова Елена 14 2
|Ян Давид 67 2
|Сажин Олег 9 2
|Терещенко Вадим 15 2
|Дергачева Светлана 41 2
|Шальнов Олег 20 1
|Михайлов Артем 8 1
|Козак Алексей 3 1
|Петухов Илья 7 1
|Федюкин Юрий 9 1
|Морозова Инга 2 1
|Мартынов Олег 3 1
|Арлазаров Владимир 230 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Терещенко Елена 3 1
|Антипин Иван 1 1
|Карамов Эльдар 1 1
|Яшина Галина 3 1
|Самофеев Илья 3 1
|Догополов Илья 1 1
|Долгополов Илья 1 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Ведомости 1017 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 3
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
|CNews Mobile - рейтинг 20 1
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