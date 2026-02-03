Разделы

KODE КОДЭ


СОБЫТИЯ

03.02.2026 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews 1
03.02.2026 Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года 1
30.06.2025 С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений 1
30.06.2025 ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки 1
24.02.2025 Apple запретила российским разработчикам создавать приложения для iPhone. Старые приложения заблокированы. Кого коснулось 1
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 2
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 2
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 1
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» 1
30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 1
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 1
09.09.2019 Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
31.05.2017 Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились 1
08.12.2000 Motorola инвестировала в Talking Drum Inc. 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

KODE и организации, системы, технологии, персоны:

Agima - Агима 24 10
RedMadRobot - Рэдмэдробот 77 10
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 6
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 5
Apple Inc 12717 5
Google LLC 12323 4
65apps - 65 Гигабайт 9 4
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 3
Ростелеком 10396 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 3
Крок - Croc 1816 3
data.ai - App Annie 85 3
InfoShell - ИнфоШелл 15 3
Cleverence - Клеверенс 27 3
Touch Instinct - Тачин 16 2
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 411 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5314 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2570 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4581 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 492 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 192 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
Сател 168 2
Agima.Mobile 8 1
Team Force - Тим Форс 17 1
KrIT - КРИТ 32 1
Upwork 9 1
Magora Systems - Магора 6 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 10 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 65 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 47 1
Технократия 11 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1068 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 65 1
Uber 340 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1395 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 533 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
X5 Group - Перекрёсток 610 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Лента - Сеть розничной торговли 2286 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1360 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 204 1
Walt Disney Company 638 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Naspers 84 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3139 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3475 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 719 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 347 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 8
Application store - магазин приложений 1370 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5971 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6199 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3106 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13023 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5683 4
Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications - Прогрессивное веб-приложение 78 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 3
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8142 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 2
Google Android - приложения и разработчики 710 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Маркировка - Marking 1235 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
Google Android 14802 7
Apple iOS 8308 7
Apple - App Store 3018 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1358 4
VK RuStore - Рустор 529 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 94 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 3
Apple iPad 3943 3
Kaspersky OS 147 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 644 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 211 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 70 2
FreePik 1486 2
ByteDance - TikTok 326 2
Linux OS 10996 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5904 2
Huawei AppGallery 326 2
Google Flutter 62 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 41 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 1
Google BigQuery 23 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 153 1
Linux - Debian GNU 541 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 1
Red Hat WildFly - Keycloak 55 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid Tavro 12 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - защищённые смартфоны 7 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 14 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 581 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Mobile 7 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг - ОКО Tab 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
Новые облачные технологии - МойОфис 906 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1231 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
Николенко Николай 11 6
Артемов Сергей 18 4
Короткий Павел 8 3
Врацкий Андрей 166 3
Козак Алексей 3 3
Фролов Виктор 11 3
Самофеев Илья 6 3
Ворожищев Александр 3 3
Крайнов Владислав 5 2
Вайсман Михаил 3 2
Костин Дмитрий 9 2
Михайлов Артем 8 2
Панкрушев Дмитрий 15 2
Морозова Инга 2 2
Михеев Иван 3 2
Распопова Диана 2 2
Казенюк Антон 3 2
Мицкевич Юлия 3 2
Семчук Иван 12 2
Лившиц Дмитрий 23 1
Соколов Максим 28 1
Симоненко Максим 1 1
Стариков Николай 3 1
Ерин Евгений 1 1
Венедиктова Мария 8 1
Анисимов Максим 28 1
Школьников Борис 2 1
Мазин Вадим 1 1
Ежов Василий 46 1
Фомин Василий 2 1
Гудзь Всеволод 1 1
Яковлев Николай 4 1
Баженов Сергей 6 1
Свалов Дмитрий 2 1
Бурлаков Виктор 3 1
Дубинин Виталий 2 1
Денисюк Сергей 2 1
Перов Евгений 97 1
Дырма Михаил 1 1
Федорчук Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 2
Казахстан - Республика 5836 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 1
Азия - Азиатский регион 5762 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Ближний Восток 3049 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 983 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 1
Африка Северная 250 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2302 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 230 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3254 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 12
CNews Mobile - рейтинг 23 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Reports and Data 4 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
