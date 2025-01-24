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Upwork



24.01.2025 Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач 1
07.06.2022 Платформа LaborX заменит биржу для фрилансеров Upwork 1
07.06.2022 Платформа LaborX предложила альтернативу Upwork фрилансерам из России и Белоруссии 1
18.03.2021 Банк «Точка» поможет фрилансерам начать работу с биржей Upwork 1
24.09.2019 Solar Staff запустил оплату услуг через PayPal 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
12.07.2018 Россиянин обвинил Burger King в тайном сборе данных о банковских картах 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Upwork и организации, системы, технологии, персоны:

Solar Staff 8 1
Samsung Electronics 10265 1
PayPal 654 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Webmoney 542 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
Бакка Софт - Bacca 14 1
Virgin Group 139 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Cleverence - Клеверенс 21 1
KODE 12 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
UseTech - Юзтех Интеграция 51 1
Agima 22 1
Team Force - Тим Форс 16 1
Magora Systems - Магора 5 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Yandex - Яндекс 7351 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Цифра ГК 2427 1
TopTal 1 1
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 3 1
eBay Inc 1619 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4406 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1494 2
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1447 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1009 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2233 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4104 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4010 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5317 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3786 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1238 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7384 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5034 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1722 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 403 1
Маркировка - Marking 1056 1
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