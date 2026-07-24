Генеративный ИИ разорвал фриланс надвое: копирайтинг минус 33%, ИИ-видео плюс 329%

Аналитики университета «Зерокодер» изучили мировой и российский рынок фриланса за 2015–2026 гг. Главный вывод: спрос ушел не из «творческих» профессий, а из тех, где задачу можно целиком описать словами. Форма рынка похожа на песочные часы: заказы стягиваются к двум полюсам — дешевому и дорогому, — а середина, где раньше работало большинство исполнителей, пустеет. Об этом CNews сообщили представители «Зерокодера».

Россия проходит тот же путь с отставанием в 1,5–2 года.

Генеративный искусственный интеллект не сократил рынок внештатного труда, а структурно перестроил его. К такому выводу пришли аналитики университета «Зерокодер».

Генеративный искусственный интеллект не сократил рынок внештатного труда, а структурно перестроил его. К такому выводу пришли аналитики университета «Зерокодер». Исследование объединило три независимых по природе источника данных: рецензируемую эконометрику (пять работ, в том числе в Management Science, Journal of Economic Behavior & Organization и Organization Science, охват до 61 страны), обязательную финансовую отчётность публичных бирж Upwork, Fiverr и Freelancer (формы SEC и ASX) и национальную статистику РФ (Росстат, НИУ ВШЭ, Solar Staff, Kwork).

Рубежом «до/после» служит запуск ChatGPT в ноябре 2022 г. и генераторов изображений в 2022–2023 гг., что было естественным экспериментом, позволившим отделить эффект технологии от фонового тренда.

Наблюдаемую картину исследовательская группа описывает как эффект песочных часов: широкая нижняя чаша — дешевые типовые заказы, широкая верхняя — дорогая экспертная работа, и почти исчезнувшая талия между ними. Заказчику стало выгодно либо закрыть задачу нейросетью почти бесплатно, либо заплатить за квалификацию, которую нейросеть не воспроизводит; промежуточный вариант — «крепкий середняк за умеренные деньги» — теряет смысл. Подробный разбор механизма приведен ниже.

Минус 33 % — спрос на письменные тексты (копирайтинг) с ноября 2022 по февраль 2024 гг. Плюс 39 % — спрос на видеомонтаж и видеопроизводство за тот же период. Плюс 109 % — рост совокупного спроса на ИИ-навыки за 2025 г. (против +23 % у прочего высоко востребованного топа). $170 → $342 — средний чек на покупателя Fiverr, 2019 → 2025, при падении числа покупателей с 4,2 млн (пик 2021–2022) до 3,1 млн (2025). 1,5–2 года — отставание российского рынка, который воспроизводит ту же логику.

Удар пришелся по заменяемым, а не по «творческим» услугам

Анализ 5 млн вакансий Upwork за период с ноября 2022 по февраль 2024 г. выявил резкую неоднородность. Сокращение затронуло узкий круг текстово-сервисных категорий, тогда как большинство прочих выросло.

Рецензируемые работы подтверждают направление: снижение спроса на автоматизируемые задачи составило порядка 21 % относительно ручного труда, причем письменные тексты пострадали сильнее прочих — до −30 %.

Одновременно кратный рост спроса на навыки работы с нейросетями

Речь идет о навыках, которые не конкурируют с нейросетью, а обслуживают ее: настроить модель под задачу заказчика, встроить ее в рабочие процессы компании, подготовить данные, довести машинный черновик до готового результата. Такой исполнитель не соревнуется с ИИ в скорости — он им управляет.

Там, где ИИ отнимал работу, заказов становилось меньше; там, где им нужно управлять, — в разы больше. По данным Upwork за 2025 г. совокупный спрос на них увеличился на 109 % год к году. Лидеры роста: ИИ-видео (+329 %), встраивание нейросетей в бизнес-процессы (+178 %), подготовка и разметка данных (+154 %). Разработка чат-ботов стала «киллер-кейсом» технологии.

Платформы теряют покупателей, но не деньги

Финансовые ряды публичных бирж подтверждают расслоение на уровне бизнес-показателей: платформы теряют массового дешевого клиента, но удерживают и наращивают дорогого.

Показательно, что в сентябре 2025 г. Fiverr сократил штат на 30 %, позиционировав себя как «AI-native», а прогноз выручки на 2026 г. впервые оказался ниже фактической.

«Если задачу можно целиком описать словами — шаблонный текст, перевод распространенной языковой пары, скрипт первой линии поддержки, — модель забирает её полностью. Там, где нужны суждение, интеграция и ответственность за результат, ИИ работает ускорителем, и спрос на человека растёт: видеомонтаж прибавил 39 %, спрос на ИИ-навыки — 109 % за год. Рынок не схлопнулся, он переписал правила отбора. Для исполнителя устойчивая стратегия — подниматься в верхнюю чашу песочных часов, туда, где машина усиливает человека, а не замещает его», — Кирилл Пшинник, сооснователь и CEO университета «Зерокодер».

Пять независимых замеров сходятся, включая Россию

Рецензируемые работы, отраслевой анализ и исследование НИУ ВШЭ дают один и тот же вектор. Опрос около 1,8 тыс. российских исполнителей (октябрь 2024) зафиксировал сокращение числа заказов у переводчиков на 29 %, у копирайтеров — на 20 %: эпицентр совпал с глобальным. Это значит, что механизм универсален, а не является артефактом англоязычного рынка.

Россия: тот же паттерн с лагом в 1,5–2 года

Косвенные индикаторы указывают на уплотнение верхнего сегмента и в России: средний чек на бирже Kwork вырос на 11,6 %, доля повторных заказов достигла 46,4 %, 80 % покупателей уже применяют ИИ в работе.

Почему это происходит: механизм песочных часов

За формой песочных часов стоит один простой критерий: замещает ли нейросеть задачу целиком или лишь ускоряет исполнителя. От ответа зависит, в какую чашу попадает профессия. В англоязычной литературе то же явление описывают как barbell effect — эффект штанги с тяжёлыми краями и тонкой перемычкой; речь идёт об одном и том же перераспределении спроса.

Там, где задача типовая, короткая и полностью вербализованная — то есть ее можно исчерпывающе описать словами в запросе, — модель выполняет ее от начала до конца, и спрос на человека падает. Там, где требуются суждение, интеграция разнородных элементов и ответственность за результат перед заказчиком, ИИ выступает ускорителем: он снимает рутину, исполнитель берёт больше проектов, и спрос на человека растёт. Сумма двух режимов и дает форму песочных часов: две широкие чаши и узкая перемычка между ними.

Такая рамка снимает четыре кажущихся противоречия, которые иначе выглядят взаимоисключающими: «совокупный спрос не упал», «доходы в затронутых нишах упали», «клиентов стало меньше», «выручка рекордна». Все четыре — проекции одной и той же перестройки, снятые с разных сторон.

Дополнительно фиксируется асимметрия опыта, которая работает в обе стороны. В замещаемых нишах первыми выбывают опытные исполнители: их конкурентное преимущество состояло в скорости, а ИИ обнуляет премию за скорость. В верхней чаше, наоборот, тяжелее приходится новичкам — ИИ закрывает юниорские задачи, на которых раньше набирали первый опыт.

Ограничения исследования

Отчетность платформ фиксирует лишь платформенный сегмент — прямые сделки и переток спроса к самим ИИ-сервисам статистике невидимы.

Граница «замещаемое/дополняющее» подвижна: с каждым поколением моделей часть задач опускается из верхней чаши в нижнюю.

На уровне отдельной страны, специализирующейся на дешевом массовом сегменте, песочные часы могут выглядеть как обрыв: верхней чаши в такой экономике почти нет.

Прогнозные оценки до 2030 г. (в частности, чистый прирост +78 млн рабочих мест по версии ВЭФ) — сценарии работодателей, а не измерения.

Заведомо недостоверные оценки — в частности, приписываемая PwC цифра «71 млн фрилансеров в России», сопоставимая со всей рабочей силой страны, — из доказательной базы исключены.

Об исследовании. Автор: аналитический отдел университета «Зерокодер». Охват: мировой рынок онлайн-фриланса и российский сегмент. Период: 2015–2026 (факт), 2030 (прогноз). Методология: триангуляция трёх независимых по природе источников — рецензируемая эконометрика, обязательная отчетность публичных бирж (SEC/ASX), национальная статистика России. Каждая величина проверялась на сопоставимость определений; заведомо недостоверные оценки из доказательной базы исключены. Ключевые источники: Demirci Ö., Hannane J., Zhu X. // Management Science, 2025; Teutloff O. et al. // Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 235, 2025; Hui X., Reshef O., Zhou L. // Organization Science, 2024; НИУ ВШЭ / «Ведомости», опрос ~1 800 фрилансеров, октябрь 2024; Bloomberry, анализ 5 млн вакансий Upwork; Upwork Inc. In-Demand Skills 2026; отчетность Upwork Inc. (Nasdaq: UPWK), Fiverr Int’l Ltd. (NYSE: FVRR), Freelancer Ltd. (ASX: FLN); Росстат, Solar Staff, Kwork; WEF Future of Jobs Report 2025.



