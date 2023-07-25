NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа

«Циан» изгнали с американской биржи кационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС). Фото: © AntonMatyukha / Фотобанк Фотодженика На Нью-Йоркской фондовой бирже хлопнули дверью перед «Цианом» Другая американская биржа, Nasdaq

МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи лижайшее время объявит о прекращении действия программы ADR МТС. Акции МТС в виде ADR обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), но с 28 февраля 2022 г. торги акциями были приостановлены

NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google продолжали торговаться нормально. Это дало экспертам основание утверждать, что перерыв в торгах на Нью-Йоркской бирже не нанес компаниям значительного ущерба. По данным Bloomberg, на NYSE Arca

Avaya выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу Avaya Holdings начала торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) ударом в колокол (Opening Bell). По итогам успешного завер

Motorola Solutions завершает разделение и размещает акции на Нью-Йоркской фондовой бирже Компания Motorola Solutions объявила о начале торговли акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. Таким образом, компания, ранее носившая название Motorola, завер

«ВымпелКом» намерен провести делистинг акций с Нью-Йоркской фондовой биржи Компания «ВымпелКом» уведомила Нью-Йоркскую Фондовую биржу (NYSE) о своем намерении подать заявление на исключение из котиро

«Ростелеком» сбежал из Америки Совет директоров «Ростелекома» принял решение о проведении делистинга акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Об этом говорится в сообщении компании. Соответствующее у

«Ростелеком» проведёт делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи для решения стратегических вопросов развития компании. Сегодня, 11 декабря, «Ростелеком» направил в Нью-Йоркскую фондовую биржу письменное уведомление о намерении прекратить листинг. В течение

Крупнейшие биржи мира выбрали Linux Hat Enterprise Linux. NYSE Euronext объединяет крупные биржевые площадки в США и Евросоюзе, включая Нью-йоркскую фондовую биржу (NYSE), европейскую Euronext, международную биржу финансовых фьюч

"Ростелеком" выдавили с NYSE? «Ростелеком» рассматривает возможность вывода своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи. Источник, близкий к оператору, объясняет это решение высокими тр

Google будет передавать котировки NYSE в реальном времени Google намерен открыть бесплатный сервис передачи биржевых котировок NYSE (Нью-Йоркской фондовой биржи) в реальном времени. Компания работает над проектом совмест

Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE ений Гашичев пользовался взломанными учётными записями других брокеров Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE), в том числе агентств Trade Securities, TD Ameritrade и Scottrade. Согласно данным SEC,

Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE EC) заморозила биржевую учётную запись россиянина Евгения Гашичева и его компании Grand Logistic на Нью-йоркской фондовой бирже. Регулятор подозревает его во взломе аккаунтов других участников

ICE приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу Электронная товарная биржа InterСontinental Exchange (ICE) приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу (New York Board of Trade, NYBOT) за $1 млрд, сообщает РБК. Согласно распространенному сегодня пресс-релизу компании, ICE выплатит акционерам NYBOT $400 млн наличными

IBM разработала КПК для биржевых трейдеров На торговой площадке Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE стало потише: новая система от IBM позволяет трейдерам работать с брокерами через КПК по

На NYSE введена новая клиринговая система Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE сделала еще один шаг к совершению торговых операций в реальном времени, обновив систему

Из S&P 500 будут исключены неамериканские компании Акции европейских компаний Royal Dutch Petroleum (NYSE:RD) и Unilever NV (NYSE:UN), а также канадских Nortel Networks (NYSE:NT), Alcan (NYSE:AL), Barrick Gold (NYSE:ABX), Placer Dome и Inco сменят бумаги американски

"Би Лайн" вооружает курьеров современной технологией четвертый раз подряд была признана "World's Most Admired Delivery Company". Акции UPS котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: UPS).Источник: официальный пресс-релиз компании.

NASDAQ и NYSE по-прежнему закрыты Торги на NASDAQ и Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) 12 сентября не проводились. Не будет торгов и сегодня. По

NASDAQ и NYSE по-прежнему закрыты По словам руководителя NYSE Ричарда Грассо, биржа возобновит свою работу в пятницу или в понедельник. Ранее начало торгов ожидалось уже сегодня, 13 сентября. По словам г-на Грассо, задержка вызвана стремлением обеспе

Enterasys Networks в августе представит свои акции на NYSE Американская компания Enterasys Networks обнародовала план последнего этапа своего преобразования в независимую акционерную компанию. Акции Enterasys Networks начнут котироваться на Нью-йоркской фондовой бирже под символом "ETS" с 6 августа 2001 г. Перед выпуском акций Enterasys проведет широкомасштабную акцию, направленную на ознакомление инвесторов со своей стратегией. В

NASDAQ: Juniper Networks шокировала рынок Торги в пятницу были отмечены сразу несколькими примечательными событиями. Из-за отказа программного обеспечения с утра не смогли начаться торги на NYSE. Поскольку трейдеры не могли совершать операции по целому ряду ценных бумаг, в том числе по акциям 10 компаний из 30, составляющих индекс Dow, было принято решение приостановить открытие д

NASDAQ: Juniper Networks шокировала рынок 8 июня отказ программного обеспечения блокировал торги на NYSE более, чем на час; показатели Juniper Networks шокировали рынок и привели к падению NASDAQ. Торги в пятницу были отмечены сразу несколькими примечательными событиями. Из-за отказа программ

Siemens начала торговлю ADR на NYSE Германская группа Siemens в понедельник впервые представила свои акции на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). Акции в форме американских депозитарных расписок (ADR) ст

NYSE оштрафовала TD Waterhouse на $225тыс. за перебои в работе онлайновой биржи Нью-йоркская Фондовая Биржа (NYSE) оштрафовала компанию TD Waterhouse Investor Services Inc. на $225 тыс. и высказала неуд

Мексиканская Telmex представит акции своего отделения мобильной связи America Movil на NYSE Крупнейшая мексиканская телекоммуникационная компания Telmex приняла решение об отделении своего департамента мобильной связи America Movil и размещении ее акций на фондовой бирже в Нью-Йорке (NYSE), сообщила Financial Times. После разделения компании 63% акций останется в Telmex, а 37% отойдет к America Movil. America Movil имеет партнерские отношения с американской SBC и канадской

E*Trade покинет NASDAQ ради NYSE Компания E*Trade намерена покинуть биржу NASDAQ ради Нью-йоркской Фондовой биржи (NYSE), сообщает CNET. Представители компании объявили о том, что, начиная со следующего месяц

Клиенты E*Trade Norway смогут торговать на NYSE, NASDAQ и AMEX ными бумагами на трех фондовых рынках США, сообщает Internet.com. С помощью новой услуги пользователи могут покупать и продавать ценные бумаги не только в Швеции и Норвегии, но и торговать акциями на NYSE, NASDAQ и AMEX - и все с одного счета. Новая услуга базируется на торговой платформе E*Trade, которая обеспечивает выполнение и оплату пользовательских заказов, клиринг, а также автоматиче

Акции МТС и "Вымпелкома" на NYSE возросли в цене после приостановления распоряжения Главгоссвязьнадзора зона 900 МГЦ у сотовых операторов ОАО "Вымпелком" и ОАО "Мобильные ТелеСистемы", котировки акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) этих двух компаний возросли соответственно на 6.25% и 12.8

Клиенты Charles Schwab смогут совершать утренние сделки до открытия NYSE и NASDAQ едставит такую возможность индивидуальным инвесторам. Однако, председатель New York Stock Exchange (NYSE) Ричард Грассо (Richard Grasso) предостерегает потенциальных клиентов подобных сервисов,

ОАО "Вымпелком" огласило условия погашения конвертируемых облигаций компании, размещенных на Нью-Йоркской фондовой бирже. елком" сегодня огласило условия погашения конвертируемых облигаций компании, размещенных 25 июля на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как сообщили в компании, срок погашения этих ценных бумаг наступ

ОАО "Вымпелком" разместило на Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги компании ОАО "Вымпелком" объявило о размещении 25 июля ценных бумаг компании на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). На момент закрытия торгов 25 июля реализовано 4 млн. 417

Компания МТС сообщила о результатах размещения акций на NYSE ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (символ "MBT" на Нью-Йоркской фондовой бирже) объявило сегодня от имени синдиката, недавно осуществившего первичное публичное размещение акций МТС, что Глобальные Координаторы полностью использовали свое право

Японский производитель персональных компьютеров NEC планирует осуществить листинг на NYSE ший японский производитель персональных компьютеров, объявила, что планирует осуществить листинг на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Это заявление компания сделала сразу вслед за появлением

На New York Stock Exchange вышел фонд венчурных инвестиции в начинающие интернет-компании 26 июня на New York Stock Exchange начались торги по акциям MeVC Draper Fisher Jurvetson Fund (MeVC), венчурного фонда, позволяющего даже пользователям с небольшими средствами участвовать в инвестициях в

В ближайшие полтора-два года ОАО "МГТС" начнет торговлю акциями компании на Нью-Йоркской фондовой бирже В ближайшие полтора-два года ОАО "МГТС" начнет торговлю акциями компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как заявил вице-президент "АФК-система" Леван Васадзе на Междуна

"Мобильные ТелеСистемы" объявила о начале первичного публичного размещения своих акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), а также об официальном начале роудшоу кциями (American Depositary Shares (ADS)) МТС. Компания подала заявление на допуск ADS в листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом МВТ. Николас Джордан, исполнительный директор Deutsc

SEC одобрила решение NYSE об отмене устаревшего правила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила решение Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) об отмене правила 390. Согласно данному правилу, торговля акциями, получившими листинг

К создаваемому сайту по продаже авиабилетов в США присоединились более 25 авиакомпаний Около 25 авиакомпаний присоединились к онлайновому проекту по продаже авиабилетов, который будет размещен на веб-сайте авиакомпании United Airlines, созданном по инициативе United Airlines (NYSE: UAL), Delta Airlines (NYSE: DAL), Northwest Airlines (Nasdaq: NWAC) и Continental Airlines (NYSE: CAL). Согласно отчету Boston Consulting Group, занимающейся разработкой сай