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NYSE New York Stock Exchange Нью-Йоркская фондовая биржа

NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа

СОБЫТИЯ

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25.07.2023 «Циан» изгнали с американской биржи

кационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС). Фото: © AntonMatyukha / Фотобанк Фотодженика На Нью-Йоркской фондовой бирже хлопнули дверью перед «Цианом» Другая американская биржа, Nasdaq

10.06.2022 МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи

лижайшее время объявит о прекращении действия программы ADR МТС. Акции МТС в виде ADR обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), но с 28 февраля 2022 г. торги акциями были приостановлены
26.04.2018 NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google

продолжали торговаться нормально. Это дало экспертам основание утверждать, что перерыв в торгах на Нью-Йоркской бирже не нанес компаниям значительного ущерба. По данным Bloomberg, на NYSE Arca
17.01.2018 Avaya выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу

Avaya Holdings начала торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) ударом в колокол (Opening Bell). По итогам успешного завер
27.01.2011 Motorola Solutions завершает разделение и размещает акции на Нью-Йоркской фондовой бирже

Компания Motorola Solutions объявила о начале торговли акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. Таким образом, компания, ранее носившая название Motorola, завер
22.04.2010 «ВымпелКом» намерен провести делистинг акций с Нью-Йоркской фондовой биржи

Компания «ВымпелКом» уведомила Нью-Йоркскую Фондовую биржу (NYSE) о своем намерении подать заявление на исключение из котиро
14.12.2009 «Ростелеком» сбежал из Америки

Совет директоров «Ростелекома» принял решение о проведении делистинга акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Об этом говорится в сообщении компании. Соответствующее у
11.12.2009 «Ростелеком» проведёт делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи

для решения стратегических вопросов развития компании. Сегодня, 11 декабря, «Ростелеком» направил в Нью-Йоркскую фондовую биржу письменное уведомление о намерении прекратить листинг. В течение

15.05.2008 Крупнейшие биржи мира выбрали Linux

Hat Enterprise Linux. NYSE Euronext объединяет крупные биржевые площадки в США и Евросоюзе, включая Нью-йоркскую фондовую биржу (NYSE), европейскую Euronext, международную биржу финансовых фьюч
29.05.2007 "Ростелеком" выдавили с NYSE?

«Ростелеком» рассматривает возможность вывода своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи. Источник, близкий к оператору, объясняет это решение высокими тр
16.01.2007 Google будет передавать котировки NYSE в реальном времени

Google намерен открыть бесплатный сервис передачи биржевых котировок NYSE (Нью-Йоркской фондовой биржи) в реальном времени. Компания работает над проектом совмест
27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE

ений Гашичев пользовался взломанными учётными записями других брокеров Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE), в том числе агентств Trade Securities, TD Ameritrade и Scottrade. Согласно данным SEC,
27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE

EC) заморозила биржевую учётную запись россиянина Евгения Гашичева и его компании Grand Logistic на Нью-йоркской фондовой бирже. Регулятор подозревает его во взломе аккаунтов других участников

15.09.2006 ICE приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу

Электронная товарная биржа InterСontinental Exchange (ICE) приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу (New York Board of Trade, NYBOT) за $1 млрд, сообщает РБК. Согласно распространенному сегодня пресс-релизу компании, ICE выплатит акционерам NYBOT $400 млн наличными
15.12.2004 IBM разработала КПК для биржевых трейдеров

На торговой площадке Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE стало потише: новая система от IBM позволяет трейдерам работать с брокерами через КПК по
29.11.2002 На NYSE введена новая клиринговая система

Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE сделала еще один шаг к совершению торговых операций в реальном времени, обновив систему

11.07.2002 Из S&P 500 будут исключены неамериканские компании

Акции европейских компаний Royal Dutch Petroleum (NYSE:RD) и Unilever NV (NYSE:UN), а также канадских Nortel Networks (NYSE:NT), Alcan (NYSE:AL), Barrick Gold (NYSE:ABX), Placer Dome и Inco сменят бумаги американски
28.05.2002 "Би Лайн" вооружает курьеров современной технологией

четвертый раз подряд была признана "World's Most Admired Delivery Company". Акции UPS котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: UPS).Источник: официальный пресс-релиз компании.
13.09.2001 NASDAQ и NYSE по-прежнему закрыты

Торги на NASDAQ и Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) 12 сентября не проводились. Не будет торгов и сегодня. По

13.09.2001 NASDAQ и NYSE по-прежнему закрыты

По словам руководителя NYSE Ричарда Грассо, биржа возобновит свою работу в пятницу или в понедельник. Ранее начало торгов ожидалось уже сегодня, 13 сентября. По словам г-на Грассо, задержка вызвана стремлением обеспе
27.07.2001 Enterasys Networks в августе представит свои акции на NYSE

Американская компания Enterasys Networks обнародовала план последнего этапа своего преобразования в независимую акционерную компанию. Акции Enterasys Networks начнут котироваться на Нью-йоркской фондовой бирже под символом "ETS" с 6 августа 2001 г. Перед выпуском акций Enterasys проведет широкомасштабную акцию, направленную на ознакомление инвесторов со своей стратегией. В
09.06.2001 NASDAQ: Juniper Networks шокировала рынок

Торги в пятницу были отмечены сразу несколькими примечательными событиями. Из-за отказа программного обеспечения с утра не смогли начаться торги на NYSE. Поскольку трейдеры не могли совершать операции по целому ряду ценных бумаг, в том числе по акциям 10 компаний из 30, составляющих индекс Dow, было принято решение приостановить открытие д
09.06.2001 NASDAQ: Juniper Networks шокировала рынок

8 июня отказ программного обеспечения блокировал торги на NYSE более, чем на час; показатели Juniper Networks шокировали рынок и привели к падению NASDAQ. Торги в пятницу были отмечены сразу несколькими примечательными событиями. Из-за отказа программ
13.03.2001 Siemens начала торговлю ADR на NYSE

Германская группа Siemens в понедельник впервые представила свои акции на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). Акции в форме американских депозитарных расписок (ADR) ст
02.03.2001 NYSE оштрафовала TD Waterhouse на $225тыс. за перебои в работе онлайновой биржи

Нью-йоркская Фондовая Биржа (NYSE) оштрафовала компанию TD Waterhouse Investor Services Inc. на $225 тыс. и высказала неуд
08.02.2001 Мексиканская Telmex представит акции своего отделения мобильной связи America Movil на NYSE

Крупнейшая мексиканская телекоммуникационная компания Telmex приняла решение об отделении своего департамента мобильной связи America Movil и размещении ее акций на фондовой бирже в Нью-Йорке (NYSE), сообщила Financial Times. После разделения компании 63% акций останется в Telmex, а 37% отойдет к America Movil. America Movil имеет партнерские отношения с американской SBC и канадской

24.01.2001 E*Trade покинет NASDAQ ради NYSE

Компания E*Trade намерена покинуть биржу NASDAQ ради Нью-йоркской Фондовой биржи (NYSE), сообщает CNET. Представители компании объявили о том, что, начиная со следующего месяц
28.09.2000 Клиенты E*Trade Norway смогут торговать на NYSE, NASDAQ и AMEX

ными бумагами на трех фондовых рынках США, сообщает Internet.com. С помощью новой услуги пользователи могут покупать и продавать ценные бумаги не только в Швеции и Норвегии, но и торговать акциями на NYSE, NASDAQ и AMEX - и все с одного счета. Новая услуга базируется на торговой платформе E*Trade, которая обеспечивает выполнение и оплату пользовательских заказов, клиринг, а также автоматиче
15.09.2000 Акции МТС и "Вымпелкома" на NYSE возросли в цене после приостановления распоряжения Главгоссвязьнадзора

зона 900 МГЦ у сотовых операторов ОАО "Вымпелком" и ОАО "Мобильные ТелеСистемы", котировки акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) этих двух компаний возросли соответственно на 6.25% и 12.8
17.08.2000 Клиенты Charles Schwab смогут совершать утренние сделки до открытия NYSE и NASDAQ

едставит такую возможность индивидуальным инвесторам. Однако, председатель New York Stock Exchange (NYSE) Ричард Грассо (Richard Grasso) предостерегает потенциальных клиентов подобных сервисов,
01.08.2000 ОАО "Вымпелком" огласило условия погашения конвертируемых облигаций компании, размещенных на Нью-Йоркской фондовой бирже.

елком" сегодня огласило условия погашения конвертируемых облигаций компании, размещенных 25 июля на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как сообщили в компании, срок погашения этих ценных бумаг наступ
27.07.2000 ОАО "Вымпелком" разместило на Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги компании

ОАО "Вымпелком" объявило о размещении 25 июля ценных бумаг компании на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). На момент закрытия торгов 25 июля реализовано 4 млн. 417

18.07.2000 Компания МТС сообщила о результатах размещения акций на NYSE

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (символ "MBT" на Нью-Йоркской фондовой бирже) объявило сегодня от имени синдиката, недавно осуществившего первичное публичное размещение акций МТС, что Глобальные Координаторы полностью использовали свое право

05.07.2000 Японский производитель персональных компьютеров NEC планирует осуществить листинг на NYSE

ший японский производитель персональных компьютеров, объявила, что планирует осуществить листинг на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Это заявление компания сделала сразу вслед за появлением

27.06.2000 На New York Stock Exchange вышел фонд венчурных инвестиции в начинающие интернет-компании

26 июня на New York Stock Exchange начались торги по акциям MeVC Draper Fisher Jurvetson Fund (MeVC), венчурного фонда, позволяющего даже пользователям с небольшими средствами участвовать в инвестициях в

21.06.2000 В ближайшие полтора-два года ОАО "МГТС" начнет торговлю акциями компании на Нью-Йоркской фондовой бирже

В ближайшие полтора-два года ОАО "МГТС" начнет торговлю акциями компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как заявил вице-президент "АФК-система" Леван Васадзе на Междуна
13.06.2000 "Мобильные ТелеСистемы" объявила о начале первичного публичного размещения своих акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), а также об официальном начале роудшоу

кциями (American Depositary Shares (ADS)) МТС. Компания подала заявление на допуск ADS в листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом МВТ. Николас Джордан, исполнительный директор Deutsc
10.05.2000 SEC одобрила решение NYSE об отмене устаревшего правила

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила решение Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) об отмене правила 390. Согласно данному правилу, торговля акциями, получившими листинг

13.01.2000 К создаваемому сайту по продаже авиабилетов в США присоединились более 25 авиакомпаний

Около 25 авиакомпаний присоединились к онлайновому проекту по продаже авиабилетов, который будет размещен на веб-сайте авиакомпании United Airlines, созданном по инициативе United Airlines (NYSE: UAL), Delta Airlines (NYSE: DAL), Northwest Airlines (Nasdaq: NWAC) и Continental Airlines (NYSE: CAL). Согласно отчету Boston Consulting Group, занимающейся разработкой сай
22.12.1999 Qwest уходит из листинга Nasdaq в NYSE

а с 3 января 2000 г. уходит из листинга Nasdaq и будет представлена на Нью-Иоркской фондовой бирже (NYSE) под биржевым символом "Q". Компания объясняет этот шаг усилением своих позиций на глоба

Публикаций - 1975, упоминаний - 2472

NYSE и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 498
Intel Corporation 12811 432
Microsoft Corporation 25775 372
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 323
IBM - International Business Machines Corp 9699 283
Oracle Corporation 7074 255
Yahoo! 3726 240
Amazon Inc - Amazon.com 3277 230
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 211
Verizon - WorldCom 501 186
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 185
Dell Technologies - Dell Computer 2219 185
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 179
Dell EMC 5180 174
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 174
HP - Hewlett-Packard 3662 168
JDSU - JDS Uniphase 219 159
Lenovo Motorola 3566 157
Applied Materials 305 155
HPE - Juniper Networks 460 140
AMD - Advanced Micro Devices 4641 134
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 133
Commerce One - CMRC 176 112
TI - Texas Instruments Incorporated 848 109
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 107
Ciena 221 106
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 105
AT&T Inc 1725 104
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 101
Apple Inc 13154 99
AOL Inc - America Online 1883 90
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 83
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 80
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 79
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 73
Check Point Software Technologies 829 73
Qualcomm Technologies 1974 71
PMC-Sierra 82 69
Oracle Siebel Systems 519 63
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 63
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1082
Merrill Lynch 454 208
eBay Inc 1640 185
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 160
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 154
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 137
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 126
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 115
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 99
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 89
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 81
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 76
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 63
Enron - Enrongate 122 59
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 59
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 55
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 54
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 53
Federated Hermes - Federated Investors 57 50
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 49
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 47
Prudential Securities 68 47
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 45
Bank of America - Банк Америки 271 42
Prudential Financial 52 42
Cowen - SG Cowen 66 42
Walmart - Wal-Mart Stores 405 41
Boeing 1031 40
Priceline.com - online travel agency 139 39
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 38
Альфа-Групп 745 37
McDonald’s - Макдоналдс 220 35
American Express - Amex 338 35
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 34
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 34
Walt Disney Company 647 33
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 33
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 33
Global Partners Securities 42 32
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 30
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 308
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 146
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 66
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 52
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 37
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 30
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 24
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 18
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 14
Судебная власть - Judicial power 2500 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 7
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 5
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 109
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 60
Ассоциация менеджеров 107 38
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 26
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 24
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 8
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 3
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Спорт Против Наркотиков - фонд 1 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 423
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 318
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 267
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 205
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 160
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 136
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 118
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 87
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 73
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 72
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 69
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 54
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 52
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 47
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 47
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 44
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 41
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 40
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 37
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 37
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 37
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 36
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 35
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 34
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 34
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 34
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 23
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 23
Microsoft Windows 2000 8678 125
SAP Ariba 309 113
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 52
Apple iPhone 6 4861 52
Oracle PeopleSoft 426 50
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 44
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 37
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 30
Linux OS 11533 30
Microsoft Windows 16882 22
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 20
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 20
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 17
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 14
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 13
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 13
Lenovo EMC - Iomega HipZip 18 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 11
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 11
SAP - mySAP.com 38 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 9
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 8
MP3.com 130 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Google Android 15243 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 8
Stafory - робот Вера 377 7
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Baidu 302 6
HPE 3PAR 105 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Microsoft Windows NT 890 6
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 6
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 88
Bush George - Буш Джордж 336 57
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 51
Hogan Art - Хоган Арт 47 44
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 43
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 38
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 37
Hyman Barry - Хайман Барри 40 36
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 35
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 30
Добкин Аркадий 82 26
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 26
Forelli John - Форелли Джон 25 23
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 21
Gunnar Joseph 23 21
Chambers John - Чемберс Джон 123 19
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 19
Carty Michael - Карти Майкл 20 18
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 18
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 18
Jay Linda - Джей Линда 18 18
Heekin Tim - Хикин Тим 21 17
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 16
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 15
Goldman Al - Голдман Ол 14 14
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 14
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 14
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 14
Путин Владимир 3454 14
Евтушенков Владимир 217 13
Фридман Михаил 146 13
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 13
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 13
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 13
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 13
Green Peter - Грин Питер 16 12
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 12
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 12
Finnerty Brian - Финнерти Брайан 13 12
Лощинин Дмитрий 41 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1120
Россия - РФ - Российская федерация 166168 429
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 198
Европа 24964 180
США - Нью-Йорк 3180 170
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 140
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 105
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 102
Япония 13807 98
Украина 7928 94
Ирак - Республика 709 87
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 80
Беларусь - Белоруссия 6289 71
Германия - Федеративная Республика 13221 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 70
Ближний Восток 3154 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 52
Нидерланды - Амстердам 630 44
Норвегия - Королевство 1858 43
Индия - Bharat 5869 43
Канада 5081 43
Нидерланды 3746 42
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 38
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 38
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 38
США - Калифорния 4829 36
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 35
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 35
Азия - Азиатский регион 5920 35
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 35
Япония - Осака 145 33
Франция - Французская Республика 8177 33
Финляндия - Финляндская Республика 3697 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 31
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 31
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 30
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 29
Казахстан - Республика 6048 28
Швеция - Королевство 3782 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 927
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 794
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 474
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 419
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 380
ISDEX интернет-индекс 250 226
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 223
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 181
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 140
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 122
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 121
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 113
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 113
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 94
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 82
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 81
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 75
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 74
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 72
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 66
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 63
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 61
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 59
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 54
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 54
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 53
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 49
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 48
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 48
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 47
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 46
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 45
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 44
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 44
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 43
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 43
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 37
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 34
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 826
CNET Networks - CNET News 1643 396
Dow Jones - MarketWatch 334 208
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 176
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 66
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 60
Известия ИД 770 57
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 57
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 41
Bloomberg 1627 36
AP - Associated Press 2007 19
FT - Financial Times 1296 19
NYT - The New York Times 1100 19
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 12
Dow Jones - Barron's 26 12
Briefing 29 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 10
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 10
Forbes - Форбс 1002 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 9
Viacom - Video & Audio Communications 117 8
ZDnet 663 8
Fortune 211 7
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 7
Times 661 7
New York Post 53 6
The Washington Post 350 5
Yahoo! Finance 122 5
Total Telecom 613 5
Internet.com 110 5
Liberty Media 71 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 5
The Guardian - Британская газета 406 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
NBC News 188 4
iVillage 32 4
TheStreet 26 4
Internet Stock Report 994 881
S&P 500 565 443
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 319
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 61
Thomson Financial - Thomson First Call 386 60
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 51
Bear Stearns 79 50
Moody's Investors Service 136 39
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 35
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 34
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 32
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 29
CIBC World Markets 41 22
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 21
IDC - International Data Corporation 4975 18
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 14
Needham & Company 36 12
Gartner - Гартнер 3658 12
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Fortune Global 500 295 9
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 8
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
Webtrends 18 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Frost & Sullivan 207 4
Fortune Global 100 142 4
Gartner - Dataquest 353 4
StockCharts 19 4
Индекс потребительского доверия 20 4
Рустелеком ТК 305 3
Forrester Research 834 3
CNews Мишень 186 2
Forbes Global 2000 50 2
Harris Interactive 81 2
comScore 379 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
A.G. Edwards & Sons 3 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 90
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 7
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
TED Talks 36 3
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 5 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 2 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
University of Marburg - Philipps-Universität Marburg - Марбургский университет 8 1
American University - Американский университет 14 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 106
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 29
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 21
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 18
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Связь-Экспокомм 276 2
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 14 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
VMworld 29 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Венчурная ярмарка 25 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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