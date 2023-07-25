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NYSE New York Stock Exchange Нью-Йоркская фондовая биржа
СОБЫТИЯ
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|25.07.2023
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«Циан» изгнали с американской биржи
кационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС). Фото: © AntonMatyukha / Фотобанк Фотодженика На Нью-Йоркской фондовой бирже хлопнули дверью перед «Цианом» Другая американская биржа, Nasdaq
|10.06.2022
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МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи
лижайшее время объявит о прекращении действия программы ADR МТС. Акции МТС в виде ADR обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), но с 28 февраля 2022 г. торги акциями были приостановлены
|26.04.2018
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NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google
продолжали торговаться нормально. Это дало экспертам основание утверждать, что перерыв в торгах на Нью-Йоркской бирже не нанес компаниям значительного ущерба. По данным Bloomberg, на NYSE Arca
|17.01.2018
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Avaya выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу
Avaya Holdings начала торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) ударом в колокол (Opening Bell). По итогам успешного завер
|27.01.2011
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Motorola Solutions завершает разделение и размещает акции на Нью-Йоркской фондовой бирже
Компания Motorola Solutions объявила о начале торговли акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. Таким образом, компания, ранее носившая название Motorola, завер
|22.04.2010
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«ВымпелКом» намерен провести делистинг акций с Нью-Йоркской фондовой биржи
Компания «ВымпелКом» уведомила Нью-Йоркскую Фондовую биржу (NYSE) о своем намерении подать заявление на исключение из котиро
|14.12.2009
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«Ростелеком» сбежал из Америки
Совет директоров «Ростелекома» принял решение о проведении делистинга акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Об этом говорится в сообщении компании. Соответствующее у
|11.12.2009
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«Ростелеком» проведёт делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи
для решения стратегических вопросов развития компании. Сегодня, 11 декабря, «Ростелеком» направил в Нью-Йоркскую фондовую биржу письменное уведомление о намерении прекратить листинг. В течение
|15.05.2008
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Крупнейшие биржи мира выбрали Linux
Hat Enterprise Linux. NYSE Euronext объединяет крупные биржевые площадки в США и Евросоюзе, включая Нью-йоркскую фондовую биржу (NYSE), европейскую Euronext, международную биржу финансовых фьюч
|29.05.2007
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"Ростелеком" выдавили с NYSE?
«Ростелеком» рассматривает возможность вывода своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи. Источник, близкий к оператору, объясняет это решение высокими тр
|16.01.2007
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Google будет передавать котировки NYSE в реальном времени
Google намерен открыть бесплатный сервис передачи биржевых котировок NYSE (Нью-Йоркской фондовой биржи) в реальном времени. Компания работает над проектом совмест
|27.12.2006
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Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE
ений Гашичев пользовался взломанными учётными записями других брокеров Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE), в том числе агентств Trade Securities, TD Ameritrade и Scottrade. Согласно данным SEC,
|27.12.2006
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Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE
EC) заморозила биржевую учётную запись россиянина Евгения Гашичева и его компании Grand Logistic на Нью-йоркской фондовой бирже. Регулятор подозревает его во взломе аккаунтов других участников
|15.09.2006
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ICE приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу
Электронная товарная биржа InterСontinental Exchange (ICE) приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу (New York Board of Trade, NYBOT) за $1 млрд, сообщает РБК. Согласно распространенному сегодня пресс-релизу компании, ICE выплатит акционерам NYBOT $400 млн наличными
|15.12.2004
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IBM разработала КПК для биржевых трейдеров
На торговой площадке Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE стало потише: новая система от IBM позволяет трейдерам работать с брокерами через КПК по
|29.11.2002
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На NYSE введена новая клиринговая система
Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE сделала еще один шаг к совершению торговых операций в реальном времени, обновив систему
|11.07.2002
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Из S&P 500 будут исключены неамериканские компании
Акции европейских компаний Royal Dutch Petroleum (NYSE:RD) и Unilever NV (NYSE:UN), а также канадских Nortel Networks (NYSE:NT), Alcan (NYSE:AL), Barrick Gold (NYSE:ABX), Placer Dome и Inco сменят бумаги американски
|28.05.2002
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"Би Лайн" вооружает курьеров современной технологией
четвертый раз подряд была признана "World's Most Admired Delivery Company". Акции UPS котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: UPS).Источник: официальный пресс-релиз компании.
|13.09.2001
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NASDAQ и NYSE по-прежнему закрыты
Торги на NASDAQ и Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) 12 сентября не проводились. Не будет торгов и сегодня. По
|13.09.2001
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NASDAQ и NYSE по-прежнему закрыты
По словам руководителя NYSE Ричарда Грассо, биржа возобновит свою работу в пятницу или в понедельник. Ранее начало торгов ожидалось уже сегодня, 13 сентября. По словам г-на Грассо, задержка вызвана стремлением обеспе
|27.07.2001
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Enterasys Networks в августе представит свои акции на NYSE
Американская компания Enterasys Networks обнародовала план последнего этапа своего преобразования в независимую акционерную компанию. Акции Enterasys Networks начнут котироваться на Нью-йоркской фондовой бирже под символом "ETS" с 6 августа 2001 г. Перед выпуском акций Enterasys проведет широкомасштабную акцию, направленную на ознакомление инвесторов со своей стратегией. В
|09.06.2001
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NASDAQ: Juniper Networks шокировала рынок
Торги в пятницу были отмечены сразу несколькими примечательными событиями. Из-за отказа программного обеспечения с утра не смогли начаться торги на NYSE. Поскольку трейдеры не могли совершать операции по целому ряду ценных бумаг, в том числе по акциям 10 компаний из 30, составляющих индекс Dow, было принято решение приостановить открытие д
|09.06.2001
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NASDAQ: Juniper Networks шокировала рынок
8 июня отказ программного обеспечения блокировал торги на NYSE более, чем на час; показатели Juniper Networks шокировали рынок и привели к падению NASDAQ. Торги в пятницу были отмечены сразу несколькими примечательными событиями. Из-за отказа программ
|13.03.2001
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Siemens начала торговлю ADR на NYSE
Германская группа Siemens в понедельник впервые представила свои акции на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). Акции в форме американских депозитарных расписок (ADR) ст
|02.03.2001
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NYSE оштрафовала TD Waterhouse на $225тыс. за перебои в работе онлайновой биржи
Нью-йоркская Фондовая Биржа (NYSE) оштрафовала компанию TD Waterhouse Investor Services Inc. на $225 тыс. и высказала неуд
|08.02.2001
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Мексиканская Telmex представит акции своего отделения мобильной связи America Movil на NYSE
Крупнейшая мексиканская телекоммуникационная компания Telmex приняла решение об отделении своего департамента мобильной связи America Movil и размещении ее акций на фондовой бирже в Нью-Йорке (NYSE), сообщила Financial Times. После разделения компании 63% акций останется в Telmex, а 37% отойдет к America Movil. America Movil имеет партнерские отношения с американской SBC и канадской
|24.01.2001
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E*Trade покинет NASDAQ ради NYSE
Компания E*Trade намерена покинуть биржу NASDAQ ради Нью-йоркской Фондовой биржи (NYSE), сообщает CNET. Представители компании объявили о том, что, начиная со следующего месяц
|28.09.2000
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Клиенты E*Trade Norway смогут торговать на NYSE, NASDAQ и AMEX
ными бумагами на трех фондовых рынках США, сообщает Internet.com. С помощью новой услуги пользователи могут покупать и продавать ценные бумаги не только в Швеции и Норвегии, но и торговать акциями на NYSE, NASDAQ и AMEX - и все с одного счета. Новая услуга базируется на торговой платформе E*Trade, которая обеспечивает выполнение и оплату пользовательских заказов, клиринг, а также автоматиче
|15.09.2000
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Акции МТС и "Вымпелкома" на NYSE возросли в цене после приостановления распоряжения Главгоссвязьнадзора
зона 900 МГЦ у сотовых операторов ОАО "Вымпелком" и ОАО "Мобильные ТелеСистемы", котировки акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) этих двух компаний возросли соответственно на 6.25% и 12.8
|17.08.2000
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Клиенты Charles Schwab смогут совершать утренние сделки до открытия NYSE и NASDAQ
едставит такую возможность индивидуальным инвесторам. Однако, председатель New York Stock Exchange (NYSE) Ричард Грассо (Richard Grasso) предостерегает потенциальных клиентов подобных сервисов,
|01.08.2000
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ОАО "Вымпелком" огласило условия погашения конвертируемых облигаций компании, размещенных на Нью-Йоркской фондовой бирже.
елком" сегодня огласило условия погашения конвертируемых облигаций компании, размещенных 25 июля на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как сообщили в компании, срок погашения этих ценных бумаг наступ
|27.07.2000
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ОАО "Вымпелком" разместило на Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги компании
ОАО "Вымпелком" объявило о размещении 25 июля ценных бумаг компании на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). На момент закрытия торгов 25 июля реализовано 4 млн. 417
|18.07.2000
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Компания МТС сообщила о результатах размещения акций на NYSE
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (символ "MBT" на Нью-Йоркской фондовой бирже) объявило сегодня от имени синдиката, недавно осуществившего первичное публичное размещение акций МТС, что Глобальные Координаторы полностью использовали свое право
|05.07.2000
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Японский производитель персональных компьютеров NEC планирует осуществить листинг на NYSE
ший японский производитель персональных компьютеров, объявила, что планирует осуществить листинг на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Это заявление компания сделала сразу вслед за появлением
|27.06.2000
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На New York Stock Exchange вышел фонд венчурных инвестиции в начинающие интернет-компании
26 июня на New York Stock Exchange начались торги по акциям MeVC Draper Fisher Jurvetson Fund (MeVC), венчурного фонда, позволяющего даже пользователям с небольшими средствами участвовать в инвестициях в
|21.06.2000
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В ближайшие полтора-два года ОАО "МГТС" начнет торговлю акциями компании на Нью-Йоркской фондовой бирже
В ближайшие полтора-два года ОАО "МГТС" начнет торговлю акциями компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как заявил вице-президент "АФК-система" Леван Васадзе на Междуна
|13.06.2000
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"Мобильные ТелеСистемы" объявила о начале первичного публичного размещения своих акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), а также об официальном начале роудшоу
кциями (American Depositary Shares (ADS)) МТС. Компания подала заявление на допуск ADS в листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом МВТ. Николас Джордан, исполнительный директор Deutsc
|10.05.2000
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SEC одобрила решение NYSE об отмене устаревшего правила
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила решение Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) об отмене правила 390. Согласно данному правилу, торговля акциями, получившими листинг
|13.01.2000
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К создаваемому сайту по продаже авиабилетов в США присоединились более 25 авиакомпаний
Около 25 авиакомпаний присоединились к онлайновому проекту по продаже авиабилетов, который будет размещен на веб-сайте авиакомпании United Airlines, созданном по инициативе United Airlines (NYSE: UAL), Delta Airlines (NYSE: DAL), Northwest Airlines (Nasdaq: NWAC) и Continental Airlines (NYSE: CAL). Согласно отчету Boston Consulting Group, занимающейся разработкой сай
|22.12.1999
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Qwest уходит из листинга Nasdaq в NYSE
а с 3 января 2000 г. уходит из листинга Nasdaq и будет представлена на Нью-Иоркской фондовой бирже (NYSE) под биржевым символом "Q". Компания объясняет этот шаг усилением своих позиций на глоба
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