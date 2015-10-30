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HPE 3PAR

HPE 3PAR

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30.10.2015 Как снизить стоимость владения СХД: рекомендации Treolan

CNews: Александр, расскажите, пожалуйста, о новой линейке систем хранения 3PAR. Какие рыночные тенденции нашли в них свое отражение? Александр Мухортов: Компания HP от
25.09.2015 HP представила в Москве новые экономичные массивы All-Flash

Компания HP представила в России новые СХД HP 3Par StoreServ Storage, в частности, обновленные линейки 8000 и 20000, производительность кот
03.09.2015 HP представила новинки в линейке HP 3PAR StoreServ Storage

Компания HP представила новинки в линейке HP 3PAR StoreServ Storage, призванные помочь заказчикам внедрить флэш-технологию в своих ЦОД, а

05.06.2015 HP представила новые СХД HP 3PAR StoreServ на флэш-технологии

Компания HP представила серию инноваций для семейства СХД HP 3PAR StoreServ, в числе которых — доступная по цене флэш-память, новый класс масштабируемых ф
12.02.2015 Системы хранения HP поддерживают VMware vSphere 6 и технологии VMware vSphere Virtual Volumes

Компания HP объявила о том, что вся линейка систем хранения HP 3PAR StoreServ, включая дисковые массивы среднего и корпоративного класса, а также построенны
14.11.2014 HP анонсировала новую версию ПО для СХД HP 3PAR StoreServ Storage

Корпорация HP представила новую версию программного обеспечения для СХД HP 3PAR StoreServ Storage. Новинки помогут заказчикам воспользоваться возможностями флэш-техноло
08.04.2014 «Альфа-Банк» перешел на платформу СХД HP 3PAR

«Альфа-Банк» завершил переход на платформу СХД HP 3PAR. Ожидается, что данное внедрение позволит банку поддержать спрос на процессинговые услуг
17.02.2014 Аналитики выбрали лидера на рынке СХД

. Абсолютным лидером представленного в исследовании рейтинга стала система хранения данных (СХД) HP 3PAR StoreServ 7400, получившая высшую оценку Best-in-Class. Немного о методологии Сегодня ор
21.02.2013 «Балтика» оптимизировала хранение данных с помощью дисковых массивов HP

циалистами компании «Паладин-Инвент», которые установили и настроили два дисковых массива HP P10000 3PAR V800. Подобное усовершенствование ожидается на всех заводах «Балтики» в 10 городах Росси
07.12.2012 Veeam оснастил свои решения поддержкой HP 3PAR StoreServ 7000 Storage

нсировала расширенную интеграцию с решениями HP, включающую поддержку аппаратных снимков SAN для HP 3PAR StoreServ 7000 Storage с управляющим ПО HP 3PAR Virtual Copy. Как рассказали CNew
10.08.2012 HP предлагает новую СХД HP 3PAR P10000 на основе SSD-накопителей

Компания HP представила новую версию СХД HP 3PAR P10000 на основе твердотельных накопителей. Как известно, SSD-накопители способны обеспе
21.10.2011 HP 3par Utility Storage установила новый рекорд производительности

Компания HP объявила о том, что за первые три квартала с момента приобретения компании 3par в сентябре 2010 г. количество заказчиков, использующих системы хранения 3par Util
21.09.2011 Hitachi GST начала поставки SSD-дисков Ultrastar SSD400S в составе продуктов HP 3Par

исков Ultrastar с оптоволоконным каналом на основе одноуровневых ячеек (SLC) в составе продуктов HP 3Par. Новые диски в настоящее время поставляются в массивах HP 3Par F-класса, T-класса
22.08.2011 «Ай-Теко» привезла в Россию новые технологии 3Par

х заказчиков, привезла в Россию новую линейку решений НР, использующую технологии хранения компании 3Par. Демонстрация решений проводится на базе тестовой лаборатории «Ай-Теко», которая разверн
19.05.2011 HP предлагает решения HP 3Par Utility Storage для экономии емкости систем хранения

уменьшить свои потребности в емкости систем хранения, заменив устаревшее оборудование на решения HP 3Par Utility Storage. Системы хранения HP 3Par являются частью портфеля конвергентной

28.09.2010 HP завершила приобретение 3Par

Компания Hewlett-Packard завершила сделку по приобретению калифорнийского поставщика систем хранения данных 3Par. Об этом говорится в официальном сообщении. Сумма сделки составила $2,35 млрд или $33 за каждую акцию 3Par в виде денежных средств. Напомним, что первой предложение о покупке 3Pa
03.09.2010 HP победила Dell в битве за поставщика СХД

Компания Hewlett-Packard сообщила на своем веб-сайте о подписании окончательного соглашения о покупке калифорнийского поставщика систем хранения данных, компании 3Par, за $2,35 млрд или $33 за каждую акцию денежными средствами. Сделка получила одобрение советов директоров обеих сторон. Приобретение 3Par позволит HP усилить портфель СХД, серверных
30.08.2010 HP предложила за 3Par $2 млрд

Компания Hewlett-Packard объявила в пятницу, 27 августа, о том, что готова отдать за каждую акцию 3Par, калифорнийского поставщика систем хранения данных, по $30 или в сумме $2 млрд, сообщает Assiciated Press. До этого HP предлагала $27 за каждую акцию 3Par или $1,8 млрд в сумме. Ком
27.08.2010 Dell подняла ставку за 3Par до $1,8 млрд

Dell сегодня, 27 августа, вновь пересмотрела свое предложение о покупке калифорнийского поставщика систем хранения данных 3Par. По сообщению Reuters, за компанию предложено $1,8 млрд или $27 за каждую обыкновенную акцию. Новая сумма соответствует сумме, которую вчера предложила за 3Par компания Hewlett-Pack
27.08.2010 HP во второй раз обошла Dell: ставка за 3Par достигла $1,8 млрд

Соблюдая отведенный срок, в четверг, 26 августа, компания Dell сделала 3Par более выгодное предложение, пообещав заплатить по $24,3 за каждую акцию, на $0,3 больше по сравнению с первоначальным предложением HP, которая также проявила интерес к покупке. Как сейчас

27.08.2010 HP во второй раз перебила предложение Dell о покупке 3Par

Соблюдая отведенный срок, в четверг, 26 августа, компания Dell сделала 3Par более выгодное предложение, пообещав заплатить по $24,30 за каждую акцию, на $0,30 больше по сравнению с первоначальным предложением HP, которая также проявила интерес к покупке. Как сейча
25.08.2010 Dell отведено три дня, чтобы сделать 3Par более выгодное предложение

Калифорнийский поставщик систем хранения данных 3Par предоставил компании Dell три дня на то, чтобы она сделала более выгодное предложение о покупке по сравнению с предложением Hewlett-Packard. Об этом сообщается в документах 3Par, по
24.08.2010 HP против Dell: компьютерные гиганты поспорили за поставщика СХД

Компания HP, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и один из ведущих производителей серверов, объявила о намерении приобрести 3Par, выплатив $24 за каждую обыкновенную акцию наличными. Данное предложение, оценивающее компанию в $1,6 млрд, было направлено вчера утром, 23 августа, президенту и главному исполнительному д
23.08.2010 HP намерена опередить Dell в покупке 3Par, предложив на $450 млн больше

Компания HP, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и один из ведущих производителей серверов, объявила о намерении приобрести 3Par, выплатив $24 за каждую обыкновенную акцию наличными. Данное предложение, оценивающее компанию в $1,6 млрд, было направлено сегодня утром, 23 августа, президенту и главному исполнительному
17.08.2010 Dell покупает поставщика СХД за $1,15 млрд

Dell объявила о подписании соглашения по покупке поставщика решений для хранения данных 3Par за $1,15 млрд. Компания предложила $18 за каждую обыкновенную акцию 3Par, что на

15.09.2008 3Par представила новую линейку серверов хранения T-Class

Компания 3Par, производитель решений в области хранения данных, представила новую линейку серверов хра
08.08.2008 3Par предлагает платформу Сloud computing

Компания 3Par, производитель решений в области хранения данных, предлагает современное ИТ-решение для реализации эффективной модели предоставления ИТ-сервисов – cloud computing («облачные вычисления»),

04.08.2008 I квартал 2009: 3Par увеличила доход на 80%

Компания 3Par, мировой поставщик решений в области хранения данных, объявила результаты первого квартала 2009 финансового года, завершившегося 30 июня текущего года. Доход компании достиг уровня $43 млн
23.07.2008 Thin Copy Desktop для VMware VDI от 3Par: гибкое управление виртуальными ПК

Компания 3Par, разработчик решений в области хранения данных, представила 3Par Thin Copy Deskto

Публикаций - 105, упоминаний - 232

HPE 3PAR и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 63
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 33
HP - Hewlett-Packard 3662 25
Broadcom - VMware 2610 24
Dell EMC 5180 24
Microsoft Corporation 25775 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
SAP SE 5601 9
NetApp - Network Appliance 667 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Intel Corporation 12811 6
Oracle Corporation 7074 5
Комплит - Complete 114 5
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 4
Veeam Software 345 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
HP EDS - Electronic Data Systems 239 4
SAS Institute 1082 4
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) - Кнопп 29 3
HP 3Com 681 3
HPE Enterprise Services 58 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Cisco Systems 5372 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 3
Citrix Systems 868 3
Т1 Сервионика - Servionica 278 3
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 3
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HPE Networking - HPE ProCurve 82 2
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Commvault 187 2
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ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Fujitsu 2105 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
OR Group - Обувь России 29 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Toyota - Lexus 83 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Автомир ГК 43 1
Разгуляй 40 1
Новотранс 8 1
Мегаторг 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
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Почта России ПАО 2370 1
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ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
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США - Вашингтон штат 128 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
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Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 3
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
AP - Associated Press 2007 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Ars Technica 450 1
Fortune 211 1
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Silicon 494 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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