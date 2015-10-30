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HPE 3PAR
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.10.2015
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Как снизить стоимость владения СХД: рекомендации Treolan
CNews: Александр, расскажите, пожалуйста, о новой линейке систем хранения 3PAR. Какие рыночные тенденции нашли в них свое отражение? Александр Мухортов: Компания HP от
|25.09.2015
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HP представила в Москве новые экономичные массивы All-Flash
Компания HP представила в России новые СХД HP 3Par StoreServ Storage, в частности, обновленные линейки 8000 и 20000, производительность кот
|03.09.2015
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HP представила новинки в линейке HP 3PAR StoreServ Storage
Компания HP представила новинки в линейке HP 3PAR StoreServ Storage, призванные помочь заказчикам внедрить флэш-технологию в своих ЦОД, а
|05.06.2015
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HP представила новые СХД HP 3PAR StoreServ на флэш-технологии
Компания HP представила серию инноваций для семейства СХД HP 3PAR StoreServ, в числе которых — доступная по цене флэш-память, новый класс масштабируемых ф
|12.02.2015
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Системы хранения HP поддерживают VMware vSphere 6 и технологии VMware vSphere Virtual Volumes
Компания HP объявила о том, что вся линейка систем хранения HP 3PAR StoreServ, включая дисковые массивы среднего и корпоративного класса, а также построенны
|14.11.2014
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HP анонсировала новую версию ПО для СХД HP 3PAR StoreServ Storage
Корпорация HP представила новую версию программного обеспечения для СХД HP 3PAR StoreServ Storage. Новинки помогут заказчикам воспользоваться возможностями флэш-техноло
|08.04.2014
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«Альфа-Банк» перешел на платформу СХД HP 3PAR
«Альфа-Банк» завершил переход на платформу СХД HP 3PAR. Ожидается, что данное внедрение позволит банку поддержать спрос на процессинговые услуг
|17.02.2014
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Аналитики выбрали лидера на рынке СХД
. Абсолютным лидером представленного в исследовании рейтинга стала система хранения данных (СХД) HP 3PAR StoreServ 7400, получившая высшую оценку Best-in-Class. Немного о методологии Сегодня ор
|21.02.2013
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«Балтика» оптимизировала хранение данных с помощью дисковых массивов HP
циалистами компании «Паладин-Инвент», которые установили и настроили два дисковых массива HP P10000 3PAR V800. Подобное усовершенствование ожидается на всех заводах «Балтики» в 10 городах Росси
|07.12.2012
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Veeam оснастил свои решения поддержкой HP 3PAR StoreServ 7000 Storage
нсировала расширенную интеграцию с решениями HP, включающую поддержку аппаратных снимков SAN для HP 3PAR StoreServ 7000 Storage с управляющим ПО HP 3PAR Virtual Copy. Как рассказали CNew
|10.08.2012
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HP предлагает новую СХД HP 3PAR P10000 на основе SSD-накопителей
Компания HP представила новую версию СХД HP 3PAR P10000 на основе твердотельных накопителей. Как известно, SSD-накопители способны обеспе
|21.10.2011
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HP 3par Utility Storage установила новый рекорд производительности
Компания HP объявила о том, что за первые три квартала с момента приобретения компании 3par в сентябре 2010 г. количество заказчиков, использующих системы хранения 3par Util
|21.09.2011
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Hitachi GST начала поставки SSD-дисков Ultrastar SSD400S в составе продуктов HP 3Par
исков Ultrastar с оптоволоконным каналом на основе одноуровневых ячеек (SLC) в составе продуктов HP 3Par. Новые диски в настоящее время поставляются в массивах HP 3Par F-класса, T-класса
|22.08.2011
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«Ай-Теко» привезла в Россию новые технологии 3Par
х заказчиков, привезла в Россию новую линейку решений НР, использующую технологии хранения компании 3Par. Демонстрация решений проводится на базе тестовой лаборатории «Ай-Теко», которая разверн
|19.05.2011
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HP предлагает решения HP 3Par Utility Storage для экономии емкости систем хранения
уменьшить свои потребности в емкости систем хранения, заменив устаревшее оборудование на решения HP 3Par Utility Storage. Системы хранения HP 3Par являются частью портфеля конвергентной
|28.09.2010
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HP завершила приобретение 3Par
Компания Hewlett-Packard завершила сделку по приобретению калифорнийского поставщика систем хранения данных 3Par. Об этом говорится в официальном сообщении. Сумма сделки составила $2,35 млрд или $33 за каждую акцию 3Par в виде денежных средств. Напомним, что первой предложение о покупке 3Pa
|03.09.2010
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HP победила Dell в битве за поставщика СХД
Компания Hewlett-Packard сообщила на своем веб-сайте о подписании окончательного соглашения о покупке калифорнийского поставщика систем хранения данных, компании 3Par, за $2,35 млрд или $33 за каждую акцию денежными средствами. Сделка получила одобрение советов директоров обеих сторон. Приобретение 3Par позволит HP усилить портфель СХД, серверных
|30.08.2010
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HP предложила за 3Par $2 млрд
Компания Hewlett-Packard объявила в пятницу, 27 августа, о том, что готова отдать за каждую акцию 3Par, калифорнийского поставщика систем хранения данных, по $30 или в сумме $2 млрд, сообщает Assiciated Press. До этого HP предлагала $27 за каждую акцию 3Par или $1,8 млрд в сумме. Ком
|27.08.2010
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Dell подняла ставку за 3Par до $1,8 млрд
Dell сегодня, 27 августа, вновь пересмотрела свое предложение о покупке калифорнийского поставщика систем хранения данных 3Par. По сообщению Reuters, за компанию предложено $1,8 млрд или $27 за каждую обыкновенную акцию. Новая сумма соответствует сумме, которую вчера предложила за 3Par компания Hewlett-Pack
|27.08.2010
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HP во второй раз обошла Dell: ставка за 3Par достигла $1,8 млрд
Соблюдая отведенный срок, в четверг, 26 августа, компания Dell сделала 3Par более выгодное предложение, пообещав заплатить по $24,3 за каждую акцию, на $0,3 больше по сравнению с первоначальным предложением HP, которая также проявила интерес к покупке. Как сейчас
|27.08.2010
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HP во второй раз перебила предложение Dell о покупке 3Par
Соблюдая отведенный срок, в четверг, 26 августа, компания Dell сделала 3Par более выгодное предложение, пообещав заплатить по $24,30 за каждую акцию, на $0,30 больше по сравнению с первоначальным предложением HP, которая также проявила интерес к покупке. Как сейча
|25.08.2010
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Dell отведено три дня, чтобы сделать 3Par более выгодное предложение
Калифорнийский поставщик систем хранения данных 3Par предоставил компании Dell три дня на то, чтобы она сделала более выгодное предложение о покупке по сравнению с предложением Hewlett-Packard. Об этом сообщается в документах 3Par, по
|24.08.2010
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HP против Dell: компьютерные гиганты поспорили за поставщика СХД
Компания HP, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и один из ведущих производителей серверов, объявила о намерении приобрести 3Par, выплатив $24 за каждую обыкновенную акцию наличными. Данное предложение, оценивающее компанию в $1,6 млрд, было направлено вчера утром, 23 августа, президенту и главному исполнительному д
|23.08.2010
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HP намерена опередить Dell в покупке 3Par, предложив на $450 млн больше
Компания HP, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и один из ведущих производителей серверов, объявила о намерении приобрести 3Par, выплатив $24 за каждую обыкновенную акцию наличными. Данное предложение, оценивающее компанию в $1,6 млрд, было направлено сегодня утром, 23 августа, президенту и главному исполнительному
|17.08.2010
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Dell покупает поставщика СХД за $1,15 млрд
Dell объявила о подписании соглашения по покупке поставщика решений для хранения данных 3Par за $1,15 млрд. Компания предложила $18 за каждую обыкновенную акцию 3Par, что на
|15.09.2008
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3Par представила новую линейку серверов хранения T-Class
Компания 3Par, производитель решений в области хранения данных, представила новую линейку серверов хра
|08.08.2008
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3Par предлагает платформу Сloud computing
Компания 3Par, производитель решений в области хранения данных, предлагает современное ИТ-решение для реализации эффективной модели предоставления ИТ-сервисов – cloud computing («облачные вычисления»),
|04.08.2008
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I квартал 2009: 3Par увеличила доход на 80%
Компания 3Par, мировой поставщик решений в области хранения данных, объявила результаты первого квартала 2009 финансового года, завершившегося 30 июня текущего года. Доход компании достиг уровня $43 млн
|23.07.2008
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Thin Copy Desktop для VMware VDI от 3Par: гибкое управление виртуальными ПК
Компания 3Par, разработчик решений в области хранения данных, представила 3Par Thin Copy Deskto
HPE 3PAR и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
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