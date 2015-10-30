Как снизить стоимость владения СХД: рекомендации Treolan CNews: Александр, расскажите, пожалуйста, о новой линейке систем хранения 3PAR. Какие рыночные тенденции нашли в них свое отражение? Александр Мухортов: Компания HP от

HP представила в Москве новые экономичные массивы All-Flash Компания HP представила в России новые СХД HP 3Par StoreServ Storage, в частности, обновленные линейки 8000 и 20000, производительность кот

HP представила новинки в линейке HP 3PAR StoreServ Storage Компания HP представила новинки в линейке HP 3PAR StoreServ Storage, призванные помочь заказчикам внедрить флэш-технологию в своих ЦОД, а

HP представила новые СХД HP 3PAR StoreServ на флэш-технологии Компания HP представила серию инноваций для семейства СХД HP 3PAR StoreServ, в числе которых — доступная по цене флэш-память, новый класс масштабируемых ф

Системы хранения HP поддерживают VMware vSphere 6 и технологии VMware vSphere Virtual Volumes Компания HP объявила о том, что вся линейка систем хранения HP 3PAR StoreServ, включая дисковые массивы среднего и корпоративного класса, а также построенны

HP анонсировала новую версию ПО для СХД HP 3PAR StoreServ Storage Корпорация HP представила новую версию программного обеспечения для СХД HP 3PAR StoreServ Storage. Новинки помогут заказчикам воспользоваться возможностями флэш-техноло

«Альфа-Банк» перешел на платформу СХД HP 3PAR «Альфа-Банк» завершил переход на платформу СХД HP 3PAR. Ожидается, что данное внедрение позволит банку поддержать спрос на процессинговые услуг

Аналитики выбрали лидера на рынке СХД . Абсолютным лидером представленного в исследовании рейтинга стала система хранения данных (СХД) HP 3PAR StoreServ 7400, получившая высшую оценку Best-in-Class. Немного о методологии Сегодня ор

«Балтика» оптимизировала хранение данных с помощью дисковых массивов HP циалистами компании «Паладин-Инвент», которые установили и настроили два дисковых массива HP P10000 3PAR V800. Подобное усовершенствование ожидается на всех заводах «Балтики» в 10 городах Росси

Veeam оснастил свои решения поддержкой HP 3PAR StoreServ 7000 Storage нсировала расширенную интеграцию с решениями HP, включающую поддержку аппаратных снимков SAN для HP 3PAR StoreServ 7000 Storage с управляющим ПО HP 3PAR Virtual Copy. Как рассказали CNew

HP предлагает новую СХД HP 3PAR P10000 на основе SSD-накопителей Компания HP представила новую версию СХД HP 3PAR P10000 на основе твердотельных накопителей. Как известно, SSD-накопители способны обеспе

HP 3par Utility Storage установила новый рекорд производительности Компания HP объявила о том, что за первые три квартала с момента приобретения компании 3par в сентябре 2010 г. количество заказчиков, использующих системы хранения 3par Util

Hitachi GST начала поставки SSD-дисков Ultrastar SSD400S в составе продуктов HP 3Par исков Ultrastar с оптоволоконным каналом на основе одноуровневых ячеек (SLC) в составе продуктов HP 3Par. Новые диски в настоящее время поставляются в массивах HP 3Par F-класса, T-класса

«Ай-Теко» привезла в Россию новые технологии 3Par х заказчиков, привезла в Россию новую линейку решений НР, использующую технологии хранения компании 3Par. Демонстрация решений проводится на базе тестовой лаборатории «Ай-Теко», которая разверн

HP предлагает решения HP 3Par Utility Storage для экономии емкости систем хранения уменьшить свои потребности в емкости систем хранения, заменив устаревшее оборудование на решения HP 3Par Utility Storage. Системы хранения HP 3Par являются частью портфеля конвергентной

HP завершила приобретение 3Par Компания Hewlett-Packard завершила сделку по приобретению калифорнийского поставщика систем хранения данных 3Par. Об этом говорится в официальном сообщении. Сумма сделки составила $2,35 млрд или $33 за каждую акцию 3Par в виде денежных средств. Напомним, что первой предложение о покупке 3Pa

HP победила Dell в битве за поставщика СХД Компания Hewlett-Packard сообщила на своем веб-сайте о подписании окончательного соглашения о покупке калифорнийского поставщика систем хранения данных, компании 3Par, за $2,35 млрд или $33 за каждую акцию денежными средствами. Сделка получила одобрение советов директоров обеих сторон. Приобретение 3Par позволит HP усилить портфель СХД, серверных

HP предложила за 3Par $2 млрд Компания Hewlett-Packard объявила в пятницу, 27 августа, о том, что готова отдать за каждую акцию 3Par, калифорнийского поставщика систем хранения данных, по $30 или в сумме $2 млрд, сообщает Assiciated Press. До этого HP предлагала $27 за каждую акцию 3Par или $1,8 млрд в сумме. Ком

Dell подняла ставку за 3Par до $1,8 млрд Dell сегодня, 27 августа, вновь пересмотрела свое предложение о покупке калифорнийского поставщика систем хранения данных 3Par. По сообщению Reuters, за компанию предложено $1,8 млрд или $27 за каждую обыкновенную акцию. Новая сумма соответствует сумме, которую вчера предложила за 3Par компания Hewlett-Pack

HP во второй раз обошла Dell: ставка за 3Par достигла $1,8 млрд Соблюдая отведенный срок, в четверг, 26 августа, компания Dell сделала 3Par более выгодное предложение, пообещав заплатить по $24,3 за каждую акцию, на $0,3 больше по сравнению с первоначальным предложением HP, которая также проявила интерес к покупке. Как сейчас

HP во второй раз перебила предложение Dell о покупке 3Par Соблюдая отведенный срок, в четверг, 26 августа, компания Dell сделала 3Par более выгодное предложение, пообещав заплатить по $24,30 за каждую акцию, на $0,30 больше по сравнению с первоначальным предложением HP, которая также проявила интерес к покупке. Как сейча

Dell отведено три дня, чтобы сделать 3Par более выгодное предложение Калифорнийский поставщик систем хранения данных 3Par предоставил компании Dell три дня на то, чтобы она сделала более выгодное предложение о покупке по сравнению с предложением Hewlett-Packard. Об этом сообщается в документах 3Par, по

HP против Dell: компьютерные гиганты поспорили за поставщика СХД Компания HP, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и один из ведущих производителей серверов, объявила о намерении приобрести 3Par, выплатив $24 за каждую обыкновенную акцию наличными. Данное предложение, оценивающее компанию в $1,6 млрд, было направлено вчера утром, 23 августа, президенту и главному исполнительному д

HP намерена опередить Dell в покупке 3Par, предложив на $450 млн больше Компания HP, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и один из ведущих производителей серверов, объявила о намерении приобрести 3Par, выплатив $24 за каждую обыкновенную акцию наличными. Данное предложение, оценивающее компанию в $1,6 млрд, было направлено сегодня утром, 23 августа, президенту и главному исполнительному

Dell покупает поставщика СХД за $1,15 млрд Dell объявила о подписании соглашения по покупке поставщика решений для хранения данных 3Par за $1,15 млрд. Компания предложила $18 за каждую обыкновенную акцию 3Par, что на

3Par представила новую линейку серверов хранения T-Class Компания 3Par, производитель решений в области хранения данных, представила новую линейку серверов хра

3Par предлагает платформу Сloud computing Компания 3Par, производитель решений в области хранения данных, предлагает современное ИТ-решение для реализации эффективной модели предоставления ИТ-сервисов – cloud computing («облачные вычисления»),

I квартал 2009: 3Par увеличила доход на 80% Компания 3Par, мировой поставщик решений в области хранения данных, объявила результаты первого квартала 2009 финансового года, завершившегося 30 июня текущего года. Доход компании достиг уровня $43 млн