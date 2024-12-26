Воробьев Сергей
Воробьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Баранов Роман 14 1
|Галкин Александр 11 1
|Пенязь Дмитрий 21 1
|Харитонова Анастасия 1 1
|Кантина Екатерина 1 1
|Лазарев Александр 6 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Айбашева Анна 97 1
|Буякин Евгений 6 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Лобанов Владимир 7 1
|Догаев Алексей 3 1
|Солодовников Денис 94 1
|Смирнова Юлия 9 1
|Кирсанова Светлана 69 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
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