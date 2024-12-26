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Воробьев Сергей



26.12.2024 SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech 1
03.05.2023 «Билайн» внедряет систему оптимизации ценообразования на основе ИИ для разных каналов продаж 1
05.02.2021 Сервис доставки продуктов «Самокат» повысил эффективность процесса ценообразования 1
18.12.2020 ТД «Вимос» стал первой российской DYI-сетью, использующей ИИ для ценообразования 1
15.10.2020 ГК «Корус консалтинг» начала пилот по оптимизации системы ценообразования в «Центре» 1
14.09.2020 «Корус консалтинг» предложила ритейлу платформу ценообразования Competera 1
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
14.10.2019 «Корус консалтинг» разработала рекомендации по ценообразованию для розницы 1
08.09.2015 Ericsson: услуга Wi-Fi calling меняет привычки абонентов 1
17.12.2013 Гетеросети помогают операторам наращивать ARPU 2
10.10.2013 Xerox и «Астерос» построили печатную инфраструктуру для «Национального центра вертолетостроения» 1
08.11.2012 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру нового научного комплекса «Вертолетов России» в Подмосковье 1
19.09.2012 Бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» стал генеральным директором Ward Howell 1
01.06.2011 МОЭСК получила возможность круглосуточного мониторинга сетей связи 1
20.02.2008 Автомобиль "Урал" станет базовым для ВВС России 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Воробьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1217 6
Competera 8 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Xerox 1139 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ericsson ConsumerLab 35 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
KeepRise - Кипрайз 5 1
Softline - Визитек - Visitech 11 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Ростех - Вертолеты России 168 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 53 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 6 1
Ward Howell 11 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 696 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1175 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 80 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Oracle RackServer SPARC 2 1
HPE 42U 1 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
StatCounter 395 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 98 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Xerox ColorQube 9 1
HPE ProLiant 399 1
HPE 3PAR 102 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ВымпелКом - Билайн Хайвей 11 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Баранов Роман 14 1
Галкин Александр 11 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Харитонова Анастасия 1 1
Кантина Екатерина 1 1
Лазарев Александр 6 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Мосеев Виталий 16 1
Айбашева Анна 97 1
Буякин Евгений 6 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Лобанов Владимир 7 1
Догаев Алексей 3 1
Солодовников Денис 94 1
Смирнова Юлия 9 1
Кирсанова Светлана 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 25 2
Европа 21767 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 28 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 6
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
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Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 507 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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