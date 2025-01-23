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Индексная книга (каталог) CNews*
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СХД Ленточная библиотека Tape library



23.01.2025 «Рег.ру» запустил ленточную систему хранения данных 1
19.04.2024 Пенсионный фонд ищет для аренды мэйнфреймы Z-серии бежавшей из России IBM 1
26.04.2023 «Кибер бэкап 16» расширяет возможности резервного копирования СУБД и виртуальных сред 1
26.04.2023 Российский разработчик представил новую версию системы резервного копирования 1
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
25.04.2022 IBM ушла, архив остался: как организовать длительное хранение данных 1
28.03.2022 Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»? 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
07.07.2021 Почему 85% компаний не смогут перенести инфраструктуру в облако самостоятельно 1
27.05.2021 «Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0 1
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей 1
20.10.2020 Как построить систему резервного копирования от Калининграда до Владивостока 1
29.06.2020 В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля» 1
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
19.12.2019 Datadome создал новую серверную для ЦИТиС 1
03.10.2019 Неприметный подрядчик безальтернативно с привлечением ФАС получил ИТ-контракты МВД на 2 миллиарда 1
14.08.2019 Восемь «темных секретов» облачных услуг 1
08.04.2019 «Тюменьэнерго» выбирает курс на централизацию системы резервного копирования 1
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда 1
21.01.2019 Fujitsu представила ленточную систему хранения данных Eternus LT140 1
21.05.2018 Fujitsu сообщила о поддержке системами хранения данных ETERNUS LT технологии LTO 8 1
05.10.2017 Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется 1
30.06.2017 IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру ЦОД «Балтийского завода» 1
13.03.2017 Телеканал Life хранит свой контент в виртуальном ЦОД «Инфосистем Джет» 1
13.12.2016 DSCon предложила ленточные библиотеки Quantum Scalar нового поколения 1
04.07.2016 «Техносерв» построил в Новосибирске ЦОД для ФМС России 1
23.03.2016 «Тринити» консолидировала информационные ресурсы клиники «Скандинавия» 1
15.03.2016 «Тринити» создал новую инфраструктуру виртуализации управления проектами для «ГУССТ №3 при Спецстрое России» 1
27.07.2015 DSCon начала поставки ленточных библиотек Overland Storage серии NEOxl 1
06.07.2015 Fujitsu увеличила емкость ленточной библиотеки Eternus LT260 2
08.10.2014 Fujitsu представила новую ленточную библиотеку для СМБ 2
25.07.2014 Рецепт HP: как резервное копирование экономит бюджет 1
22.07.2014 Артур Контрабаев - Мы внедрили самую масштабную телемедицинскую систему в России 1
29.05.2014 Сценарии эффективного резервного копирования 1
23.05.2014 IBM представила новые решения для хранения данных, облачных вычислений и обработки «Больших данных» 1
25.03.2014 «Техносерв» стал аутсорсером для ФНС России 1
04.03.2014 «АМТ-Груп» создала ИТ-инфраструктуру проекта МТА для «ОАК-Транспортные самолеты» 1
22.02.2014 РЖД приобретут ИТ-оборудование на 681,4 млн руб. 1
20.11.2013 Электронное правительство России. Полное досье 1

Публикаций - 120, упоминаний - 126

СХД и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9442 36
HP Inc. 5687 23
Dell EMC 5028 18
Oracle Corporation 6690 15
Cisco Systems 5114 13
Fujitsu 2041 12
HP - Hewlett-Packard 3624 11
SAP SE 5279 10
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 9
Hitachi - Хитачи 1464 8
Huawei 3935 7
Intel Corporation 12197 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 6
Microsoft Corporation 24630 6
Открытые технологии 701 6
Broadcom - VMware 2360 5
NetApp - Network Appliance 636 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 4
АйТи 1365 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
SAS Institute 971 4
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 4
DSCon - Distribution Service Consulting 40 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 3
Siemens AG - Siemens Group 2590 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 3
Inline Group - Инлайн Груп 99 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 3
OpenText - Micro Focus - Novell 871 3
Brocade Communications Systems 241 3
Commvault 172 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 2
Dell Technologies - Dell Computer 2136 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Lenovo Group 2293 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Лента - Сеть розничной торговли 2082 17
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
Альфа-Банк 1770 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
Евросеть 1404 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
Почта России ПАО 2113 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
БИН-Петровский Торговый центр 1 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 270 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго 14 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 15 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 2
Федеральное казначейство России 1772 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 170 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4750 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2501 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1214 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
Мосгортранс ГУП 120 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 37 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 106 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Союз кинематографистов России 11 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 78
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9381 76
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11058 51
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 48
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 316 36
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24137 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 18
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Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1327 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15723 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20801 11
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Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 377 10
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9282 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3211 8
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СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1188 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12521 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12609 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 7
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3209 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12747 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2562 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 6
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 11
IBM Tivoli 281 10
Oracle StorageTek 85 9
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 9
Linux OS 9948 8
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 7
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 7
IBM Storage - IBM DS servers 53 7
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 6
HPE ProLiant 399 6
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 5
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 5
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1246 5
IBM Power Systems - серия серверов 229 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3219 5
HPE Integrity - серия серверов 134 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 4
IBM Storage - IBM TotalStorage SAN 32 4
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 4
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 4
IBM Storage - IBM Storwize 43 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 4
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 35 4
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 3
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 3
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 20 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 3
Oracle - Sun Fire 113 3
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 20 3
Broadcom - VMware vSphere 554 3
FSC - Fujitsu Siemens CentricStor 8 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 3
Макаров Иван 31 3
Поляков Алексей 15 2
Полозова Анна 2 2
Контрабаев Артур 70 2
Князев Андрей 15 2
Мякишева Марина 84 2
Толкачева Екатерина 43 2
Лымарь Алексей 4 2
Царфин Вадим 4 2
Кострюков Дмитрий 2 1
Путин Владимир 3172 1
Массух Илья 232 1
Серов Евгений 2 1
Храповский Евгений 1 1
Зарубин Михаил 1 1
Павлов Андрей 40 1
Морозов Константин 10 1
Краснов Александр 74 1
Кочубеев Юрий 2 1
Мартиросян Лусинэ 3 1
Журавлев Денис 3 1
Орловский Виктор 380 1
Копылов Александр 6 1
Ананьин Алексей 81 1
Бекмамбетов Тимур 10 1
Никифоров Николай 1136 1
Афанасьев Евгений 3 1
Островский Владимир 25 1
Попов Алексей 336 1
Батурин Юрий 7 1
Свердлов Денис 200 1
Кравцов Алексей 31 1
Верещагин Руслан 4 1
Гольцов Александр 77 1
Разинцев Александр 3 1
Резвяков Юрий 1 1
Куприянов Алексей 11 1
Горячев Владимир 4 1
Сысоев Александр 41 1
Козырев Алексей 321 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 4
Европа 21771 4
Япония 13287 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1225 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 3
Германия - Федеративная Республика 12683 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7427 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 2
Азия - Азиатский регион 5531 2
Казахстан - Республика 5527 2
Земля - планета Солнечной системы 10376 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1652 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1875 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Украина 7609 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2939 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 595 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Россия - ДФО - Магаданская область 422 2
Россия - ПФО - Пензенская область 589 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 746 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 577 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 102 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1468 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4973 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5418 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9799 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7837 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5970 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2764 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3040 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6970 3
Экономический эффект 1067 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1384 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3545 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2918 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2254 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5102 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6123 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1801 2
N+1 - Издание 158 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1861 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
CNews TV 747 1
InfoWorld 55 1
Intelligent Enterprise 27 1
Infosan 75 1
IDC - International Data Corporation 4910 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 4
Gartner - Гартнер 3556 4
Juniper Research 522 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Research and Markets 24 1
Forrester Research 821 1
IBM Research 108 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
УралНИИАС - Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства 1 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Gartner Symposium ITxpo 27 1
CeBIT 612 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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