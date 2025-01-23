СХД Ленточная библиотека Tape library
СХД и организации, системы, технологии, персоны:
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|Союз кинематографистов России 11 1
|Макаров Иван 31 3
|Поляков Алексей 15 2
|Полозова Анна 2 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Князев Андрей 15 2
|Мякишева Марина 84 2
|Толкачева Екатерина 43 2
|Лымарь Алексей 4 2
|Царфин Вадим 4 2
|Кострюков Дмитрий 2 1
|Путин Владимир 3172 1
|Массух Илья 232 1
|Серов Евгений 2 1
|Храповский Евгений 1 1
|Зарубин Михаил 1 1
|Павлов Андрей 40 1
|Морозов Константин 10 1
|Краснов Александр 74 1
|Кочубеев Юрий 2 1
|Мартиросян Лусинэ 3 1
|Журавлев Денис 3 1
|Орловский Виктор 380 1
|Копылов Александр 6 1
|Ананьин Алексей 81 1
|Бекмамбетов Тимур 10 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Афанасьев Евгений 3 1
|Островский Владимир 25 1
|Попов Алексей 336 1
|Батурин Юрий 7 1
|Свердлов Денис 200 1
|Кравцов Алексей 31 1
|Верещагин Руслан 4 1
|Гольцов Александр 77 1
|Разинцев Александр 3 1
|Резвяков Юрий 1 1
|Куприянов Алексей 11 1
|Горячев Владимир 4 1
|Сысоев Александр 41 1
|Козырев Алексей 321 1
|N+1 - Издание 158 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1861 1
|Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
|CNews TV 747 1
|InfoWorld 55 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Infosan 75 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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