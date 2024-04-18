Пенсионный фонд ищет для аренды мэйнфреймы Z-серии бежавшей из России IBM

Аренда серверов для пенсионного фонда

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России арендует сервера производства американской компании IBM на общую сумму 153 млн руб. для размещения информационной системы ПФР-2 — организационно-техническая система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации. Предназначена для автоматизации процессов предоставления государственных услуг и исполнения функций ПФР и для обеспечения информационно-аналитической поддержки деятельности ПФР.

Информацию о планах Пенсионного фонда можно найти на сайте госзакупок. Тендер был размещен 15 апреля 2024 г. Заявки принимаются до 23 апреля того же года. Итоги конкурса будут подведены 24 апреля. Арендовать сервера планируется до 30 ноября 2024 г.

Требования к серверам

В техническом задании к закупке ПФР указала аренда каких серверов планируется. Это высокопроизводительный сервер IBM System z13s (предназначен для гибридных облачных сред и способен с большим качеством и надежностью обеспечить защиту особо важной информации и операций), четыре сервера ускорения обработки данных IBM DataPower XI52 и один сервер IBM zEnterprise ВС12.

Индекс z в названии серверов указывает на их принадлежность к высокопроизвдительной линейке мэйнфреймов одноименной Z-серии.

Помимо серверов арендуются и дополнения к ним: SAN-коммутатор, блейд-сервера, шасси к ним и роботизированная ленточная библиотека.

Основной сервер IBM System z13s, по требованиям ПФР, должен занимать не более 1 монтажного шкафа, максимальное суммарное потребление электропитания не должно превышать 6 кВА/ч, тепловыделение не более 20 000 BTU/час, должен иметь объем доступной оперативной памяти не менее 600 Гбайт с организацией RAIM, а процессорные ядра должны добавляться к логическим разделам без остановки работы приложений. При этом сервер должен иметь не менее 4 (четырех) процессоров общего назначения с частотой не менее 4,3 ГГц, кэшем первого уровня не менее 227 Кбайт, кэшем второго уровня не менее 4 Мбайт, кэшем третьего уровня не менее 64 Мбайт, кэшем четвертого уровня не менее 480 Мбайт.

Почему не отечественные

Как указывает Пенсионный фонд, сервер IBM System z13s необходим для обеспечения работы различных подсистем информационной системы ПФР-2, включая ВИО (Внутриведомственный информационный обмен), НСИ (Нормативно-справочная информация), МСК (Материнский (семейный) капитал), СПУ (Персонифицированный учет пенсионных прав застрахованных лиц), УСПН (Управление средствами пенсионных накоплений), и создание кластера с уже существующим сервером IBM System z13.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" необходимо обеспечить совместимость сервера с используемым оборудованием и ранее установленным программным обеспечением, поэтому применение аналогичных серверов не допускается.

Нужно больше серверов

В конце ноября 2023 г. CNews писал, что Пенсионный фонд закупает 21 сервер на сумму на 223 млн руб. Приобретение производилось с целью развития инфраструктуры подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда России (АИС ПФР-2) При этом 12 из 21 приобретаемых серверов призваны заменить устаревшее оборудование, выведенное из эксплуатации.