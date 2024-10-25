Получите все материалы CNews по ключевому слову
СФР ПФР АИС Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ
|25.10.2024
|
Пенсионный фонд купит за 600 миллионов единственную, но очень мощную СХД
ения работы одной из подсистем инфраструктурного обеспечения своей главной информационной системы — АИС «ПФР-2». ПФР опубликовал тендер на поставку «железа» 17 сентября 2024 г. 4 октября ведомс
|19.04.2024
|
Пенсионный фонд ищет для аренды мэйнфреймы Z-серии бежавшей из России IBM
«Инфраструктурное обеспечение» автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда России (АИС ПФР-2) При этом 12 из 21 приобретаемых серверов призваны заменить устаревшее оборудование
|14.10.2021
|
ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей
т гражданам проще и быстрее получать услуги в электронном виде. В 2013 г. в фонде началось создание АИС ПФР-2, которая позиционировалась как информационная система нового поколения. Сегодня
|19.09.2017
|
Пенсионный Фонд запустил региональные центры управления ИТ-инфраструктурой
омпетенций по вопросам эксплуатации автоматизированной информационной системы ПФР нового поколения (АИС ПФР 2). Создание этих региональных центров в немалой степени стало возможным благодаря вв
|28.08.2017
|
Пенсионный фонд меняет модель эксплуатации систем
постоянную эксплуатацию ведомственную автоматизированную информационную систему нового поколения – АИС ПФР-2. Архитектура АИС ПФР-2 предполагает централизацию большинства сервисов на фе
|12.07.2017
|
Пенсионный фонд начал миграцию с IBM на «Эльбрусы»
к ее полноценному использованию в своей автоматизированной информационной системе нового поколения АИС ПФР-2. В рамках проекта ведомство объявило тендер с начальной ценой контракта в 20 млн ру
|16.06.2017
|
Амтел-Сервис модернизирует инфраструктуру для ОПФР по ХМАО-Югре
одсистемы инфраструктурного обеспечения автоматизированной информационной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для нужд Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу –
|26.01.2016
|
«К» как «Кельвин»: жалоба в ФАС не отменила полумиллиардный конкурс Пенсионного фонда
Подрядчик для подсистемы АИС ПФР-2Компания «Компьютел систем менеджмент» (КСМ) стала победителем аукциона Пенсионного
|26.11.2015
|
Создание новой АИС Пенсионного фонда «выходит на финишную прямую»
прямую в проекте по созданию автоматизированной информационной системы ведомства нового поколения (АИС ПФР-2). Об этом в рамках CNews Forum 2015 сообщил заместитель председателя правления ПФР
|05.06.2015
|
Конкурс на создание АИС ПФР отменен из-за жалобы в ФАС на цвета интерфейса
онда России (ПФР) на создание автоматизированной информационной системы ведомства нового поколения (АИС ПФР-2) второй раз постигла неудача. Поданные на него заявки были возвращены соискателям п
|12.05.2015
|
ПФР вновь пытается найти подрядчика на создание ИТ-системы нового поколения
ного фонда России (ПФР) на создание его автоматизированной информационной системы нового поколения (АИС ПФР-2). Начальная (максимальная) сумма контракта выставлена на уровне i230 млн. Заявки от
|11.03.2015
|
Замглавы ПФР Николай Елистратов о создании новой АИС Пенсионного фонда
CNews: Расскажите, пожалуйста, о нынешнем функционале АИС ПФР. Николай Елистратов: Этому вопросу уделю немного больше времени, чем другим аспектам
|11.03.2015
|
На мега-тендер Пенсионного фонда по развертыванию АИС ПФР-2 не пришла ни одна компания
дрядчиков в рамках проводимого конкурса на создание своей информационной системы нового поколения — АИС ПФР-2. По окончании отведенного на процедуру времени ни одна заявка в конкурсную комиссию
|07.03.2007
|
ПФ РФ требуются услуги по внедрению ПАК «Юрист ПФР»
й конкурс № 252к-1651 по выбору ИТ-подрядчика на выполнение комплекса работ по развитию и внедрению ПАК «Юрист ПФР», включающего в себя: «Опытная эксплуатация и доработка по ее результатам ПАК
