СФР ПФР АИС Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.10.2024 Пенсионный фонд купит за 600 миллионов единственную, но очень мощную СХД

ения работы одной из подсистем инфраструктурного обеспечения своей главной информационной системы — АИС «ПФР-2». ПФР опубликовал тендер на поставку «железа» 17 сентября 2024 г. 4 октября ведомс
19.04.2024 Пенсионный фонд ищет для аренды мэйнфреймы Z-серии бежавшей из России IBM

«Инфраструктурное обеспечение» автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда России (АИС ПФР-2) При этом 12 из 21 приобретаемых серверов призваны заменить устаревшее оборудование
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей

т гражданам проще и быстрее получать услуги в электронном виде. В 2013 г. в фонде началось создание АИС ПФР-2, которая позиционировалась как информационная система нового поколения. Сегодня

19.09.2017 Пенсионный Фонд запустил региональные центры управления ИТ-инфраструктурой

омпетенций по вопросам эксплуатации автоматизированной информационной системы ПФР нового поколения (АИС ПФР 2). Создание этих региональных центров в немалой степени стало возможным благодаря вв
28.08.2017 Пенсионный фонд меняет модель эксплуатации систем

постоянную эксплуатацию ведомственную автоматизированную информационную систему нового поколения – АИС ПФР-2. Архитектура АИС ПФР-2 предполагает централизацию большинства сервисов на фе
12.07.2017 Пенсионный фонд начал миграцию с IBM на «Эльбрусы»

к ее полноценному использованию в своей автоматизированной информационной системе нового поколения АИС ПФР-2. В рамках проекта ведомство объявило тендер с начальной ценой контракта в 20 млн ру
16.06.2017 Амтел-Сервис модернизирует инфраструктуру для ОПФР по ХМАО-Югре

одсистемы инфраструктурного обеспечения автоматизированной информационной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для нужд Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу –

26.01.2016 «К» как «Кельвин»: жалоба в ФАС не отменила полумиллиардный конкурс Пенсионного фонда

Подрядчик для подсистемы АИС ПФР-2Компания «Компьютел систем менеджмент» (КСМ) стала победителем аукциона Пенсионного

26.11.2015 Создание новой АИС Пенсионного фонда «выходит на финишную прямую»

прямую в проекте по созданию автоматизированной информационной системы ведомства нового поколения (АИС ПФР-2). Об этом в рамках CNews Forum 2015 сообщил заместитель председателя правления ПФР

05.06.2015 Конкурс на создание АИС ПФР отменен из-за жалобы в ФАС на цвета интерфейса

онда России (ПФР) на создание автоматизированной информационной системы ведомства нового поколения (АИС ПФР-2) второй раз постигла неудача. Поданные на него заявки были возвращены соискателям п
12.05.2015 ПФР вновь пытается найти подрядчика на создание ИТ-системы нового поколения

ного фонда России (ПФР) на создание его автоматизированной информационной системы нового поколения (АИС ПФР-2). Начальная (максимальная) сумма контракта выставлена на уровне i230 млн. Заявки от
11.03.2015 Замглавы ПФР Николай Елистратов о создании новой АИС Пенсионного фонда

CNews: Расскажите, пожалуйста, о нынешнем функционале АИС ПФР. Николай Елистратов: Этому вопросу уделю немного больше времени, чем другим аспектам

11.03.2015 На мега-тендер Пенсионного фонда по развертыванию АИС ПФР-2 не пришла ни одна компания

дрядчиков в рамках проводимого конкурса на создание своей информационной системы нового поколения — АИС ПФР-2. По окончании отведенного на процедуру времени ни одна заявка в конкурсную комиссию
07.03.2007 ПФ РФ требуются услуги по внедрению ПАК «Юрист ПФР»

й конкурс № 252к-1651 по выбору ИТ-подрядчика на выполнение комплекса работ по развитию и внедрению ПАК «Юрист ПФР», включающего в себя: «Опытная эксплуатация и доработка по ее результатам ПАК


СФР и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9561 23
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 17
Галактика - Корпорация 1509 14
Ростелеком 10373 14
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 10
Microsoft Corporation 25291 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 8
9065 7
RedSys - РедСис 74 7
КАПС Интеграция 6 6
Лантана текнолоджи 6 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2545 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 4
МегаФон 9996 4
Dr.Web - Доктор Веб 1276 4
Softline - Софтлайн 3305 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 4
Новые облачные технологии (НОТ) 467 4
Крок - Croc 1815 4
ОТР ГК - ОТР 2000 223 4
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 4
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 4
СФР - ПФР - ИЦПУ - Информационный центр персонифицированного учета 11 4
Intel Corporation 12565 3
Oracle Corporation 6888 3
Directum - Директум 1177 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9220 3
Red Hat 1346 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 984 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 109 3
Promt - Промт 309 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 501 3
Broadcom - VMware 2506 2
РЖД - Российские железные дороги 2010 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 14
Сургутнефтегаз - СНГ 280 12
Почта России ПАО 2256 6
Газпром ПАО 1423 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 872 3
Лента - Сеть розничной торговли 2278 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2722 2
НСПК - Национальная система платежных карт 903 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1802 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1386 2
Альфа-Банк 1880 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
Роснефть НК - нефтяная компания 531 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 217 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 2
ВТБ - ВТБ24 669 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 219 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3012 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Coursera 60 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 992 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 528 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
GFG - Lamoda - Купишуз 197 1
X5 Group - Перекрёсток 607 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 323 1
ПСБ - Промсвязьбанк 906 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 64
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3266 18
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 16
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 15
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 14
Федеральное казначейство России 1879 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 754 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3134 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4982 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3118 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 4
Судебная власть - Judicial power 2410 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3553 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 716 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1473 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31885 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9870 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2491 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 8
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1855 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 888 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2757 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5883 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 12
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 874 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 10
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 83 9
IBM DB2 392 8
Linux OS 10972 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 6
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1228 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 6
IBM iSeries 26 5
Toshiba DT - серия HDD 5 5
Intel x86 - архитектура процессора 1987 5
Microsoft Windows 16395 5
Новые облачные технологии - МойОфис 903 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 577 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 336 3
Google Android 14758 3
Apple iOS 8294 3
Microsoft Office 3973 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 642 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 3
Mozilla Firefox - браузер 1920 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 3
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 3
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 3
Google Chrome - браузер 1653 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 348 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 428 2
Хрипунов Павел 20 16
Чаркин Евгений 314 15
Филатов Андрей 115 15
Калина Роман 62 15
Шипов Савва 102 13
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 13
Паршин Константин 64 13
Петров Сергей 61 13
Волков Никита 80 13
Гимранов Ринат 125 12
Елистратов Николай 90 10
Шадаев Максут 1157 9
Янкин Константин 10 5
Бутенко Юрий 65 4
Рудычева Наталья 95 4
Бойко Елена 152 3
Нестеров Алексей 172 3
Богачев Игорь 182 3
Евраев Михаил 264 3
Ермолаев Артем 379 3
Энфиаджян Рубен 23 3
Васин Василий 35 3
Бетсис Павел 100 3
Натрусов Артем 312 2
Ягнятинский Евгений 32 2
Комиссаров Дмитрий 238 2
Сотин Денис 216 2
Рубанов Владимир 75 2
Лигачев Глеб 105 2
Фишер Андрей 74 2
Скляр Алексей 54 2
Макаров Алексей 67 2
Рахтеенко Владимир 41 2
Гоцуцов Сергей 17 2
Тимченко Алексей 13 2
Меньшов Кирилл 130 2
Копейкин Алексей 16 2
Козырев Алексей 326 2
Размахаев Сергей 44 2
Дергилёв Никита 44 2
Россия - РФ - Российская федерация 157776 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1323 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1363 4
Азия - Азиатский регион 5754 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1897 4
Россия - УФО - Челябинская область 1405 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 888 4
Европа Восточная 3123 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1660 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1030 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1000 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 595 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 960 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 616 3
Казахстан - Республика 5821 2
Европа 24658 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1303 2
Россия - УФО - Свердловская область 1772 2
Россия - ЮФО - Севастополь 583 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1010 2
Израиль 2785 2
Ближний Восток 3040 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2130 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 507 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 2
Россия - ПФО - Пензенская область 623 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 61
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 14
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Экономический эффект 1217 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 4
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
CNews TV 747 9
TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 7
Gartner - Гартнер 3615 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
Juniper Research 551 1
Markets&Markets Research 113 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Fast рейтинг 54 1
CNews Инновация года - награда 134 1
Vanson Bourne 49 1
Allied Market Research 22 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 231 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 8
CNews AWARDS - награда 556 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 5
CNews Мисс ИТ России 12 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 147 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

