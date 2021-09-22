Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RedSys
РедСис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 114
RedSys упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьев Алексей 88 8
|Ананьев Дмитрий 53 7
|Иванов Алексей 76 6
|Копейкин Алексей 14 5
|Тархов Андрей 4 4
|Елистратов Николай 90 4
|Кузнецов Николай 18 3
|Васин Василий 17 3
|Путин Владимир 1828 3
|Ланин Александр 6 3
|Бобровников Борис 86 2
|Лебедев Павел 21 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Кочаров Григорий 13 2
|Вислый Александр 12 2
|Сяо Хайцзюнь 27 2
|Макаров Василий 1 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 3 1
|Эльмурзаев Анас 1 1
|Недобой Владимир 2 1
|Маскальцов Григорий 1 1
|Александров Александр 18 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Могильников Константин 1 1
|Миронов Павел 5 1
|Смирнов Иван 9 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Гордеев Сергей 4 1
|Ткаченко Сергей 5 1
|Мелешкин Дмитрий 1 1
|Рыбчинский Михаил 14 1
|Абрамов Александр 6 1
|Решетков Александр 5 1
|Руднев Александр 4 1
|Надежин Алексей 1 1
|Амосов Алексей 1 1
|Коломыченко Мария 5 1
|Стисон Мария 3 1
|Королев Игорь 41 1
|Горбачев Александр 18 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|СК Пресс 3 1
|Gartner 2196 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|IDC - International Data Corporation 2728 2
|CNews Analytics 1991 1
|Forrester Research 387 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767238, в очереди разбора - 670923.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767238, в очереди разбора - 670923.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru