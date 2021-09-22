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RedSys
РедСис


22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 2
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 1
08.10.2020 ДИТ Москвы наказал на 100 миллионов компанию, связанную с гонимым основателем «Техносерва» 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 6
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва» 2
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда 2
11.07.2019 «Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию 1
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 1
04.07.2019 Тысячи московских чиновников получат компьютеры с Windows за миллиард 1
16.01.2019 Российские ИТ-тренды 2019: CNews опросил лидеров 1
29.12.2018 Как изменится объем российского ИТ-рынка в 2019 г.? Опрос CNews 1
09.11.2018 Когнитивные технологии пришли в строительство 1
30.10.2018 Как просто и удобно автоматизировать работу торгового центра 3
24.10.2018 Зачем нужен компьютер в автобусе 1
19.09.2018 Платформа-конструктор: как создать ИТ-инфраструктуру без программистов? 3
17.09.2018 Как решить проблему управления имущественным комплексом в бюджетных организациях 2
03.09.2018 Российская СЭД для госсектора: все самое необходимое 4
30.08.2018 Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение» 1
18.07.2018 Власти ополчились на ИТ-компанию, создавшую Центр моделирования аэрокосмических двигателей 1
18.06.2018 От управления активами к управлению всем 6
25.05.2018 У 77% компаний нет аварийного плана реагирования на кибератаки 1
16.04.2018 Биометрия в ритейле: контроль за персоналом и не только 1
14.02.2018 Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру» 1
13.02.2018 Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию 1
19.01.2018 «Пять звезд» в Нижнем: как сократить ИТ-бюджет отеля на 60% 1
25.12.2017 Итоги года: кибератаки обходятся все дороже 2
19.12.2017 Как оставить Bad Rabbit в уходящем году и не платить вымогателям 2
19.12.2017 «Последний рубеж защиты»: семь тенденций в мире резервного копирования 2
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 1
08.11.2017 RedSys представит свои решения на CNews Forum 2017 2
30.10.2017 Как правильно выстроить отношения с дилером и партнером 3
30.10.2017 Израиль вырвался в мировые лидеры кибербезопасности 1
18.08.2017 Четверть рабочего времени специалистов теряется из-за медленных ИС 2
15.08.2017 Главной проблемой цифровой трансформации назвали корпоративную культуру 1
28.07.2017 CNews второй год подряд признан лучшим ИТ-изданием 1
24.07.2017 «Ростелеком» отверг российские серверы в пользу китайских 1
11.07.2017 PR in IT Award 2017: главное событие года в области PR в ИТ и телеком-индустрии 1
15.06.2017 Прогнозное обслуживание сокращает затраты на ремонт оборудования на треть 2

Публикаций - 67, упоминаний - 114

RedSys упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 15
IBM 3554 9
Microsoft Corporation 11143 7
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Крок 1221 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 3
Ланит ГК 1160 3
Компьюлинк ГК - Compulink 214 2
Google LLC 7168 2
Инфосистемы Джет 675 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 9 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Магелан - Magelan 3 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Acronis - Акронис 364 2
Cisco Systems 2054 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
SAP SE 3218 2
Ланит Treolan - Треолан 95 1
ANSYS 35 1
Ланит Урал 18 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Nvidia Corp 2036 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Ланит Интеграция 101 1
Emerson 56 1
Brocade Communications Systems 143 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Avilex - Авилекс 9 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
ELKO Group 9 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 9 1
CompuTel - Компьютел 24 1
123 солюшнс 10 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
ПромСвязьКапитал 61 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Возрождение - Коммерческий банк 99 3
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
Национальный банк Траст 96 2
Адамас - Ювелирный завод 56 1
ПСБ менеджмент 2 1
Uber 257 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
Прэктис капитал 2 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Sheraton - Шератон 7 1
Сибэнергомаш УК 7 1
МСП Факторинг 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
X5 Group 599 1
Uber Technologies 258 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group - Перекресток 204 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 20
Арбитражный суд города Москвы 339 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
Басманный районный суд города Москвы 47 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 1 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
Правительство Москвы - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Правительство Москвы - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство Москвы 653 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
Счётная палата РФ 461 1
Правительство РФ 2207 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 2
ИТ-аутсорсинг 671 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
ИКС - Искусственные когнитивные системы 1 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Linux OS 4272 6
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 6
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 5
Microsoft Windows 10 6670 4
Intel x86 - Архитектура процессора 994 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Windows 854 2
IBM Tririga 4 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
RedSys RS:BIM AI 1 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
IBM Maximo 31 1
IBM QRadar 20 1
Java - Язык программирования 1179 1
Acronis True Image 38 1
Huawei IDN - Huawei Intent-Driven Network 4 1
Google Android 10751 1
Oracle Collaboration Suite - OCS 4 1
Symantec NetBackup 49 1
Bombardier Challenger 2 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 21 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
GM Cadillac Escalade 5 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 1
PassMark Software - CPU Benchmarks 2 1
Clario Tech DMCC MacKeeper 6 1
Brocade SAN Fabric 7 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Apache HTTP Server 223 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
PHP - Язык программирования 306 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
C++ - Язык программирования 284 1
Ананьев Алексей 88 8
Ананьев Дмитрий 53 7
Иванов Алексей 76 6
Копейкин Алексей 14 5
Тархов Андрей 4 4
Елистратов Николай 90 4
Кузнецов Николай 18 3
Васин Василий 17 3
Путин Владимир 1828 3
Ланин Александр 6 3
Бобровников Борис 86 2
Лебедев Павел 21 2
Корнеев Сергей 75 2
Кочаров Григорий 13 2
Вислый Александр 12 2
Сяо Хайцзюнь 27 2
Макаров Василий 1 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 3 1
Эльмурзаев Анас 1 1
Недобой Владимир 2 1
Маскальцов Григорий 1 1
Александров Александр 18 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Могильников Константин 1 1
Миронов Павел 5 1
Смирнов Иван 9 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Гордеев Сергей 4 1
Ткаченко Сергей 5 1
Мелешкин Дмитрий 1 1
Рыбчинский Михаил 14 1
Абрамов Александр 6 1
Решетков Александр 5 1
Руднев Александр 4 1
Надежин Алексей 1 1
Амосов Алексей 1 1
Коломыченко Мария 5 1
Стисон Мария 3 1
Королев Игорь 41 1
Горбачев Александр 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Казахстан - Республика 2646 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Нидерланды 977 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Кипр - Республика 248 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Московская область - Одинцовский район 3 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Европа 3781 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - Руза - Рузский район 10 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
FMA - Fused Multiply-Add - умножение-сложение с однократным округлением 2 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Мошенничество 53 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Человеческий фактор 126 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
СК Пресс 3 1
Gartner 2196 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
IDC - International Data Corporation 2728 2
CNews Analytics 1991 1
Forrester Research 387 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 1
РГБ - Российская государственная библиотека 29 1
Сибпроектнииавиапром - Сибирский Проектно-Конструкторский и НИИ Авиационной Промышленности 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
МТТ Премия 2 2
PR in IT Award - премия 2 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767238, в очереди разбора - 670923.
Создано именных указателей - 46354.
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