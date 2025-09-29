Получите все материалы CNews по ключевому слову
IBM Tririga
УПОМИНАНИЯ
IBM Tririga и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9509 3
|RedSys - РедСис 74 2
|Cisco Systems 5186 1
|Esri 171 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2285 1
|InterProCom - Интерпроком 46 1
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1258 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153544 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53023 2
|Европа 24528 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386229, в очереди разбора - 729934.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.