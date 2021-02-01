Новые ИИ-возможности системы IBM TRIRIGA помогут организовать возвращение сотрудников в офис

IBM представила новые возможности IBM TRIRIGA — интегрированной системы управления рабочей средой. Используя средства искусственного интеллекта (ИИ) и анализируя данные практически в реальном времени, система помогает компаниям создавать безопасную и эффективную рабочую среду, способствующую повышению продуктивности сотрудников. Новые возможности решения включают динамическое планирование рабочего пространства, навигацию внутри зданий и виртуального ассистента. Эти функции призваны помочь компаниям вернуться к офисному режиму работы, оптимизировать рабочую среду, повысить уровень комфорта и продуктивность сотрудников.

Из-за COVID-19 компаниям пришлось срочно перестраивать свою работу и внедрять современные цифровые технологии. В недавнем исследовании, проведенном IBM Institute for Business Value, 59% руководителей отметили, что пандемия ускорила цифровую трансформацию бизнеса. Во всем мире началась вакцинация, и компании готовятся вернуться к офисному формату работы. Для этого нужно разработать безопасные и гибкие стратегии возврата в офис и создать гибридную рабочую среду, которая, скорее всего, сохранится и после пандемии.

Сотрудники ищут возможности сочетать удаленную работу и работу в офисе. Гибкость при этом становится новой нормой для бизнеса — наравне с повышенным вниманием к комфорту сотрудников и их продуктивности. Благодаря новым функциям система IBM TRIRIGA станет универсальным решением, которое поможет не только реализовать краткосрочные цели по возвращению к офисной работе, но и заложит основы для долгосрочных инициатив.

Работу над расширением функций системы TRIRIGA компания IBM вела в тесном сотрудничестве со своими технологическими партнерами — компаниями Cisco и Esri, мировым лидером в сфере геолокационной аналитики.

Esri предоставляет решение для картографирования помещений, которое позволит больше не тратить время на поиск свободных рабочих столов, переговорных комнат или коллег по работе. «IBM и Esri давно и успешно сотрудничают, объединяя ведущие средства аналитики и ИИ, созданные компанией IBM, с технологиями геоаналитики, которые разрабатывает Esri. Сочетание IBM TRIRIGA и ArcGIS Indoors представляет собой мощную систему для управления зданиями и помещениями, — сказал Роберт Лаудати, директор по глобальным партнерствам и альянсам Esri. — Мы рады внести свой вклад в повышение продуктивности на рабочих местах, в кампусах и офисных комплексах — вместе с IBM».

Опираясь на взаимодействие с Cisco DNA Spaces, IBM предлагает варианты интеграции с TRIRIGA, например системы построения тепловых карт плотности, которые позволяют практически в реальном времени контролировать заполненность помещений. Такие системы предупреждают менеджеров о количестве людей, используя для этого сети WiFi и датчики присутствия. Далее на основании этой информации можно регулировать потоки людей в зонах высокой проходимости. Специальные API позволяют автоматизировать некоторые процессы, например с их помощью можно автоматически вызывать специалистов клининговой службы по достижении определенного количества людей в помещении.

Некоторые из новых возможностей IBM TRIRIGA.

Картографирование помещений на основе Esri ArcGIS Indoors. Эта новая функция, доступная на мобильных устройствах, будет помогать сотрудникам и посетителям сохранять социальную дистанцию, избегать большого скопления людей, находить незанятые рабочие столы, переговорные комнаты и даже своих коллег.

Динамическое планирование пространства. Разработанные экспертами IBM Research средства динамического планирования пространства в системе TRIRIGA будут помогать менеджерам задавать необходимую дистанцию между рабочими столами и планировать их расстановку. Это позволит быстрее адаптироваться к изменению условий работы, будь то внедрение новых протоколов, связанных с COVID-19, или новых правил эргономики труда. В системе можно будет протестировать различные варианты расстановки мебели, задать необходимые расстояния, учесть индивидуальные потребности в количестве свободного пространства вокруг рабочего места.

Тепловые карты плотности. Чтобы менеджерам было проще регулировать заполненность помещений, в TRIRIGA были добавлены тепловые карты, реализованные в рамках интеграции с Cisco DNA Spaces. На новой информационной панели можно видеть практически в реальном времени, как меняется заполненность помещений и насколько она соответствует установленным лимитам. Карта обновляется каждые 15 минут, и менеджеры сразу видят, в каких помещениях и в какое время собирается больше всего людей. Полученные данные можно обработать с помощью ИИ-средств для выявления нештатных ситуаций и прогнозирования пиков заполняемости. Это может пригодиться как при мониторинге количества посетителей, так и для предотвращения скопления людей в зонах высокой проходимости, например в столовой, после возвращения к офисному режиму работы.

Ассистент TRIRIGA Assistant. В системе TRIRIGA был создан виртуальный ассистент. Это чат-бот, работающий на основе ИИ. Его можно встроить в систему офисного информирования и в платформы для совместной работы. Чат-бот умеет выполнять прямые запросы, например бронировать переговорные комнаты или подсказывать, где закреплено место за тем или иным сотрудником.

«Нам всем будет непросто возвращаться в офисы после почти года удаленной работы. Компаниям нужно будет по-новому формировать рабочую среду и создавать специальные протоколы, а работникам будут нужны гарантии безопасности и дополнительная помощь, чтобы ориентироваться в новой непривычной обстановке, — отметила Кендра Декирел, директор по управлению решением IBM TRIRIGA. — TRIRIGA обеспечивает ценной информацией компании, которые возвращают сотрудников к офисной работе и ищут способы сформировать более эффективную и гибкую рабочую среду, пригодную для использования сегодня и в будущем».

TRIRIGA — это решение, которое позволяет получить всю необходимую информацию сразу. Его можно развернуть как на физических серверах в офисном пространстве, так и в гибридной облачной среде. TRIRIGA поможет обеспечить безопасность рабочего пространства и повысить продуктивность сотрудников. Система также является важным компонентом IBM Watson Works — пакета решений, специально разработанного для компаний, которые возвращаются к офисной работе и хотят создать гибкую рабочую среду. В составе Watson Works система TRIRIGA отвечает за готовность помещений и офисных служб к новым условиям труда.