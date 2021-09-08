Здравоохранение Вакцинация Vaccination Прививки
введение антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни
|08.09.2021
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ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V»
Источники бесперебойного питания (ИБП) Huawei Smartli обеспечивают непрерывное электроснабжение на новом заводе по производству вакцины «Спутник V», построенном в Москве. Создание завода является совместным проектом правительства Москвы и компании «Р-Фарм». В настоящий момент объект находится на стадии выхода на проектн
|21.05.2021
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«Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19
-квартирой в Майнце в рекордно сжатые сроки переоборудовать предприятие в Марбурге под производство вакцины против Covid-19. На этом объекте с февраля производится активное вещество, а с конца
|11.05.2021
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Российскую вакцину «Спутник Лайт» защитят от подделки с помощью маркировки
щищена от подделки с помощью маркировки. Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины «Спутник Лайт» будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в форма
|04.03.2021
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«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продается в даркнете в среднем за $500
огда остаются неиспользованные дозы. Однако получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и в том, что в ампулах действительно про
|29.12.2020
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«Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаки на разработчиков вакцины против коронавируса
ми инцидентов, в которых применялись продвинутые вредоносные инструменты, стали министерство здравоохранения и фармацевтическая компания в одной из стран Азии, занимающаяся производством и поставками вакцины. Два Windows-сервера государственного учреждения были скомпрометированы 27 октября с помощью сложного вредоносного ПО, известного «Лаборатории Касперского» как wAgent. Заражение произво
|26.11.2020
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SAS поможет быстрее создавать лекарства и вакцины
ием SAS Heath была представлена в ноябре 2020 года в ходе онлайн-конференции PhUSE EU Connect. «Клинические исследования сейчас находятся на переломном этапе – требуется как можно быстрее разработать вакцину от COVID-19, а также составить эффективные протоколы лечения, а затем перейти к децентрализованным виртуальным гибридным клиническим испытаниям, – сказал Марк Ламбрехт, директор глобаль
|07.07.2020
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Migal Galilee использует ПО Dassault Systèmes для разработки вакцины против COVID-19
аиле используют приложения Biovia компании Dassault Systèmes для ускорения разработки потенциальной вакцины против SARS-CoV-2. Специалисты Migal Galilee в течение четырех лет использовали прило
|08.07.2018
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Экспериментальная вакцина против ВИЧ доказала эффективность
ный ответ у здоровых взрослых людей, а также у макак-резус. В I/IIa этапе клинического исследования вакцины, которая показала формирование иммунного ответа, приняли участие около 400 взрослых.
|01.05.2018
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Даже малоэффективная вакцина может спасти миллионы жизней
ват вакциной населения – от 40 % и выше. Таким образом, заключают исследователи, распространенность вакцины в борьбе с вирусом гриппа гораздо важнее эффективности самой вакцины. Компьюте
|28.04.2018
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Билл Гейтс пригрозил человечеству пандемией и гибелью 30 миллионов человек
Подготовка к пандемии Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) намерен вложить $12 млн в разработку универсальной вакцины от гриппа, о чем он сам сообщил в пятницу, 27 апреля, на симпозиуме Медицинского общества Массачусетса и Медицинского журнала Новой Англии. Половину этих средств выделит благотворительн
|14.02.2018
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Вирус может стать основой для противораковой вакцины
вирус Pexa-Vec. Pexa-Vec основан на безвредном вирусе коровьей оспы, он также является основой для вакцины против оспы. Ранние наблюдения свидетельствуют о том, что Pexa-Vec может нанести вред
|18.10.2017
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Новые открытия позволят создать вакцину от герпеса?
здоровья. Однако этот тип вируса может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, включая лимфому Беркитта, лимфому Ходжкина и карциному носоглотки. Современная медицина не может предложить вакцину против ВЭБ, потому что ученые до сих пор не знают точных механизмов, с помощью которых вирус герпеса проникает в клетки человеческого организма. Но новое исследование раскрывает некотор
|04.04.2017
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Резидент «Сколково» участвует в испытании противораковой вакцины
Резидент Фонда «Сколково» компания «СЛ Онколоджи» и американский стартап CureLab Oncology, Inc. опубликовали данные фазы I/IIa клинических испытаний новой терапевтической противораковой ДНК-вакцины Еленаген (Elenagen™). Результаты продемонстрировали отличный профиль безопасности и эффективность вакцины для замедления прогрессирования опухоли. Еленаген – это кольцевая ДНК,
|12.10.2016
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Изготовление универсальной вакцины от гриппа возможно
м Всемирной организации здравоохранения, приводят к гибели около 500 тыс. человек ежегодно, поэтому вакцинация имеет большое значение для сохранения здоровья. В настоящее время разработчики вак
|27.03.2016
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Долгожданная вакцина от ВИЧ?
екцией. Обнаруженный исследователями антиген потенциально может стать основой для высокоэффективной вакцины, которая предотвратит инфицирование и СПИД. Возможно, наконец создана долгожданная ва
|10.12.2014
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Новая вакцина отвлекает инфекцию на себя
узырьков). Первые успешные эксперименты с малярийными паразитами дают надежду на то, что новый тип вакцины поможет справиться с некоторыми особенно тяжелыми инфекционными болезнями. Малярийные
|04.10.2013
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Успешно испытана новая вакцина от туберкулеза
уберкулеза поможет бороться с распространением опасного заболевания Россия – одна из тех стран, где вакцинация против туберкулеза входит в календарь прививок. В настоящее время в нашей стране о
|24.09.2013
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Скоро будет готова универсальная вакцина от гриппа
Ученые из Имперского колледжа в Лондоне приблизились к созданию универсальной вакцины против гриппа. В скором будущем, одна вакцина сможет защитить от всего многообразия ш
|29.03.2013
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Создана полностью синтетическая безопасная вакцина
Британские ученые разработали новый метод создания полностью синтетической вакцины, в основе которой не используются живые инфекционные вирусы, то есть она намного безо
|01.03.2013
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Вакцина от гриппа нарушает детский сон
а от гриппа увеличивает риск нарушений сна у детей и подростков. Данные показали, что использование вакцины Pandemrix повышает риск нарколепсии среди людей в возрасте от 4 до 18, в 14 раз по ср
|10.01.2013
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Новая вакцина поможет предотвратить рак
итутом рака (NCI) и Национального института здоровья (NIH). Первые результаты клинических испытаний вакцины были опубликованы в январском номере журнала Cancer Research. "Это профилактическая в
|04.12.2012
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Новый способ вакцинации: вдох вместо укола
ыльцы. Новый оригинальный способ вакцинации использует пыльцу для перорального (при вдохе) введения вакцины, что позволяет легко и быстро прививать большое количество людей. Прежде всего новый
|28.11.2012
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Разработана "пожизненная" вакцина от гриппа
изменяются. В результате наш иммунитет текущего года не распространяется на следующий год. Поэтому вакцинация от гриппа должна проводиться ежегодно. К тому же, требуется время. Большинство вак
|21.11.2012
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Новая ДНК-вакцина: быстрая, универсальная и дешевая
ы белка путем прямого введения генетического материала конкретного патогена. Проще говоря, бактерия вакцины RASV попросту синтезирует нужные антигены и выбрасывает их прямо в живую клетку орган
|30.07.2012
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В Аризоне научились делать безвредные вакцины
можно помещать на самоорганизующиеся трехмерные наноструктуры ДНК. Главные преимущества нового типа вакцины – это ее безопасность, возможность создать иммунитет к конкретным патогенам и настрои
|18.07.2012
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Две вакцины для кур слились в смертельный вирус
ожаться в них, но не вызывающий симптомов заболевания. Ранее австралийские фермеры использовали две вакцины SA2 и A20, производимые компанией Pfizer, однако в 2006 году страна закупила новую ва
|11.07.2012
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Вакцинам теперь не страшна африканская жара
орде, штат Массачусетс, разработали особенную технологию хранения вакцин. В ходе тестирования живые вакцины против кори, паротита и краснухи сохранили свою эффективность в течение шести месяцев
|22.05.2012
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Современные вакцины: поражение или полная победа?
е игнорируют вакцинацию: Афганистан, Нигерия и Пакистан. При этом в 1988 году таких стран было 125. Вакцинация очень важна для окончательного уничтожения патогенного возбудителя. Стоит напомнит
|03.04.2012
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Израильская вакцина против гриппа оказалась универсальной?
а также на несколько тех штаммов, которые сезонной вакциной не были предусмотрены. Обычные сезонные вакцины учат организм распознавать (и, соответственно, включать иммунную систему) присутствие
|28.12.2011
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Вакцину от ВИЧ начнут использовать совсем скоро
по контролю за продуктами и лекарствами в США (FDA). Это означает, что клинические испытания первой вакцины от ВИЧ начнут уже в следующем году. Первая фаза тестирования начнется в январе 2012 г
|01.12.2011
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Новая вакцина против менингита: в 100 раз активнее
Ученые из американской больницы BWH разработали прототип мощной вакцины, которая может защитить людей от таких распространенных и опасных инфекционных заболе
|29.08.2011
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Наконец-то создана вакцина от бешенства и вируса Эбола
ми гибнут от лихорадки Эбола, но и являются разносчиками опасного заболевания. Разумеется, массовая вакцинация обезьян будет нелегким делом, но это поможет остановить распространение вируса, ко
|26.07.2011
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Наркоманов будут прививать от героина
мунофармакотерапии исследователи, работающие под руководством профессора Кима Джанда, ранее создали вакцины, подавляющие эффекты других наркотических препаратов, таких как метамфетамин, кокаин
|14.04.2011
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Вакцины от гриппа будут вводить в нос
Назальные вакцины, эффективно защищающие от гриппа, пневмонии и даже биотеррористических агентов, таких как чумная палочка (Yersinia pestis), скоро станут реальностью. Дыхательные пути являются основными
|09.02.2011
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Универсальная вакцина от гриппа становится реальностью
руемое дыхательными путями участников. Исследователи утверждают, что вакцина оправдала их ожидания. Вакцинация не только снизила относительное количество заболевших в результате инфицирования,
|25.01.2011
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Антидот кокаина опробован на мышах
оведению нормальных, не находящихся "под кайфом" животных. Авторы планируют продолжить тестирование вакцины на крысах и обезьянах. Они считают, что через год-два разработанный ими подход уже мо
|20.12.2010
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Противовоспалительную вакцину можно сделать из собственного белка
Собственный белок организма можно использовать в качестве вакцины от хронических воспалительных заболеваний. Исследователи университета Копенгагена иде
|06.12.2010
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Российские вакцины от ВИЧ начали проходить клинические испытания
священное проблемам разработки вакцин против ВИЧ. На данный момент российскими учеными получено три вакцины. В их разработке приняли участие Новосибирский Государственный научный центр вирусоло
|02.12.2010
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Почему вакцины бывают неэффективны?
тоящих в родстве с возбудителем туберкулеза Mycobacterium tuberculosis, может снижать эффективность вакцины против туберкулеза, активным компонентом которой являются бациллы Кальмета-Герена (БЦ
|19.10.2010
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Универсальная вакцина против гриппа: тестирование началось
не менее в вирусе есть и неизменные участки, которые можно использовать для создания универсальной вакцины. Поиск универсальной вакцины против гриппа идет уже несколько десятилетий. Сло
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