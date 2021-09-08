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Здравоохранение Вакцинация Vaccination Прививки

Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки

введение антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни

 


08.09.2021 ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V»

Источники бесперебойного питания (ИБП) Huawei Smartli обеспечивают непрерывное электроснабжение на новом заводе по производству вакцины «Спутник V», построенном в Москве. Создание завода является совместным проектом правительства Москвы и компании «Р-Фарм». В настоящий момент объект находится на стадии выхода на проектн
21.05.2021 «Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19

-квартирой в Майнце в рекордно сжатые сроки переоборудовать предприятие в Марбурге под производство вакцины против Covid-19. На этом объекте с февраля производится активное вещество, а с конца

11.05.2021 Российскую вакцину «Спутник Лайт» защитят от подделки с помощью маркировки

щищена от подделки с помощью маркировки. Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины «Спутник Лайт» будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в форма
04.03.2021 «Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продается в даркнете в среднем за $500

огда остаются неиспользованные дозы. Однако получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и в том, что в ампулах действительно про
29.12.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаки на разработчиков вакцины против коронавируса

ми инцидентов, в которых применялись продвинутые вредоносные инструменты, стали министерство здравоохранения и фармацевтическая компания в одной из стран Азии, занимающаяся производством и поставками вакцины. Два Windows-сервера государственного учреждения были скомпрометированы 27 октября с помощью сложного вредоносного ПО, известного «Лаборатории Касперского» как wAgent. Заражение произво
26.11.2020 SAS поможет быстрее создавать лекарства и вакцины

ием SAS Heath была представлена в ноябре 2020 года в ходе онлайн-конференции PhUSE EU Connect. «Клинические исследования сейчас находятся на переломном этапе – требуется как можно быстрее разработать вакцину от COVID-19, а также составить эффективные протоколы лечения, а затем перейти к децентрализованным виртуальным гибридным клиническим испытаниям, – сказал Марк Ламбрехт, директор глобаль
07.07.2020 Migal Galilee использует ПО Dassault Systèmes для разработки вакцины против COVID-19

аиле используют приложения Biovia компании Dassault Systèmes для ускорения разработки потенциальной вакцины против SARS-CoV-2. Специалисты Migal Galilee в течение четырех лет использовали прило
08.07.2018 Экспериментальная вакцина против ВИЧ доказала эффективность

ный ответ у здоровых взрослых людей, а также у макак-резус. В I/IIa этапе клинического исследования вакцины, которая показала формирование иммунного ответа, приняли участие около 400 взрослых.

01.05.2018 Даже малоэффективная вакцина может спасти миллионы жизней

ват вакциной населения – от 40 % и выше. Таким образом, заключают исследователи, распространенность вакцины в борьбе с вирусом гриппа гораздо важнее эффективности самой вакцины. Компьюте
28.04.2018 Билл Гейтс пригрозил человечеству пандемией и гибелью 30 миллионов человек

Подготовка к пандемии Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) намерен вложить $12 млн в разработку универсальной вакцины от гриппа, о чем он сам сообщил в пятницу, 27 апреля, на симпозиуме Медицинского общества Массачусетса и Медицинского журнала Новой Англии. Половину этих средств выделит благотворительн
14.02.2018 Вирус может стать основой для противораковой вакцины

вирус Pexa-Vec. Pexa-Vec основан на безвредном вирусе коровьей оспы, он также является основой для вакцины против оспы. Ранние наблюдения свидетельствуют о том, что Pexa-Vec может нанести вред
18.10.2017 Новые открытия позволят создать вакцину от герпеса?

здоровья. Однако этот тип вируса может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, включая лимфому Беркитта, лимфому Ходжкина и карциному носоглотки. Современная медицина не может предложить вакцину против ВЭБ, потому что ученые до сих пор не знают точных механизмов, с помощью которых вирус герпеса проникает в клетки человеческого организма. Но новое исследование раскрывает некотор
04.04.2017 Резидент «Сколково» участвует в испытании противораковой вакцины

Резидент Фонда «Сколково» компания «СЛ Онколоджи» и американский стартап CureLab Oncology, Inc. опубликовали данные фазы I/IIa клинических испытаний новой терапевтической противораковой ДНК-вакцины Еленаген (Elenagen™). Результаты продемонстрировали отличный профиль безопасности и эффективность вакцины для замедления прогрессирования опухоли.  Еленаген – это кольцевая ДНК,

12.10.2016 Изготовление универсальной вакцины от гриппа возможно

м Всемирной организации здравоохранения, приводят к гибели около 500 тыс. человек ежегодно, поэтому вакцинация имеет большое значение для сохранения здоровья. В настоящее время разработчики вак
27.03.2016 Долгожданная вакцина от ВИЧ?

екцией. Обнаруженный исследователями антиген потенциально может стать основой для высокоэффективной вакцины, которая предотвратит инфицирование и СПИД. Возможно, наконец создана долгожданная ва
10.12.2014 Новая вакцина отвлекает инфекцию на себя

узырьков). Первые успешные эксперименты с малярийными паразитами дают  надежду на то, что новый тип вакцины поможет справиться с некоторыми особенно тяжелыми инфекционными болезнями. Малярийные
04.10.2013 Успешно испытана новая вакцина от туберкулеза

уберкулеза поможет бороться с распространением опасного заболевания Россия – одна из тех стран, где вакцинация против туберкулеза входит в календарь прививок. В настоящее время в нашей стране о
24.09.2013 Скоро будет готова универсальная вакцина от гриппа

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне приблизились к созданию универсальной вакцины против гриппа. В скором будущем, одна вакцина сможет защитить от всего многообразия ш
29.03.2013 Создана полностью синтетическая безопасная вакцина

Британские ученые разработали новый метод создания полностью синтетической вакцины, в основе которой не используются живые инфекционные вирусы, то есть она намного безо
01.03.2013 Вакцина от гриппа нарушает детский сон

а от гриппа увеличивает риск нарушений сна у детей и подростков. Данные показали, что использование вакцины Pandemrix повышает риск нарколепсии среди людей в возрасте от 4 до 18, в 14 раз по ср
10.01.2013 Новая вакцина поможет предотвратить рак

итутом рака (NCI) и Национального института здоровья (NIH). Первые результаты клинических испытаний вакцины были опубликованы в январском номере журнала Cancer Research. "Это профилактическая в
04.12.2012 Новый способ вакцинации: вдох вместо укола

ыльцы. Новый оригинальный способ вакцинации использует пыльцу для перорального (при вдохе) введения вакцины, что позволяет легко и быстро прививать большое количество людей. Прежде всего новый

28.11.2012 Разработана "пожизненная" вакцина от гриппа

изменяются. В результате наш иммунитет текущего года не распространяется на следующий год. Поэтому вакцинация от гриппа должна проводиться ежегодно. К тому же, требуется время. Большинство вак
21.11.2012 Новая ДНК-вакцина: быстрая, универсальная и дешевая

ы белка путем прямого введения генетического материала конкретного патогена. Проще говоря, бактерия вакцины RASV попросту синтезирует нужные антигены и выбрасывает их прямо в живую клетку орган
30.07.2012 В Аризоне научились делать безвредные вакцины

можно помещать на самоорганизующиеся трехмерные наноструктуры ДНК. Главные преимущества нового типа вакцины – это ее безопасность, возможность создать иммунитет к конкретным патогенам и настрои
18.07.2012 Две вакцины для кур слились в смертельный вирус

ожаться в них, но не вызывающий симптомов заболевания. Ранее австралийские фермеры использовали две вакцины SA2 и A20, производимые компанией Pfizer, однако в 2006 году страна закупила новую ва
11.07.2012 Вакцинам теперь не страшна африканская жара

орде, штат Массачусетс, разработали особенную технологию хранения вакцин. В ходе тестирования живые вакцины против кори, паротита и краснухи сохранили свою эффективность в течение шести месяцев
22.05.2012 Современные вакцины: поражение или полная победа?

е игнорируют вакцинацию: Афганистан, Нигерия и Пакистан. При этом в 1988 году таких стран было 125. Вакцинация очень важна для окончательного уничтожения патогенного возбудителя. Стоит напомнит
03.04.2012 Израильская вакцина против гриппа оказалась универсальной?

а также на несколько тех штаммов, которые сезонной вакциной не были предусмотрены. Обычные сезонные вакцины учат организм распознавать (и, соответственно, включать иммунную систему) присутствие
28.12.2011 Вакцину от ВИЧ начнут использовать совсем скоро

по контролю за продуктами и лекарствами в США (FDA). Это означает, что клинические испытания первой вакцины от ВИЧ начнут уже в следующем году. Первая фаза тестирования начнется в январе 2012 г
01.12.2011 Новая вакцина против менингита: в 100 раз активнее

Ученые из американской больницы BWH разработали прототип мощной вакцины, которая может защитить людей от таких распространенных и опасных инфекционных заболе
29.08.2011 Наконец-то создана вакцина от бешенства и вируса Эбола

ми гибнут от лихорадки Эбола, но и являются разносчиками опасного заболевания. Разумеется, массовая вакцинация обезьян будет нелегким делом, но это поможет остановить распространение вируса, ко
26.07.2011 Наркоманов будут прививать от героина

мунофармакотерапии исследователи, работающие под руководством профессора Кима Джанда, ранее создали вакцины, подавляющие эффекты других наркотических препаратов, таких как метамфетамин, кокаин

14.04.2011 Вакцины от гриппа будут вводить в нос

Назальные вакцины, эффективно защищающие от гриппа, пневмонии и даже биотеррористических агентов, таких как чумная палочка (Yersinia pestis), скоро станут реальностью. Дыхательные пути являются основными
09.02.2011 Универсальная вакцина от гриппа становится реальностью

руемое дыхательными путями участников. Исследователи утверждают, что вакцина оправдала их ожидания. Вакцинация не только снизила относительное количество заболевших в результате инфицирования,

25.01.2011 Антидот кокаина опробован на мышах

оведению нормальных, не находящихся "под кайфом" животных. Авторы планируют продолжить тестирование вакцины на крысах и обезьянах. Они считают, что через год-два разработанный ими подход уже мо
20.12.2010 Противовоспалительную вакцину можно сделать из собственного белка

Собственный белок организма можно использовать в качестве вакцины от хронических воспалительных заболеваний. Исследователи университета Копенгагена иде
06.12.2010 Российские вакцины от ВИЧ начали проходить клинические испытания

священное проблемам разработки вакцин против ВИЧ. На данный момент российскими учеными получено три вакцины. В их разработке приняли участие Новосибирский Государственный научный центр вирусоло
02.12.2010 Почему вакцины бывают неэффективны?

тоящих в родстве с возбудителем туберкулеза Mycobacterium tuberculosis, может снижать эффективность вакцины против туберкулеза, активным компонентом которой являются бациллы Кальмета-Герена (БЦ
19.10.2010 Универсальная вакцина против гриппа: тестирование началось

не менее в вирусе есть и неизменные участки, которые можно использовать для создания универсальной вакцины. Поиск универсальной вакцины против гриппа идет уже несколько десятилетий. Сло

Публикаций - 293, упоминаний - 435

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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