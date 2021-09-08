Здравоохранение Вакцинация Vaccination Прививки

ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V» Источники бесперебойного питания (ИБП) Huawei Smartli обеспечивают непрерывное электроснабжение на новом заводе по производству вакцины «Спутник V», построенном в Москве. Создание завода является совместным проектом правительства Москвы и компании «Р-Фарм». В настоящий момент объект находится на стадии выхода на проектн

«Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19 -квартирой в Майнце в рекордно сжатые сроки переоборудовать предприятие в Марбурге под производство вакцины против Covid-19. На этом объекте с февраля производится активное вещество, а с конца

Российскую вакцину «Спутник Лайт» защитят от подделки с помощью маркировки щищена от подделки с помощью маркировки. Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины «Спутник Лайт» будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в форма

«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продается в даркнете в среднем за $500 огда остаются неиспользованные дозы. Однако получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и в том, что в ампулах действительно про

«Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаки на разработчиков вакцины против коронавируса ми инцидентов, в которых применялись продвинутые вредоносные инструменты, стали министерство здравоохранения и фармацевтическая компания в одной из стран Азии, занимающаяся производством и поставками вакцины. Два Windows-сервера государственного учреждения были скомпрометированы 27 октября с помощью сложного вредоносного ПО, известного «Лаборатории Касперского» как wAgent. Заражение произво

SAS поможет быстрее создавать лекарства и вакцины ием SAS Heath была представлена в ноябре 2020 года в ходе онлайн-конференции PhUSE EU Connect. «Клинические исследования сейчас находятся на переломном этапе – требуется как можно быстрее разработать вакцину от COVID-19, а также составить эффективные протоколы лечения, а затем перейти к децентрализованным виртуальным гибридным клиническим испытаниям, – сказал Марк Ламбрехт, директор глобаль

Migal Galilee использует ПО Dassault Systèmes для разработки вакцины против COVID-19 аиле используют приложения Biovia компании Dassault Systèmes для ускорения разработки потенциальной вакцины против SARS-CoV-2. Специалисты Migal Galilee в течение четырех лет использовали прило

Экспериментальная вакцина против ВИЧ доказала эффективность ный ответ у здоровых взрослых людей, а также у макак-резус. В I/IIa этапе клинического исследования вакцины, которая показала формирование иммунного ответа, приняли участие около 400 взрослых.

Даже малоэффективная вакцина может спасти миллионы жизней ват вакциной населения – от 40 % и выше. Таким образом, заключают исследователи, распространенность вакцины в борьбе с вирусом гриппа гораздо важнее эффективности самой вакцины. Компьюте

Билл Гейтс пригрозил человечеству пандемией и гибелью 30 миллионов человек Подготовка к пандемии Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) намерен вложить $12 млн в разработку универсальной вакцины от гриппа, о чем он сам сообщил в пятницу, 27 апреля, на симпозиуме Медицинского общества Массачусетса и Медицинского журнала Новой Англии. Половину этих средств выделит благотворительн

Вирус может стать основой для противораковой вакцины вирус Pexa-Vec. Pexa-Vec основан на безвредном вирусе коровьей оспы, он также является основой для вакцины против оспы. Ранние наблюдения свидетельствуют о том, что Pexa-Vec может нанести вред

Новые открытия позволят создать вакцину от герпеса? здоровья. Однако этот тип вируса может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, включая лимфому Беркитта, лимфому Ходжкина и карциному носоглотки. Современная медицина не может предложить вакцину против ВЭБ, потому что ученые до сих пор не знают точных механизмов, с помощью которых вирус герпеса проникает в клетки человеческого организма. Но новое исследование раскрывает некотор

Резидент «Сколково» участвует в испытании противораковой вакцины Резидент Фонда «Сколково» компания «СЛ Онколоджи» и американский стартап CureLab Oncology, Inc. опубликовали данные фазы I/IIa клинических испытаний новой терапевтической противораковой ДНК-вакцины Еленаген (Elenagen™). Результаты продемонстрировали отличный профиль безопасности и эффективность вакцины для замедления прогрессирования опухоли. Еленаген – это кольцевая ДНК,

Изготовление универсальной вакцины от гриппа возможно м Всемирной организации здравоохранения, приводят к гибели около 500 тыс. человек ежегодно, поэтому вакцинация имеет большое значение для сохранения здоровья. В настоящее время разработчики вак

Долгожданная вакцина от ВИЧ? екцией. Обнаруженный исследователями антиген потенциально может стать основой для высокоэффективной вакцины, которая предотвратит инфицирование и СПИД. Возможно, наконец создана долгожданная ва

Новая вакцина отвлекает инфекцию на себя узырьков). Первые успешные эксперименты с малярийными паразитами дают надежду на то, что новый тип вакцины поможет справиться с некоторыми особенно тяжелыми инфекционными болезнями. Малярийные

Успешно испытана новая вакцина от туберкулеза уберкулеза поможет бороться с распространением опасного заболевания Россия – одна из тех стран, где вакцинация против туберкулеза входит в календарь прививок. В настоящее время в нашей стране о

Скоро будет готова универсальная вакцина от гриппа Ученые из Имперского колледжа в Лондоне приблизились к созданию универсальной вакцины против гриппа. В скором будущем, одна вакцина сможет защитить от всего многообразия ш

Создана полностью синтетическая безопасная вакцина Британские ученые разработали новый метод создания полностью синтетической вакцины, в основе которой не используются живые инфекционные вирусы, то есть она намного безо

Вакцина от гриппа нарушает детский сон а от гриппа увеличивает риск нарушений сна у детей и подростков. Данные показали, что использование вакцины Pandemrix повышает риск нарколепсии среди людей в возрасте от 4 до 18, в 14 раз по ср

Новая вакцина поможет предотвратить рак итутом рака (NCI) и Национального института здоровья (NIH). Первые результаты клинических испытаний вакцины были опубликованы в январском номере журнала Cancer Research. "Это профилактическая в

Новый способ вакцинации: вдох вместо укола ыльцы. Новый оригинальный способ вакцинации использует пыльцу для перорального (при вдохе) введения вакцины, что позволяет легко и быстро прививать большое количество людей. Прежде всего новый

Разработана "пожизненная" вакцина от гриппа изменяются. В результате наш иммунитет текущего года не распространяется на следующий год. Поэтому вакцинация от гриппа должна проводиться ежегодно. К тому же, требуется время. Большинство вак

Новая ДНК-вакцина: быстрая, универсальная и дешевая ы белка путем прямого введения генетического материала конкретного патогена. Проще говоря, бактерия вакцины RASV попросту синтезирует нужные антигены и выбрасывает их прямо в живую клетку орган

В Аризоне научились делать безвредные вакцины можно помещать на самоорганизующиеся трехмерные наноструктуры ДНК. Главные преимущества нового типа вакцины – это ее безопасность, возможность создать иммунитет к конкретным патогенам и настрои

Две вакцины для кур слились в смертельный вирус ожаться в них, но не вызывающий симптомов заболевания. Ранее австралийские фермеры использовали две вакцины SA2 и A20, производимые компанией Pfizer, однако в 2006 году страна закупила новую ва

Вакцинам теперь не страшна африканская жара орде, штат Массачусетс, разработали особенную технологию хранения вакцин. В ходе тестирования живые вакцины против кори, паротита и краснухи сохранили свою эффективность в течение шести месяцев

Современные вакцины: поражение или полная победа? е игнорируют вакцинацию: Афганистан, Нигерия и Пакистан. При этом в 1988 году таких стран было 125. Вакцинация очень важна для окончательного уничтожения патогенного возбудителя. Стоит напомнит

Израильская вакцина против гриппа оказалась универсальной? а также на несколько тех штаммов, которые сезонной вакциной не были предусмотрены. Обычные сезонные вакцины учат организм распознавать (и, соответственно, включать иммунную систему) присутствие

Вакцину от ВИЧ начнут использовать совсем скоро по контролю за продуктами и лекарствами в США (FDA). Это означает, что клинические испытания первой вакцины от ВИЧ начнут уже в следующем году. Первая фаза тестирования начнется в январе 2012 г

Новая вакцина против менингита: в 100 раз активнее Ученые из американской больницы BWH разработали прототип мощной вакцины, которая может защитить людей от таких распространенных и опасных инфекционных заболе

Наконец-то создана вакцина от бешенства и вируса Эбола ми гибнут от лихорадки Эбола, но и являются разносчиками опасного заболевания. Разумеется, массовая вакцинация обезьян будет нелегким делом, но это поможет остановить распространение вируса, ко

Наркоманов будут прививать от героина мунофармакотерапии исследователи, работающие под руководством профессора Кима Джанда, ранее создали вакцины, подавляющие эффекты других наркотических препаратов, таких как метамфетамин, кокаин

Вакцины от гриппа будут вводить в нос Назальные вакцины, эффективно защищающие от гриппа, пневмонии и даже биотеррористических агентов, таких как чумная палочка (Yersinia pestis), скоро станут реальностью. Дыхательные пути являются основными

Универсальная вакцина от гриппа становится реальностью руемое дыхательными путями участников. Исследователи утверждают, что вакцина оправдала их ожидания. Вакцинация не только снизила относительное количество заболевших в результате инфицирования,

Антидот кокаина опробован на мышах оведению нормальных, не находящихся "под кайфом" животных. Авторы планируют продолжить тестирование вакцины на крысах и обезьянах. Они считают, что через год-два разработанный ими подход уже мо

Противовоспалительную вакцину можно сделать из собственного белка Собственный белок организма можно использовать в качестве вакцины от хронических воспалительных заболеваний. Исследователи университета Копенгагена иде

Российские вакцины от ВИЧ начали проходить клинические испытания священное проблемам разработки вакцин против ВИЧ. На данный момент российскими учеными получено три вакцины. В их разработке приняли участие Новосибирский Государственный научный центр вирусоло

Почему вакцины бывают неэффективны? тоящих в родстве с возбудителем туберкулеза Mycobacterium tuberculosis, может снижать эффективность вакцины против туберкулеза, активным компонентом которой являются бациллы Кальмета-Герена (БЦ