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Анисимов Сергей



09.04.2025 В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса» 1
12.09.2024 Сергей Анисимов стал новым директором по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «ЛитРес» 1
10.03.2023 «Сбертройка» запустила билетную систему в Хакасии 1
13.11.2012 «Фольксваген Груп Рус» перешел на новую версию Abbyy Lingvo 1
20.01.2012 Выручка «Стинс Коман» по итогам 2011 г. выросла на 40% 1
17.06.2008 Русские итэшники экспериментируют с обратным IPO? 1
12.05.2003 В России «съедают» биотехнологий на $1,4 млрд. 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Анисимов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 107 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 28 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4057 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8826 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 473 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 503 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Сбер - СберТройка 14 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 39 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 166 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2935 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 588 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20923 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14540 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3466 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2988 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25758 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2615 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 774 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 426 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3132 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2079 1
Google Android 14169 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Грановский Борис 1 1
Кириченко Владислав 1 1
Собянин Сергей 401 1
Масалович Андрей 22 1
Васильев Андрей 24 1
Кочетков Владислав 248 1
Шалманов Сергей 201 1
Ликсутов Максим 128 1
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 688 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 887 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 516 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1358 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 172 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29682 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1398 1
Английский язык 6704 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5880 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1986 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1931 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5101 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1695 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1634 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2148 1
Ботаника - Растения - Plantae 1059 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18943 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1351 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2657 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 404 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6492 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16566 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 482 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 517 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1193 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3478 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8910 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7596 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1105 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 539 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 234 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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