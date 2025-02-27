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МТС Экосистема МТС МТС Медиа

МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа

МТС Медиа — дочерняя компания МТС, в которую входят спутниковое и кабельное ТВ, IPTV и флагманский продукт — онлайн-кинотеатр KION, часть продуктовой экосистемы МТС. KION включает в себя доступ к более 150 ТВ-каналам, тысячам фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Флагманским направлением платформы является линейка контента KION Originals. 

В 2024 году Управляющая компания «МТС Медиа», созданная в феврале 2024 года для развития медийного направления внутри цифровой экосистемы МТС, завершила консолидацию бизнесов группы в сфере развлечений. В ходе объединения для сервисов Строки и «МТС Лейбл», запущенных МТС, были созданы ООО «МТС Строки» и ООО «МТС Лейбл». Затем эти компании, а также входящие в МТС ООО «Кион» (управляет онлайн-кинотеатром KION) и ООО «МДТЗК» (направление МТС Live) стали дочерними компаниями МТС Медиа. МТС Музыка, оставаясь технически частью МТС, также перешла в подчинение МТС Медиа.


27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
11.02.2025 В начале 2025 года россияне увеличили расходы на развлечения 1
26.12.2024 Всероссийский Дед Мороз поздравил детей с помощью платформы «МТС Линк» 1
15.11.2024 МТС выяснила, что югорчане предпочитают слушать софт-панк и инди-рок 1
15.11.2024 МТС: в Карелии возрождается фолк 1
14.11.2024 МТС: эмо, рок и этно – какую музыку больше всего ценят на Северо-Западе 1
13.11.2024 МТС: большинство тюменцев предпочитает слушать рок-музыку 1
13.11.2024 МТС: жители Бурятии предпочитают тяжелый рок и панк 1
13.11.2024 МТС: фолк-музыка помогает татарстанцам в поисках своей идентичности 1
12.11.2024 Эксперты выяснили популярные музыкальные направления в Нижегородской области 2
12.11.2024 МТС: фолк, метал, индишансон – какую музыку создают в Новосибирске 1
12.11.2024 МТС выяснила, что пермяки предпочитают инди-рок 1
11.11.2024 МТС выяснила, что поп-музыка остается лидером предпочтений среди кировчан 1
30.10.2024 МТС интегрирует «Фиксиков» в детские сервисы 1
12.09.2024 Сергей Анисимов стал новым директором по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «ЛитРес» 1
04.09.2024 Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа» 1
09.08.2024 Исследование «МТС Медиа»: 42% родителей придумывают сказки на ночь 1
08.08.2024 МТС: большинство детей в Кировской области слушают сказки на ночь 1
07.08.2024 Исследование МТС: более 90% родителей в Красноярском крае включают или рассказывают своим детям сказки 1
06.08.2024 МТС: более 90% кузбассовцев включают или читают своим детям народные сказки 1
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа» 3
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа» 1
14.11.2023 Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет 1
03.11.2023 Kion запустил сервис рекомендаций на основе нейросети 1
09.10.2023 Избран председатель совета директоров «МТС медиа» 1
26.05.2023 В «МТС медиа» назначен директор по развитию бизнеса компании 1
13.03.2023 МТС запустила в Волгоградской области звонки через интернет 1
11.10.2022 MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION 1
27.06.2022 МТС объявляет решения совета директоров 1
13.05.2022 МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами 1
18.03.2022 Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС 1
25.06.2021 МТC объявляет решения Совета директоров 1
20.04.2021 МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены 1
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1
06.07.2020 «МТС ТВ» предложит пользователям новую линейку подписок 1
01.06.2020 МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV 1
19.03.2020 МТС и «Первый канал» создали совместное предприятие 1
16.03.2020 МТС сформировала совет директоров «МТС Медиа» 1
29.08.2019 МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 37
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 471 2
МегаФон 9040 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
МегаФон ДМХ - Диджитал медиа холдинг 5 1
Telegram Group 2069 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 293 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 203 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Google LLC 11864 1
Coriant 16 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 82 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 21 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 343 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 157 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 14 11
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 44 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Кинополис - Объединенные русские киностудии 6 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 17 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1652 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1383 1
Walt Disney Company 624 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Бизнес-Недвижимость 14 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Викинг 2 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 60 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Media Instinct Group - Медиа Инстинкт Групп 4 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
Рики ГК 7 1
Аэроплан 14 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
МГУ - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 14
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3901 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10631 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2939 7
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8844 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 981 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11271 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1911 1
Forbes - Форбс 840 1
Axel Springer 11 1
Newsweek 39 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
ONSIDE 14 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1089 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1225 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 647 1
День молодёжи - 27 июня 908 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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