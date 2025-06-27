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Tencent Riot Games

Tencent - Riot Games

УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows 1
10.02.2023 Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников 1
01.02.2023 На продажу выставлены ворованные исходные коды игры League of Legends 1
01.12.2021 Samsung и Riot Games запустили челленджи для мобильных геймеров 1
24.08.2020 Riot Games и Cisco стали партнерами в рамках киберспортивных турниров по League of Legends 1
14.01.2019 Dell и Alienware представили новые игровые решения. Цены 1
12.04.2017 Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России превысит в 2017 году $37 млн 1
21.07.2016 Финал состоится в любую погоду 1
21.06.2016 Китайцы купили разработчика знаменитой игры Clash of Clans 1
10.08.2015 Юрий Мильнер инвестировал в онлайн-войну 1
07.02.2011 Tencent инвестировала в американского разработчика онлайн-игр 1
21.12.2006 Riot Games накопила денег на первую игру 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Tencent и организации, системы, технологии, персоны:

Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 257 2
Tencent 167 2
Dell EMC 5054 1
Cisco Systems 5165 1
BBK OPPO Electronics 393 1
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 3 1
Nvidia Corp 3582 1
Sony 6577 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Alibaba Group 438 1
Microsoft Corporation 24904 1
PayPal 657 1
Wargaming 155 1
Epic Games 156 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4207 1
Samsung Electronics 10394 1
Blizzard Entertainment 330 1
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Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Цифра ГК 2487 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1508 1
X Corp - Twitter 2887 1
InnoSTage - Инностейдж 165 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
Google LLC 11988 1
Ростелеком 9999 1
Softline - Софтлайн 3024 1
Код Безопасности 655 1
VK - Mail.ru Group 3488 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 216 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 267 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 408 1
TrueConf - ТруКонф 410 1
CrowdStrike Holdings 46 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
SoftBank Group 263 1
ВТБ Ледовый Дворец 3 1
Index Ventures 49 1
General Catalyst 23 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7735 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
Dell Alienware Training Facility 2 1
LVMH Louis Vuitton 25 1
Korea Investment Partners - KIP 1 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4469 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17443 6
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4135 1
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Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1308 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
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Dell Alienware Command Center 7 1
Dell Alienware AlienFX 8 1
Dell Alienware Aurora 9 1
Apple iOS 8003 1
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Cisco Intersight 8 1
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НКТ - Р7-Офис 421 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 333 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 195 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Microsoft Teams - MS Teams 581 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 66 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
Dell G - серия ноутбуков 6 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 4 1
Корнышев Алексей 1 1
Мильнер Юрий 135 1
Павлов Никита 97 1
Сергеев Михаил 108 1
Лоншакова Ольга 3 1
Цихмистров Марат 4 1
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Европа 24420 4
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Нидерланды 3564 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 2
Япония 13388 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 2
Южная Корея - Республика 6745 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13423 1
Франция - Французская Республика 7911 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Азия - Азиатский регион 5629 1
Италия - Итальянская Республика 4391 1
Испания - Королевство 3739 1
Швеция - Королевство 3648 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Польша - Республика 1987 1
Израиль 2759 1
Венгрия 842 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Греция - Греческая Республика 988 1
Финляндия - Хельсинки 249 1
Бразилия - Федеративная Республика 2403 1
Земля - планета Солнечной системы 10483 1
США - Калифорния 4683 1
Нидерланды - Утрехт 15 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30470 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1782 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14275 1
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Увлечения и хобби - Hobbies 373 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1162 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2801 1
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Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 975 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2613 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52997 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6499 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5904 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5203 1
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VentureBeat 90 1
BleepingComputer - Издание 375 1
Ведомости 1093 1
Superdata 12 1
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NA LCS - North American League Championship Series 1 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 35 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
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