Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188473
ИКТ 14587
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26531
Персоны 81507
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

Ashley Madison


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


08.01.2026 Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы 1
10.02.2023 Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников 1
18.11.2016 Facebook сознался в скупке краденых паролей 1
08.02.2016 Как защитить информацию в базе данных 1
26.11.2015 Frost & Sullivan назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г. 1
19.11.2015 Кибератаки стали оказывать влияние на реальную жизнь людей и организаций 1
01.09.2015 Россия и Китай создают единые базы взломанных данных из США 1
20.08.2015 Сайт супружеских измен заработал миллионы на обмане своих пользователей 3

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Ashley Madison и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12289 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3310 1
Ростелеком 10358 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8244 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3383 2
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5275 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 937 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 245 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 871 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73499 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18379 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 77 1
НКТ - Р7-Офис 481 1
Россия - РФ - Российская федерация 157537 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 4
Южная Корея - Республика 6865 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18279 1
США - Калифорния 4776 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1077 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3168 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10360 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 1
Ведомости 1260 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411806, в очереди разбора - 730353.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще