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United States Office of Personnel Management Управление кадровой службы США
United States Office of Personnel Management и организации, системы, технологии, персоны:
|Sea Dragon - Хакерская группировка 1 1
|Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
|EY - Ernst & Young Global 373 1
|Accenture plc 682 1
|Trend Micro 604 1
|Silk Road 16 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145653 1
|Германия - Федеративная Республика 12712 1
|The Washington Post 336 1
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