Трамп поручил создать ИТ-системы для регистрации госрасходов министерств США

Американский президент подписал исполнительный указ, который обязывает глав федеральных агентств создать технические ИТ-системы для отслеживания государственных расходов. В частности, агентствам предписано при участии специалистов ведомства по повышению эффективности американского правительства создать централизованную техническую систему для регистрации каждого платежа в рамках действующих контрактов и грантов. Этот приказ является частью гораздо более широких усилий Белого дома, направленных на резкое сокращение численности чиновников.

Регистрация платежей в ИТ-системе

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, чтобы расширить полномочия Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском (Elon Musk), об этом сообщила газета The Guardian. Новый указ также обязывает глав федеральных агентств создать технические ИТ-системы для отслеживания государственных расходов.

Документ предусматривает трансформацию федеральных расходов на контракты, гранты и ссуды, требуя от агентств создать централизованную ИТ-систему для регистрации и обоснования платежей, которые могут быть обнародованы для прозрачности. Команда Маска будет контролировать этот процесс. При этом платежи должны быть сопровождены письменным обоснованием сотрудника, одобрившего выделение средств. Предполагается, что техническая система будет иметь функцию приостановки и быстрого пересмотра платежей, обоснование которых предоставлено не было.

«Этот приказ начинает трансформацию федеральных расходов на контракты, гранты и ссуды, чтобы обеспечить прозрачность государственных расходов и подотчетность государственных служащих американской общественности», — отмечается в документе.

Американский бизнесмен Илон Маск не возглавляет ведомство DOGE, он занимает должности «специального государственного служащего» и старшего советника президента США Дональда Трампа.

Руководители программы DOGE в каждом учреждении должны ежемесячно отчитываться о расходах, включая оплату контрактов и поездки. Но это нововведение не касается правоохранителей, военных, иммиграционных служб и сфер, связанных с национальной безопасностью Соединенных Штатов Америки.

Сокращение федеральных чиновников

Этот приказ является частью гораздо более широких усилий Белого дома, направленных на резкое сокращение численности федеральных чиновников, которую администрация Дональда Трампа назвала препятствием для реализации его разветвленного плана.

3 февраля 2025 г. стало известно, что не работает главный офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно. 5 февраля стало известно, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) предложили членам USAID увольнение с выплатой компенсации.

По информации CNN, 15 февраля 2025 г. должностные лица администрации Трампа уволили более 300 сотрудников агентства, отвечающего за управление ядерным запасом страны. Администрация президента США также вынуждает уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках крупной чистки кадров.

Как писал CNews, 20 февраля Илон Маск уже уволил два десятка сотрудников ведомства, инспектировавших его производство мозговых имплантов Neuralink.

В служебной записке DOGE от 27 февраля 2025 г. попавшим журналистам CNN, направленной государственным агентствам и департаментам, предписано уже к 13 марта, представить планы значительного сокращения численности персонала федеральных служащих. В меморандуме не указано необходимое количество новых увольнений, но он олицетворяет серьезное расширение кампании Трампа и Маска по сокращению правительственных структур. До сих пор увольнения касались сотрудников, находящихся на испытательном сроке, которые имеют небольшой срок пребывания в должности и пользуются меньшими гарантиями государства. Следующий раунд сокращений будет уже нацелен на гораздо более обширный пул государственных служащих.

Количество американских государственных служащих

По данным Бюро трудовой статистики США, по состоянию на ноябрь 2024 г. на федеральное правительство США работало чуть больше 3 млн человек, или 1,87% гражданской рабочей силы страны. Сюда не входят 1,3 млн действующих военнослужащих, но здесь учитываются более 600 тыс. работников Почтовой службы США – полуавтономного федерального ведомства, которое в некоторых аспектах напоминает частный бизнес.

Без учета Почтовой службы остается более 2,4 млн человек, что делает федеральное правительство крупнейшим работодателем в стране. Более того: если бы Почтовая служба стала частным предприятием, то она вошла бы в десятку крупнейших частных компаний США по численности персонала.

С 2000 г. количество федеральных служащих (без учета Почтовой службы) увеличивалось примерно на 1% в год – с 1,86 млн в 2000 г. до 2,41 млн в марте 2024 г. Однако их доля в общей гражданской рабочей силе страны уже более десяти лет остается на довольно стабильном уровне в 1,5%, за исключением временного роста в 2020 г., связанного с проведением переписи населения. В то же время численность персонала Почтовой службы сократилась на треть с пикового значения в 909 тыс. человек в 1999 г.

Среди федеральных ведомств крупнейшим работодателем является Министерство по делам ветеранов, где занято более 486 тыс. человек, большинство из которых работают в системе здравоохранения, обслуживающей ветеранов. Самое малочисленное министерство – Министерство образования (4,2 тыс. сотрудников), которое республиканские президенты, включая Трампа, неоднократно предлагали упразднить. Крупнейшее независимое агентство – Управление социального обеспечения, в котором работают более 59 тыс. человек.

Среди федеральных служащих немного больше мужчин (53,8% против 52,8%) и больше людей старшего возраста: 28,1% старше 55 лет по сравнению с 23,6% среди всей гражданской рабочей силы. Молодежи, напротив, меньше: только 9% федеральных служащих моложе 30 лет, тогда как среди всех работников этот показатель составляет 22,7%. 18,6% федеральных служащих — афроамериканцы, тогда как каждый десятый служащий относит себя к латиноамериканцам. Почти каждый третий сотрудник федерального ведомства имеет степень бакалавра, а 22% степень магистра и выше.

По данным Управления кадровой службы США, в 2024 г. средняя годовая зарплата федеральных служащих составляет $106,4 тыс. Половина из них зарабатывает от $50 тыс. до $110 тыс. в год. Лишь 3% получают от $200 тыс. в год, тогда как 8% зарабатывают менее $50 тыс.

Большинство федеральных работников в США защищены от увольнения без уважительной причины. Федеральные агентства должны соблюдать установленные процедуры для увольнения и дисциплинарного взыскания.

Около двух третей (1,5 млн или 67,3%) работают в так называемой конкурентной службе. Это значит, что они принимаются на работу на конкурентной основе, где кандидаты оцениваются по объективным критериям, например, по итогам письменного теста. После прохождения испытательного срока они не могут быть уволены или отстранены от работы без уважительных причин.