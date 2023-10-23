Здравоохранение Нервная система Nervous system Неврология Мозг Brain центральный отдел нервной системы Инсульт и черепно-мозговые травмы Stroke and traumatic brain injuries Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

В России будут использовать ИИ для реабилитации перенесших инсульт отка особенно актуальна для отдаленных районов России, где центры реабилитации находятся далеко от пациентов. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Ежегодно около полумиллиона человек переносят инсульт, после чего 31% пациентов требуется посторонняя помощь для ухода за собой, в то время как 20% лишены возможности самостоятельно ходить. Заболевание накладывает особые обязательства на ч

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга мутантный ген, вызывающий болезнь Гентингтона (хорею Гентингтона). Это прогрессирующее заболевание нервной системы, которое проявляется нарушением речи, памяти и присутствием навязчивых движен

В России создано бюро реабилитационной телемаршрутизации на базе ВКС TrueConf лее 7 тыс. консультаций для более чем 2 тыс. пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы в условиях круглосуточного и дневного стационара, а также в амбулаторных усло

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом ии, поиск информации и, наконец, впервые получилось копировать контролируемое обновление информации мозгом без приложенного напряжения, то есть при его снятии.Для этого ученые меняли толщину сл

ITPS создали новый модуль для программного комплекса «Синапс» Разработчики ITPS создали модуль адаптации моделей-компонент для программного комплекса «Синапс», сообщили CNews представители ITPS. Группа компаний ITPS получила свидетельство о государственной регистрации модуля адаптации моделей-компонент для программного комплекса «Синапс

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг новый способ экономии на энергопотреблении при работе ИИ. Они задействовали наномагниты в качестве синапсов в нейросети, имитирующей мозг. Этот тип оборудования потребляет значительно меньше э

Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером ервную систему как взрослых, так и детей. Необходимы поиски принципиально новых подходов к усвоению мозгом больших потоков данных и ускоренному освоению новых навыков, в том числе и в зрелом во

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров боты мозга сохраняется базовая архитектура с опорой на двоичную систему. В сравнении с компьютерами человеческий мозг передает большее количество значений, затрачивая намного меньше энергии. Эт

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты еческого мозга. Но за последнюю сотню лет сложилось мнение, что нейроны — это единственные клетки в мозгу, которые могут обрабатывать информацию. Однако астроциты, которых в мозгу в два

Как человеческий мозг распознает лица олько информации содержат), ученые понять не могли. Выяснить принцип распознавания лиц человеческим мозгом удалось только при помощи машинного обучения. Изображение: pixabay Проводились различн

Российские ученые наделят искусственный интеллект человеческим слухом ции работы периферической части нервной системы человека, отвечающей за слух. Как пояснили в СПбПУ, нервная система обрабатывает информацию в форме электрических сигналов. Восприятие внешней ср

Синтетический синапс: еще ближе к искусственному интеллекту мозг. Кроме того, искусственный синапс имеет более низкие энергетические потребности, чем синапс в мозгу людей. Новый синапс будет использоваться в нейроморфных компьютерах из сверхпроводящих

Робот с мозгом червя идет на свист и виртуальным, создав в рамках проекта WormBot «аватар» дождевого червя. Проект WormBot – это логическое продолжение проекта OpenWorm, в рамках которого программисты–энтузиасты писали полный эмулятор нервной системы червя на основе реальных физиологических данных и генома. Полученная модель и стала основой WormBot, для которого Тимоти Басбайц собрал из набора Lego Mindstorms EV3 колёсного р

Восемь приложений для тренировки мозгов Приложений для тренировки мозгов существует на самом деле достаточно много, и находить те или иные достаточно просто: п

Как гаджеты меняют наш мозг: ТОП-8 изменений е физические ощущения как зуд или позыв почесаться, теперь могут быть неправильно истолкованы нашим мозгом и приняты за вибрирующий телефон. В общем, что-то в нашем сознании срабатывает по-друг

Создан чип, «имитирующий человеческий мозг». ВИДЕО олочке клетки. Эти импульсные нейронные сети очень эффективно кодируют и передают данные при сборе информации об окружающей среде через органы чувств, а также при обработке и сопоставлении полученных мозгом данных». Добавим, что Qualcomm - не единственная компания, которая занимается разработкой мыслящих систем. Аналогичный проект, например, существует в стенах исследовательского подразделе

Мозгом человека можно управлять через интернет подумал об этом и передал свою мысль через интернет Раджеш Рао заставил двигаться чужой палец лишь усилием мысли: он просто представил, как двигает своим пальцем, и сигнал незамедлительно был передан мозгу Стокко. Эта связь работает практически мгновенно и использует две хорошо известные и отработанные технологии: электроэнцефалографию и транскраниальную магнитную стимуляцию. Таким образом,

Важная победа над природой: как скоро можно будет чинить спинной мозг . Проблема Наши нервные клетки образуют сложные сети, которые непрерывно обмениваются информацией с мозгом. В свою очередь, спинной мозг является «магистральной линией» этой коммуникационной се

Дефект одного гена влияет на интеллект и психическое здоровье ледователей, ранее созревание синапсов делает мозг менее пластичным в критические моменты развития, мозгу сложно привыкать к новому, запоминать информацию. Ускоренное развития головного мозга п

Еда управляет нашим мозгом? трировали затухание активности в соматосенсорной коре головного мозга во время эмоциональной активности. Женщины из других групп показали возросшую или неизменную активность в этих же участках мозга. Сканирование мозга женщин, потребляющих пробиотики, во время покоя показало больше соединений между серым веществом и когнитивными участками префронтальной коры головного мозга. Женщин, которые

Мозги двух крыс соединили цифровой телепатией нейробиолога Мигеля Николелиса из Университета Дьюка создали вычислительный блок, состоящий из двух мозгов крыс, и это позволило грызунам решить задачу, которую по отдельности они решить не в с

Американская разведка "углубилась" в человеческий мозг едставлять собой искусственный интеллект (ИИ), в производительности превосходящий человеческий. Заявка IARPA (IARPA-BAA-12-05) - это предложение разработать и проверить теории, которые объясняют, как человеческий мозг обрабатывает различные типы концептуальных знаний и меняет при этом рисунок нейронной активности. Исследования мозга человека будут вестись в рамках программы под названием Kn

Управлять мозгом можно с помощью лазера троля над сложным поведением относительно простых животных, ученые смогут понять, как функционирует нервная система в целом. "Если мы сможем понять простую нервную систему вплоть до того, чтобы

Ученые научились предсказывать связи между нейронами ским строением и плотностью живых тканей. Затем ученые снова сравнили полученную модель с настоящим мозгом млекопитающих и выяснили, что восстановленная структура стабильно соответствует настоя

Разумные машины: искусственный синапс уже готов апсами, которые действуют как переключатели, связывающие между собой тысячи нейронов. Это позволяет мозгу выполнять множество операций одновременно. Человек, например, может узнать лицо другого

Ученые сумели услышать "голос мозга" ом районы ВВИ. Таким образом, они научились делать обратное – расшифровывать слова, "произнесенные" мозгом пациента. В потенциале работа ученых из Беркли может привести к созданию "речевого про

Паразиты в мозгу приводят к шизофрении съеденными, что и нужно захватчику. По-видимому, для этой цели он и изменяет уровень дофамина в их мозгу. Оказалось, что в клетках зараженного паразитом мозга грызунов (на которых и было прове

Стволовые клетки превратили в ткань мозга и можно использовать для скрининга и выявления новых препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы. Возможно, в будущем выращенные в лаборатории астроциты можно будет имплантир

Нанотрубки имитируют связи нервных клеток и Чонг Ву Жу (Chongwu Zhou) удалось синтезировать сеть углеродных нанотрубок, копирующих поведение синапсов. Синапсы – это, грубо говоря, проводники (химические или электрические), соединяющие

Сканирование мозга детей выявит будущих преступников ю роль в том, чтобы не допустить превращения детей в преступников. Доктор Рейн считает, что терапия может включать как консультации по противодействию врожденным поведенческим проблемам, так и помощь мозгу полиненасыщенными жирными кислотами Омега 3 в составе лекарств или продуктов. По словам доктора Фонтейн, исследование показало, что наказания для проблемных детей могут быть бесполезны и

Нервная система мухи выбрана прототипом для распределенных сетей которые выполняют такие повседневные задачи, как поиск в интернете или управление самолетом. Однако нервная система мухи организована гораздо проще и надежнее, чем все, что создали люди. Израил

Нервную систему нематоды смоделировали в Новосибирске П. Ершова была создана виртуальная модель простейшей нервной системы. В качестве образца была взята нервная система червяка нематоды. Виртуальная нейронная сеть состоит из 300 клеток и управляе

Поврежденный спинной мозг у крыс заменили электромостом каждой из мышц по отдельности, а запускает "программу ходьбы", далее полностью регулируемую спинным мозгом. Электронный "мост" дал парализованным крысам возможность ходить В экспериментах на кр

Спор о глиальных клетках: мозгу важны не только нейроны . Если вторая точка зрения окажется верной, это заметно усложнит сложившиеся представления о работе нервной системы. Сеть астроцитов, окрашенных зеленым. Возможно они играют важную роль в регул

Возраст мозга можно определить по уровню молочной кислоты ляется индикатором процесса старения и развития ассоциированных с возрастом заболеваний центральной нервной системы. Авторы использовали обычных и преждевременно стареющих мышей для изучения вз

Стволовые клетки восстановят спинной мозг нут излечимы с помощью стволовых клеток. Клетки, похожие на стволовые, присутствуют в большей части нервной системы взрослого человека, однако до сих пор непонятно, насколько они способствуют о

«Умный» свет в Москве начнет работать без «мозгов» начальном этапе пилотного проекта будут работать в режиме ручного управления, без участия датчиков-«мозгов». Это означает, что в определенные часы «Моссвет» сам будет понижать или повышать мощн

Один из главных топ-менеджеров Intel перенес инсульт нительный вице-президент и генеральный директор подразделения Intel Architecture Group Шон Малони (Sean Maloney) взял вынужденный отпуск по состоянию здоровья. В понедельник, 1 марта, у него случился инсульт, когда он находился у себя дома. Об этом сообщается в пресс-релизе Intel. Согласно официальному заявлению компании, врачи дают Мэлони хороший прогноз на полное восстановление, и ожидает

Ключевой топ-менеджер Intel перенес инсульт нительный вице-президент и генеральный директор подразделения Intel Architecture Group Шон Малони (Sean Maloney) взял вынужденный отпуск по состоянию здоровья. В понедельник, 1 марта, у него случился инсульт, когда он находился у себя дома. Согласно официальному заявлению Intel, врачи дают Мэлони хороший прогноз на полное восстановление, и ожидается, что со временем он сможет вернуться к по