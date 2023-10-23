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Здравоохранение Нервная система Nervous system Неврология Мозг Brain центральный отдел нервной системы Инсульт и черепно-мозговые травмы Stroke and traumatic brain injuries Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)


 


23.10.2023 В России будут использовать ИИ для реабилитации перенесших инсульт

отка особенно актуальна для отдаленных районов России, где центры реабилитации находятся далеко от пациентов. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ. Ежегодно около полумиллиона человек переносят инсульт, после чего 31% пациентов требуется посторонняя помощь для ухода за собой, в то время как 20% лишены возможности самостоятельно ходить. Заболевание накладывает особые обязательства на ч
07.10.2023 Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

мутантный ген, вызывающий болезнь Гентингтона (хорею Гентингтона). Это прогрессирующее заболевание нервной системы, которое проявляется нарушением речи, памяти и присутствием навязчивых движен
28.09.2023 В России создано бюро реабилитационной телемаршрутизации на базе ВКС TrueConf

лее 7 тыс. консультаций для более чем 2 тыс. пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы в условиях круглосуточного и дневного стационара, а также в амбулаторных усло
27.01.2023 Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

ии, поиск информации и, наконец, впервые получилось копировать контролируемое обновление информации мозгом без приложенного напряжения, то есть при его снятии.Для этого ученые меняли толщину сл
04.10.2022 ITPS создали новый модуль для программного комплекса «Синапс»

Разработчики ITPS создали модуль адаптации моделей-компонент для программного комплекса «Синапс», сообщили CNews представители ITPS. Группа компаний ITPS получила свидетельство о государственной регистрации модуля адаптации моделей-компонент для программного комплекса «Синапс

12.08.2022 Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

новый способ экономии на энергопотреблении при работе ИИ. Они задействовали наномагниты в качестве синапсов в нейросети, имитирующей мозг. Этот тип оборудования потребляет значительно меньше э
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером

ервную систему как взрослых, так и детей. Необходимы поиски принципиально новых подходов к усвоению мозгом больших потоков данных и ускоренному освоению новых навыков, в том числе и в зрелом во
31.05.2021 Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров

боты мозга сохраняется базовая архитектура с опорой на двоичную систему. В сравнении с компьютерами человеческий мозг передает большее количество значений, затрачивая намного меньше энергии. Эт
31.07.2020 Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

еческого мозга. Но за последнюю сотню лет сложилось мнение, что нейроны — это единственные клетки в мозгу, которые могут обрабатывать информацию. Однако астроциты, которых в мозгу в два

16.03.2020 Как человеческий мозг распознает лица

олько информации содержат), ученые понять не могли. Выяснить принцип распознавания лиц человеческим мозгом удалось только при помощи машинного обучения. Изображение: pixabay Проводились различн
12.12.2018 Российские ученые наделят искусственный интеллект человеческим слухом

ции работы периферической части нервной системы человека, отвечающей за слух. Как пояснили в СПбПУ, нервная система обрабатывает информацию в форме электрических сигналов. Восприятие внешней ср
29.01.2018 Синтетический синапс: еще ближе к искусственному интеллекту

мозг. Кроме того, искусственный синапс имеет более низкие энергетические потребности, чем синапс в мозгу людей. Новый синапс будет использоваться в нейроморфных компьютерах из сверхпроводящих

01.12.2014 Робот с мозгом червя идет на свист

и виртуальным, создав в рамках проекта WormBot «аватар» дождевого червя. Проект WormBot – это логическое продолжение проекта OpenWorm, в рамках которого программисты–энтузиасты писали полный эмулятор нервной системы червя на основе реальных физиологических данных и генома. Полученная модель и стала основой WormBot, для которого Тимоти Басбайц собрал из набора Lego Mindstorms EV3 колёсного р
20.11.2014 Восемь приложений для тренировки мозгов

Приложений для тренировки мозгов существует на самом деле достаточно много, и находить те или иные достаточно просто: п
02.04.2014 Как гаджеты меняют наш мозг: ТОП-8 изменений

е физические ощущения как зуд или позыв почесаться, теперь могут быть неправильно истолкованы нашим мозгом и приняты за вибрирующий телефон. В общем, что-то в нашем сознании срабатывает по-друг
15.10.2013 Создан чип, «имитирующий человеческий мозг». ВИДЕО

олочке клетки. Эти импульсные нейронные сети очень эффективно кодируют и передают данные при сборе информации об окружающей среде через органы чувств, а также при обработке и сопоставлении полученных мозгом данных». Добавим, что Qualcomm - не единственная компания, которая занимается разработкой мыслящих систем. Аналогичный проект, например, существует в стенах исследовательского подразделе
29.08.2013 Мозгом человека можно управлять через интернет

подумал об этом и передал свою мысль через интернет Раджеш Рао заставил двигаться чужой палец лишь усилием мысли: он просто представил, как двигает своим пальцем, и сигнал незамедлительно был передан мозгу Стокко. Эта связь работает практически мгновенно и использует две хорошо известные и отработанные технологии: электроэнцефалографию и транскраниальную магнитную стимуляцию. Таким образом,
13.07.2013 Важная победа над природой: как скоро можно будет чинить спинной мозг

. Проблема Наши нервные клетки образуют сложные сети, которые непрерывно обмениваются информацией с мозгом. В свою очередь, спинной мозг является «магистральной линией» этой коммуникационной се
24.06.2013 Дефект одного гена влияет на интеллект и психическое здоровье

ледователей, ранее созревание синапсов делает мозг менее пластичным в критические моменты развития, мозгу сложно привыкать к новому, запоминать информацию. Ускоренное развития головного мозга п
30.05.2013 Еда управляет нашим мозгом?

трировали затухание активности в соматосенсорной коре головного мозга во время эмоциональной активности. Женщины из других групп показали возросшую или неизменную активность в этих же участках мозга. Сканирование мозга женщин, потребляющих пробиотики, во время покоя показало больше соединений между серым веществом и когнитивными участками префронтальной коры головного мозга. Женщин, которые
05.03.2013 Мозги двух крыс соединили цифровой телепатией

нейробиолога Мигеля Николелиса из Университета Дьюка создали вычислительный блок, состоящий из двух мозгов крыс, и это позволило грызунам решить задачу, которую по отдельности они решить не в с
16.01.2013 Американская разведка "углубилась" в человеческий мозг

едставлять собой искусственный интеллект (ИИ), в производительности превосходящий человеческий. Заявка IARPA (IARPA-BAA-12-05) - это предложение разработать и проверить теории, которые объясняют, как человеческий мозг обрабатывает различные типы концептуальных знаний и меняет при этом рисунок нейронной активности. Исследования мозга человека будут вестись в рамках программы под названием Kn
25.09.2012 Управлять мозгом можно с помощью лазера

троля над сложным поведением относительно простых животных, ученые смогут понять, как функционирует нервная система в целом. "Если мы сможем понять простую нервную систему вплоть до того, чтобы
19.09.2012 Ученые научились предсказывать связи между нейронами

ским строением и плотностью живых тканей. Затем ученые снова сравнили полученную модель с настоящим мозгом млекопитающих и выяснили, что восстановленная структура стабильно соответствует настоя
03.04.2012 Разумные машины: искусственный синапс уже готов

апсами, которые действуют как переключатели, связывающие между собой тысячи нейронов. Это позволяет мозгу выполнять множество операций одновременно. Человек, например, может узнать лицо другого
03.02.2012 Ученые сумели услышать "голос мозга"

ом районы ВВИ. Таким образом, они научились делать обратное – расшифровывать слова, "произнесенные" мозгом пациента. В потенциале работа ученых из Беркли может привести к созданию "речевого про
14.11.2011 Паразиты в мозгу приводят к шизофрении

съеденными, что и нужно захватчику. По-видимому, для этой цели он и изменяет уровень дофамина в их мозгу. Оказалось, что в клетках зараженного паразитом мозга грызунов (на которых и было прове
27.05.2011 Стволовые клетки превратили в ткань мозга

и можно использовать для скрининга и выявления новых препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы. Возможно, в будущем выращенные в лаборатории астроциты можно будет имплантир
25.04.2011 Нанотрубки имитируют связи нервных клеток

и Чонг Ву Жу (Chongwu Zhou) удалось синтезировать сеть углеродных нанотрубок, копирующих поведение синапсов. Синапсы – это, грубо говоря, проводники (химические или электрические), соединяющие
25.02.2011 Сканирование мозга детей выявит будущих преступников

ю роль в том, чтобы не допустить превращения детей в преступников. Доктор Рейн считает, что терапия может включать как консультации по противодействию врожденным поведенческим проблемам, так и помощь мозгу полиненасыщенными жирными кислотами Омега 3 в составе лекарств или продуктов. По словам доктора Фонтейн, исследование показало, что наказания для проблемных детей могут быть бесполезны и

19.01.2011 Нервная система мухи выбрана прототипом для распределенных сетей

которые выполняют такие повседневные задачи, как поиск в интернете или управление самолетом. Однако нервная система мухи организована гораздо проще и надежнее, чем все, что создали люди. Израил
28.12.2010 Нервную систему нематоды смоделировали в Новосибирске

П. Ершова была создана виртуальная модель простейшей нервной системы. В качестве образца была взята нервная система червяка нематоды. Виртуальная нейронная сеть состоит из 300 клеток и управляе
08.12.2010 Поврежденный спинной мозг у крыс заменили электромостом

каждой из мышц по отдельности, а запускает "программу ходьбы", далее полностью регулируемую спинным мозгом. Электронный "мост" дал парализованным крысам возможность ходить В экспериментах на кр
13.11.2010 Спор о глиальных клетках: мозгу важны не только нейроны

. Если вторая точка зрения окажется верной, это заметно усложнит сложившиеся представления о работе нервной системы. Сеть астроцитов, окрашенных зеленым. Возможно они играют важную роль в регул
08.11.2010 Возраст мозга можно определить по уровню молочной кислоты

ляется индикатором процесса старения и развития ассоциированных с возрастом заболеваний центральной нервной системы. Авторы использовали обычных и преждевременно стареющих мышей для изучения вз
11.10.2010 Стволовые клетки восстановят спинной мозг

нут излечимы с помощью стволовых клеток. Клетки, похожие на стволовые, присутствуют в большей части нервной системы взрослого человека, однако до сих пор непонятно, насколько они способствуют о
09.06.2010 «Умный» свет в Москве начнет работать без «мозгов»

начальном этапе пилотного проекта будут работать в режиме ручного управления, без участия датчиков-«мозгов». Это означает, что в определенные часы «Моссвет» сам будет понижать или повышать мощн
02.03.2010 Один из главных топ-менеджеров Intel перенес инсульт

нительный вице-президент и генеральный директор подразделения Intel Architecture Group Шон Малони (Sean Maloney) взял вынужденный отпуск по состоянию здоровья. В понедельник, 1 марта, у него случился инсульт, когда он находился у себя дома. Об этом сообщается в пресс-релизе Intel. Согласно официальному заявлению компании, врачи дают Мэлони хороший прогноз на полное восстановление, и ожидает
02.03.2010 Ключевой топ-менеджер Intel перенес инсульт

нительный вице-президент и генеральный директор подразделения Intel Architecture Group Шон Малони (Sean Maloney) взял вынужденный отпуск по состоянию здоровья. В понедельник, 1 марта, у него случился инсульт, когда он находился у себя дома. Согласно официальному заявлению Intel, врачи дают Мэлони хороший прогноз на полное восстановление, и ожидается, что со временем он сможет вернуться к по
04.09.2009 Тетрис развивает головной мозг

Американский специалист по нейронам Ричард Хайер провел исследование влияния тетриса на головной мозг. Результаты показали, что тетрис помогает развивать зрительно-пространственное восприятие. В 1992 году тот же ученый уже проводил похожее исследование и доказал, что некоторые отд

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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4836 29
Google Android 13310 28
Microsoft Windows 14950 23
Microsoft Windows 2000 8661 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3964 21
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 19
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Linux OS 8992 16
Apple iOS 7287 14
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ВГТРК - Смотрим 570 10
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Apple Siri - Голосовой помощник 370 9
Cyberkinetics - BrainGate 11 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1783 8
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Microsoft Skype 2008 7
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1868 7
Google Play - Google Store - Android Market 3137 7
Google YouTube - Видеохостинг 2561 7
Microsoft Azure 1357 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 502 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 7
Sony Aibo - серия собак-роботов 61 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4554 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2167 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1423 6
Oracle Java - язык программирования 2872 6
IBM Watson - IBM Watson Research Center 160 6
Microsoft Windows XP 2537 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3005 5
Путин Владимир 2910 10
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 282 6
Мишустин Михаил 575 5
Donahoe John - Донахью Джон 29 5
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 4
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Asimov Isaac - Азимов Айзек 12 4
Евтушенко Олег 142 4
Медведев Дмитрий 1641 4
Покушалова Ольга 15 4
Алешкин Сергей 64 3
Modha Dharmendra - Модха Дхармендра 4 3
Фофанова Анна 6 3
Warwick Kevin - Уорвик Кевин 3 3
Lucas George - Лукас Джордж 34 3
Кулешов Денис 13 3
Прянишников Николай 288 3
Тихонов Александр 66 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 3
Макаров Валентин 211 3
Fujita Masahiro - Фуджита Масахиро 4 3
Лаптева Марина 114 3
Песков Дмитрий 100 3
Макаров Станислав 117 3
Колсанов Александр 8 3
Лашин Ренат 55 2
Нуралиев Борис 280 2
Robert Martin - Роберт Мартин 3 2
Смирнов Алексей 216 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 82 2
Водясов Алексей 214 2
Низовский Григорий 36 2
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
Berkey Dennis - Беркли Деннис 2 2
Щеголев Игорь 696 2
Якунин Александр 49 2
Metta Giorgio - Метта Джорджио 5 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50834 328
Россия - РФ - Российская федерация 131676 256
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13095 93
Япония 13101 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40356 90
Европа 21313 85
Германия - Федеративная Республика 12360 75
США - Калифорния 4549 72
Земля - планета Солнечной системы 10097 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15936 50
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13818 42
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3472 41
Солнце - звезда Солнечной системы 4979 33
Франция - Французская Республика 7675 33
Великобритания - Лондон 2365 29
Канада 4769 27
Южная Корея - Республика 6442 26
Азия - Азиатский регион 5272 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16017 25
Швеция - Королевство 3571 24
Израиль 2661 23
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2427 21
США - Нью-Йорк 3063 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2735 20
Нидерланды 3400 17
Италия - Итальянская Республика 4259 17
США - Пенсильвания 352 15
США - Калифорния - Беркли 279 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13648 15
Индия - Bharat 5236 14
Африка - Африканский регион 3366 14
Солнечная система - Solar system 2472 13
Финляндия - Финляндская Республика 3530 12
США - Колумбия - Вашингтон 1361 12
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 139 11
Украина 7427 10
Швейцария - Цюрих 264 10
Америка Северная 3133 10
Испания - Королевство 3648 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2464 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26129 285
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7727 235
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4001 174
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8889 156
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2523 151
Зоология - наука о животных 2429 148
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8270 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16591 62
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9269 57
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44744 55
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1153 55
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10294 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11944 51
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 189 49
Здравоохранение - Реабилитация 336 48
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 414 47
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9385 46
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1199 44
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5202 44
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5084 43
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 664 43
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 754 41
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5234 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10122 39
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 152 38
Кремний - Silicium - химический элемент 1484 38
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1846 38
Молекула - Molecula 1046 37
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4594 36
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1369 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15211 35
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5038 34
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6969 32
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 102 31
Phys.org 972 37
New Scientist 1447 37
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 33
Nature 801 32
ScienceDaily 400 29
CNews RND - R&D.CNews 2273 17
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5829 16
CNews Орудия Апокалипсиса 35 12
LiveScience 153 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11081 10
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 93 10
CNews - ZOOM.CNews 1816 9
AP - Associated Press 1995 8
TerraDaily 141 7
EurekAlert 287 6
Washington Profile 142 6
NYT - The New York Times 1012 5
Telegraph 192 5
Wissenschaft 35 4
Scientific American 80 4
e4 Engineering 107 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1530 4
Wired - Издание 226 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 3
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Fortune Global 500 285 3
Allied Market Research 19 2
Envisioneering Group 10 2
Grand View Research 17 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 2
Frost & Sullivan 200 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
ITResearch 117 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 82 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 284 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 1
Juniper Research 512 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 930 32
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 19
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 16
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 16
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1379 13
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 11
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 153 10
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 10
Columbia University - Колумбийский университет 152 10
University of Oxford - Оксфордский университет 195 9
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 9
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 755 8
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 8
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 74 8
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 107 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 814 8
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 8
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 7
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 7
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 24 6
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 113 6
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 54 6
University of Bristol - Бристольский университет 80 5
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 25 5
Yale University - Йельский университет 120 5
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 75 5
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 5
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 5
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 281 4
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 151 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2237 18
День молодёжи - 27 июня 727 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 7
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 6
Microsoft Imagine Cup 57 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1150 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 3
Международный женский день - 8 марта 294 3
CNews AWARDS - награда 450 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1875 3
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 20 2
CeBIT 611 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 2
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Старт Хаб 20 1
Teradata CTO Roadshow 2 1
IT World Awards 2 1
ИгроМир 119 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 516 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
МТС Телеком Идея 52 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 1
Turing Award - Премия Тьюринга 10 1
NetApp Directions 6 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
CNews FORUM Кейсы 166 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 24 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
CNews Баттл 64 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
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