В России создано бюро реабилитационной телемаршрутизации на базе ВКС TrueConf

«Клиника института мозга» в Екатеринбурге создала телемедицинский комплекс для оказания услуг по удалённой реабилитации пациентов. Площадки для цифровых консультаций были созданы во Владивостоке, Улан-Удэ, Севастополе, Нижневартовске и Уфе и позволили перенести процесс амбулаторной реабилитации пациентов в онлайн. Центральным элементом телемедицинского комплекса стала ВКС-платформа TrueConf Server, с помощью которой специалисты клиники оказывают более 7 тыс. видеоконсультаций ежегодно.

ООО «Клиника института мозга» (КИМ) — центр медицинской реабилитации Свердловской области и Уральского федерального округа, который первым в России начал оказывать медицинскую помощь по реабилитации в условиях реанимации.

«Клиникой института мозга» был разработан проект по созданию телемедицинского комплекса для реабилитационного лечения пациентов, который стал обладателем гранта Президента России — «Организация ресурсного центра по созданию образовательно-консультативных дистанционных пунктов реабилитационных бригад». Важным этапом проекта стало создание площадок для онлайн-консультирования пациентов во Владивостоке, Улан-Удэ, Севастополе, Нижневартовске и Уфе.

Для создания телемедицинского комплекса была использована ВКС-платформа TrueConf Server, которая стала связующим звеном между пациентами и специалистами клиники. Ранее используемые Zoom и Skype for Business не удовлетворяли ключевым требованиям КИМ к безопасности конфиденциальных данных пациентов и отказоустойчивости системы видеоконференцсвязи. Решение TrueConf Server позволило заместить используемые ранее зарубежные решения и создать бюро телереабилитации, которое используется в том числе для удаленного консультирования пациентов с наиболее тяжелыми заболеваниями.

Специалисты и врачи КИМ проводят онлайн-консультации, осмотры и удалённые приемы пациентов, находящихся на дистанционном лечении и медицинском патронаже. Это позволило организовать амбулаторный этап удаленной медицинской реабилитации, в том числе для пациентов, которые переболели COVID-19.

При выборе ВКС-платформы специалисты КИМ отдавали предпочтение решениям с высоким уровнем защиты и отказоустойчивости. TrueConf Server развернули внутри корпоративной сети клиники, хранение и обработка данных осуществляется на серверном оборудовании учреждения, что гарантирует сотрудникам полный контроль над коммуникациями и исключает доступ посторонних к конфиденциальной информации о пациентах и персонале.

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Специалисты учреждения могут начать видеоконсультацию всего в один клик, а записи видеозвонков и информация о каждом сеансе хранятся в собственной ИТ-инфраструктуре клиники. Сотрудники используют для онлайн-консультаций как рабочие ПК и личные устройства, так и специально оборудованные кабинеты.

Специалисты «Клиники института мозга» используют TrueConf Server для проведения рабочих видеовстреч и совещаний, оперативных собраний и удалённых осмотров пациентов. Главным преимуществом ВКС-платформы для специалистов клиники стала простота использования программы не только персоналом, но и пациентами, которые участвуют в видеоконференциях в комфортных для них домашних условиях.

На платформе TrueConf ежегодно проводятся более 7 тыс. консультаций для более чем 2 тыс. пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы в условиях круглосуточного и дневного стационара, а также в амбулаторных условиях. С внедрением ПО TrueConf Server медицинская помощь стала доступна пациентам в современном ВКС-формате, без необходимости регулярного посещения клиники.