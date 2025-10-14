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Россия ДФО Бурятия Республика Улан-Удэ

Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ

СОБЫТИЯ


14.10.2025 МТС прокачала LTE на территории завода мостостроения и металлоконструкций в Улан-Удэ

риятию ускорить и оптимизировать бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС обновили телеком-оборудование на территории завода, расположенного в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Производство, на котором работает почти 750 человек, изготавливает и реализует свою продукцию на территории площадью более 30 гектаров. Усиленная сеть МТС покрывает главный производст
19.09.2025 МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для автобусного парка Улан-Удэ

МТС внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения для МУП «Городские маршруты» в Улан-Удэ. Решение позволит осуществлять круглосуточный мониторинг за главным автопарком пассажирских перевозок города и обеспечить безопасность сотрудников предприятия и автотранспорта. Об этом
05.09.2025 Улан-Удэ вышел на новый уровень 4G

Улучшенным качеством мобильной связи могут воспользоваться жители и гости столицы Бурятии. В 2025 г. в Улан-Удэ инженеры «МегаФона» модернизировали почти 70 базовых станций. Это позволило расширить покрытие сети, сделать сигнал 4G более стабильным, а скорость интернета увеличить на 8%. Об этом C
17.03.2025 «МегаФон» расширил покрытие и разогнал 4G в Улан-Удэ

Быстрый интернет и качественная связь стали доступны жителям и гостям столицы Бурятии. Специалисты «МегаФона» модернизировали 24 базовые станции в центре и пригороде Улан-Удэ, возле производственных площадок, крупных автомобильных дорог и других локаций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря проведенным работам абоненты оператора в У
20.11.2024 МТС оцифровала новый терминал аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ

том CNews сообщили представители МТС. МТС первой обеспечила полное покрытие связью одного из важнейших объектов инфраструктуры Республики Бурятия – нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Для нового аэровокзального комплекса МТС разработала индивидуальный проект по indoor-покрытию здания с учетом дизайнерской конструкции объекта. Мобильной связью и скоростным интернето
15.08.2024 МТС увеличила скорость LTE-интернета в Октябрьском и Железнодорожном районах Улан-Удэ

МТС усилила LTE-покрытие в Улан-Удэ. В результате установки дополнительного и модернизации существующего телеком-оборудования скорость мобильного интернета в двух районах города выросла более чем на 25%. Об этом CNews со
26.04.2024 Еще около 1000 семей Улан-Удэ смогут экономить на связи до 40%

МТС расширила покрытие фиксированной сети в Улан-Удэ. Еще более 1000 улан-удэнских семей получили доступ к скоростному домашнему интернету и цифровому телевидению и возможность ежемесячно экономить на связи до 40%. Об этом CNews сообщили
03.04.2024 МТС ускорила LTE в промышленной зоне Улан-Удэ

МТС усилила сеть LTE в промышленном массиве в поселке Полигон и еще в двух микрорайонах Улан-Удэ. После модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета там выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС усилила покрытие 4G на территории поселка Пол
19.12.2023 Жителям Улан-Удэ и пригорода увеличили скорости мобильного интернета

сети и увеличить скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Технические работы проводились на более чем 130 базовых станциях, расположенных в столице республики – Улан-Удэ и пригороде, где проживает больше половины всех жителей региона. Связь улучшилась в жилых микрорайонах, бизнес‑центрах, медицинских и образовательных учреждениях, парках и любимых мест
15.03.2023 «Мегафон» запустил 4G для дачников Улан-Удэ в Бурятии

В преддверии дачного сезона «Мегафон» модернизировал мобильную сеть в пригороде Улан-Удэ, где расположено несколько садовых товариществ. Инженеры компании запустили слой LTE и увеличили скорость интернета до 20 Мбит/сек. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Пос
24.11.2022 «Мегафон» запустил 4G в торговом центре «Форум» в Улан-Удэ

«Мегафон» создал телеком-инфраструктуру для одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в Улан-Удэ. Современное оборудование, установленное «Мегафоном» внутри здания, обеспечило покрытие голосовой связью и мобильным интернетом 4G на всей территории ТРЦ. Об этом CNews сообщили предст
03.04.2020 ЭР-Телеком» и «Стрела Телеком» начали работу в Улан-Удэ под единым брендом

«Стрела Телеком» вошел в состав группы компаний «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru»). С апреля 2020 года компании начинают работу в Улан-Удэ под единым брендом «Дом.ru Стрела». Объединив ресурсы, операторы модернизируют магистральные сети, работы на которых не проводились на протяжении 14 лет. В домах установят современные

18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ

сследования «Билайн», самое высокое проникновение смартфонов в России наблюдается в Якутске, Чите и Улан-Удэ, планшетов – в Улан-Удэ, Магадане и Норильске. Лидерство этих городов в больш
11.11.2014 Жители Улан-Удэ смогут отслеживать перемещение общественного транспорта в режиме реального времени

маршрутах, распределяя его в зависимости от пассажиропотока и дорожной ситуации. Подобную комплексную систему с городским транспортным интернет-порталом и информационными табло на остановках создал в Улан-Удэ «СпейсТим холдинг». Внедрение навигационных технологий позволило повысить комфорт, удобство и общую безопасность пассажиров на транспорте. Для пассажиров Улан-Удэ создан информа
11.11.2014 МТС расширила территорию вещания цифрового телевидения в Улан-Удэ

Компания МТС увеличила территорию вещания цифрового телевидения в Улан-Удэ в 1,8 раза, предоставив возможность подключения услуги домашнего телевидения МТС жителям еще 10 тыс. домохозяйств. С начала текущего года порядка 10 тыс. домохозяйств по улицам Солнечн
13.08.2013 МТС в три раза расширяет сеть проводного интернета в Улан-Удэ

МТС) сообщила расширении сети фиксированного широкополосного доступа в интернет в Республике Бурятия. До конца августа МТС обеспечит быстрым проводным интернетом каждый второй многоэтажный дом города Улан-Удэ. В настоящее время проводной интернет от МТС доступен жителям 14,6 тыс. квартир Улан-Удэ. До конца августа охват фиксированным интернетом планируется увеличить почти в три раза

20.06.2013 МТС покажет Улан-Удэ через «дополненную реальность»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с Национальным музеем Бурятии при поддержке правительства республики объявил о запуске в Улан-Удэ историко-культурного инновационного проекта «Виртуальная история» на основе технологии «дополненной реальности», позволяющей отображать на экране смартфона облик городов в исторической
19.09.2012 Оплатить счета «Байкальских коммунальных систем» в Улан-Удэ теперь можно через «Qiwi Терминалы»

С сентября 2012 г. жители города Улан-Удэ получили возможность оплачивать счета за водоснабжение компании «Байкальские коммунальные системы», которая входит в группу компаний «Российские коммунальные системы», с помощью «Qiwi

05.04.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Улан-Удэ

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Улан-Удэ Республики Бурятия на 18 тыс. домохозяйств. В результате завершения строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Байкал», регионального предприятия компании ТТК, ст
13.09.2011 «Энфорта» объединила в единую сеть телевышки в Улан-Удэ

«Энфорта» объединила в единую сеть новую и старую телевышки в городе Улан-Удэ. Как сообщается, первая очередь запуска цифрового телевидения стартовала в Республике Бурятии 1 июля 2011 г. Это даст жителям Республики не только больше ТВ каналов, но и совсем иной,

27.10.2010 Типовая многоэтажка в Улан-Удэ стала «умным» домом

Многоэтажка на улице Буйко, 32 в столице республики Бурятия Улан-Удэ получила статус «умного» дома. Проект с таким названием был запущен компанией «Бурятэнергосбыт» в рамках реализации инвестиционного проекта в сфере энергосбережения. Как сообщает пресс
05.11.2009 «Синтерра» построила магистральную линию Иркутск – Улан-Удэ

Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной ВОЛС Иркутск – Улан-Удэ в Сибирском федеральном округе (СФО). Магистраль Иркутск – Улан-Удэ протяженностью более 570 км проходит через восемь населенных пунктов и является продолжением линии Улан-Уд
27.10.2009 «Синтерра» построила ВОЛС Улан-Удэ – Чита

Национальный оператор связи «Синтерра» объявила о завершении строительства магистральной ВОЛС Улан-Удэ – Чита в Сибирском федеральном округе (СФО). Инвестиции компании в создание линии превысили 360 млн руб. Линия Улан-Удэ – Чита проходит через 10 населенных пунктов и имеет общую
24.03.2004 Улан-Удэнская сотовая сеть вышла в населенные пункты Бурятии

базовых станций, сообщает РБК. Одиннадцать станций установлено в шести районах республики, семь - в Улан-Удэ. Благодаря станциям, установленным в районах республики, в зону обслуживания вошли с
27.03.2003 "Улан-Удэнская сотовая сеть" инвестирует в развитие сети 55 млн. руб.

му плану развития на 2003-2004 гг. планируется строительство 19 базовых станций и расширение сети в Улан-Удэ, а также в 8-ми районах республики. В феврале-марте 2003г. "Улан-Удэнская сотовая се
14.03.2003 "Улан-Удэнская сотовая сеть" расширила зону покрытия в двух районах Бурятии

аличием цифровых каналов связи. До этого все базовые станции оператора находились в пределах города Улан-Удэ. Теперь же клиенты компании могут пользоваться мобильными телефонами в 6 населенных

02.11.2000 "Вымпелком" заключила соглашения о национальном роуминге с операторами в Кемерово и Улан-Удэ

Компания "Вымпелком" сообщила, что заключены роуминговые соглашения с национальными операторами в Кемерово "Кедр-РМС" GSM-900 и Улан-Удэ "Улан-Удэская сотовая связь" GSM-900.
01.11.2000 МТС открыла роуминг с Улан-Удэ

Компания "Мобильные Телесистемы" объявила об открытии 31 октября роуминга с региональным оператором Дальневосточного региона "Улан-Удэнская Сотовая Сеть", Улан-Удэ, республика Бурятия (координирующий оператор по роумингу "Дальневосточные сотовые системы-900", код сети 250 12). Зона покрытия сети охватывает город Улан-Удэ.

Публикаций - 283, упоминаний - 294

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