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Россия
ДФО
Бурятия Республика
Улан-Удэ

Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
11.08.2021 «Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел» 1
26.07.2021 Tele2 инвестирует в развитие инфраструктуры связи Бурятии 625 млн рублей 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 2
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
17.05.2021 Подведомственный вуз Минцифры открыл киберполигон 1
14.04.2021 Стартовало производство первого российского бионического протеза с коленным модулем 2
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
03.04.2020 ЭР-Телеком» и «Стрела Телеком» начали работу в Улан-Удэ под единым брендом 3
25.12.2019 В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
18.12.2019 «Ростелеком» примет участие в развитии цифровых технологий АРМЗ 1
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
16.05.2019 «Крок» перевел заводы «Локотеха» на «1С:ERP управление предприятием 2» 1
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» внедрит промышленный интернет вещей в Бурятии 1
06.11.2018 Российская армия получила 1,8 тыс. беспилотников 1
11.07.2018 «Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске 1
01.06.2018 Спасать утопающих на пляжах Москвы будут дроны 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 1
16.05.2018 «Карма» подвела итоги первого хакатона для крипто-анархистов 1
27.04.2018 «ЭР-Телеком» сообщил о завершении сделки по приобретению «Стрелы Телеком» 1
19.04.2018 ТТК выходит на рынок виртуальных АТС 1
02.04.2018 Первая попытка «Почты России» доставить посылку дроном обернулась крахом 2
27.03.2018 «Умные» решения «Ростеха» вызвали повышенный интерес на выставке в Амстердаме 1
26.03.2018 «Основа Холдинг» в партнерстве с Softline провела SAM-проект 1
22.03.2018 Ростех и фонд NDF инвестируют в технологию распознавания лиц 1
09.01.2018 «Техносерв» создал систему VDI для ПФР России 1
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
28.07.2017 Tele2 оснастил SIM-картами трамваи и светофоры столицы Бурятии 4
25.05.2017 Республика Бурятия внедрила единый сервис записи на прием к врачу и личный кабинет пациента 1

Публикаций - 145, упоминаний - 197

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 6
Ростелеком Сибирьтелеком 337 6
Синтерра - Synterra 602 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 4
Cisco Systems 2158 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
3934 3
VMware 1839 3
Yandex - Яндекс 4129 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
Магнетар 3 3
Softline - Софтлайн 1507 2
Naumen - Наумен 349 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 2
Microsoft Corporation 11628 2
Huawei 2750 2
HP Inc. 3043 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
АТОЛ ГК 168 2
Астерос - Asteros 531 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
Softkey - Софткей 115 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 1
Amazon Inc - Amazon.com 1503 1
Facebook 3796 1
Крок 1230 1
Infotecs - ИнфоТеКС 251 1
Telegram Group 702 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Extreme Networks 37 1
Почта России ПАО 1586 3
Fix Price - Сеть магазинов 24 3
Телефон.Ру 62 2
Восточный Банк 108 2
Visa International 1358 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Lego 84 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 44 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Российские коммунальные системы 8 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 1
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
Hasbro 13 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Citibank - Ситибанк 174 1
САНГ 3 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Uniteller 51 1
Почта Банк 289 1
Henkel - Хенкель Рус 24 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 435 1
РусГидро ПАО 129 1
Яндекс.Такси 271 1
Qiwi 783 1
DHL Express 83 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
World Bank Group - Всемирный банк 137 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Фонд президентских грантов 11 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
Президент Российской Федерации 1447 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Руссофт - Russoft 269 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 560 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
ИТ-аутсорсинг 685 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 196 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 191 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
Google Android 10752 7
Apple iOS 5744 6
VK - Mail.ru Одноклассники 864 3
МТС Мобильные сотрудники 40 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 3
Apple iPad 3263 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Symbian OS 803 2
Tele2 TV 13 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
МТС 3G-сеть 86 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
DonorSearch 2 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Microsoft Windows Server 2003 160 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 22 1
ПФР ЦОД 1 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Ростех Швабе SWIR 5 1
Microsoft Visual Studio 174 1
Cyberhero 6 1
Delphi - язык программирования 66 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
VMware Horizon 55 1
Apple iPhone 3 383 1
Embarcadero Interbase 15 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Embarcadero C++Builder 15 1
Qiwi Терминалы 100 1
Embarcadero RAD Studio 16 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Wink Трансформер 4 1
Amedia Premium HD 28 1
Avaya Aura Communication Manager 33 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Цыденов Алексей 10 4
Ушацкий Андрей 101 3
Здаров Андрей 15 3
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Эренбург Михаил 33 1
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Коляда Сергей 2 1
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Бяков Юрий 34 1
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Богомолов Дмитрий 1 1
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Лопатухин Дмитрий 16 1
Марченко Антон 12 1
Храмов Владимир 1 1
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Сергеев Михаил 32 1
Нечаев Иван 57 1
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Минниханов Рифкат 4 1
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Бастракова Дарья 1 1
Газизов Камиль 63 1
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Кухаренко Артём 11 1
Ковалев Игорь 21 1
Куц Вячеслав 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 73
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 54
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 49
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 204 47
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 42
Россия - СФО - Новосибирск 2037 37
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 32
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 28
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 28
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Россия - СФО - Томская область - Томск 464 26
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 25
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 22
Россия - Сибирь 899 20
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 19
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 14
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 105 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 13
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 13
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 162 13
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 89 12
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Федеральное законодательство 254 1
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Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
Образование в России 381 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
Ведомости 260 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 60 1
Деловой Петербург 6 1
Bitcoin News 1 1
Bitcoinme.ru 1 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Коммерческие вести 1 1
Juniper Research 280 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 27 1
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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