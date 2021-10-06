Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Бурятия Республика
Улан-Удэ
Публикаций - 145, упоминаний - 197
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цыденов Алексей 10 4
|Ушацкий Андрей 101 3
|Здаров Андрей 15 3
|Кузяев Андрей 59 2
|Бровко Василий 47 2
|Горшенин Максим 15 2
|Мельников Александр 63 2
|Гармаш Вера 2 1
|Эренбург Михаил 33 1
|Ярыгин Иван 1 1
|Медведев Дмитрий 1437 1
|Ситников Сергей 52 1
|Коляда Сергей 2 1
|Куликов Сергей 21 1
|Крутских Сергей 7 1
|Завьялов Евгений 2 1
|Гугнин Юрий 2 1
|Бяков Юрий 34 1
|Данев Дмитрий 1 1
|Богомолов Дмитрий 1 1
|Денисов Дмитрий 12 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Марченко Антон 12 1
|Храмов Владимир 1 1
|Ноздрин-Плотницкий Николай 1 1
|Сергеев Михаил 32 1
|Нечаев Иван 57 1
|Косенков Денис 6 1
|Подгузов Николай 27 1
|Черняк Александр 2 1
|Худяков Иван 1 1
|Синичкин Андрей 2 1
|Минниханов Рифкат 4 1
|Маликова Юлия 1 1
|Бастракова Дарья 1 1
|Газизов Камиль 63 1
|Самирханова Надия 1 1
|Кухаренко Артём 11 1
|Ковалев Игорь 21 1
|Куц Вячеслав 3 1
|Juniper Research 280 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
|СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru