ЭР-Телеком» и «Стрела Телеком» начали работу в Улан-Удэ под единым брендом

«Стрела Телеком» вошел в состав группы компаний «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru»). С апреля 2020 года компании начинают работу в Улан-Удэ под единым брендом «Дом.ru Стрела».

Объединив ресурсы, операторы модернизируют магистральные сети, работы на которых не проводились на протяжении 14 лет. В домах установят современные коммутаторы, датчики удаленного мониторинга и комплекты резервного электроснабжения. Это повысит стабильность Интернет-соединения и качество ТВ-сигнала для 112 000 жителей Улан-Удэ, в чьих домах есть возможность подключения к услугам «Дом.ru Стрела».

В момент проведения работ в конкретном доме не исключены кратковременные перебои соединения. Чтобы снизить возможный дискомфорт для клиента до минимума, плановые работы по модернизации проводятся в ночное время – с двух до шести часов – когда активность на сети минимальна.

Уже в апреле компании модернизируют 90% сети в Октябрьском районе Улан-Удэ. Сеть во всех районах города к единым высоким стандартам приведут к сентябрю 2020 года. На стоимости услуг это не отразится – абонентская плата для клиентов «Дом.ru Стрела» остается прежней.

Наряду с повышением качества услуг, под объединенным брендом компании запускают новые сервисы. Так клиентам «Дом.ru Стрела» теперь доступно телевидение с дополнительными функциями: пауза, перемотка эфира в записи, просмотр телепередач в течение семи дней после выхода в эфир, в том числе на мобильных устройствах.

«Дом.ru Стрела» также продолжит строительство сети, до конца 2020 года предоставив возможность доступа к телекоммуникационным услугам 8 000 жителей частного сектора и 1 500 семей в новостройках правобережья.

«Объединение «Дом.ru» и «Стрела Телеком» в единую группу – ключевой шаг в развитии телеком-рынка Бурятии. В этом году мы полностью модернизируем сети и установим новое оборудование, чтобы предоставить жителям города современный интернет и телевидение будущего. Благодаря сотрудничеству с «Дом.ru», чью телевизионную приставку Movix Pro знают далеко за пределами Бурятии, современные возможности ТВ уже здесь, уже доступны нашим клиентам. В далеком 2004-м мы были первыми, кто предложил клиентам на улан-удэнском телеком-рынке кабельное телевидение, сегодня мы предлагаем клиентам управлять телевидением – смотреть только то, что нравится, на разных устройствах и в любое время», - отметил генеральный директор «БИКС+» (ТМ «Дом.ru Стрела») Ринчин Лубсанов.

Сотрудничество «Стрелы Телеком» и «Дом.ru» – не первый успешный опыт консолидации усилий на улан-удэнском рынке телеком-услуг. В 2011 году «Стрела Телеком» приобрела местного оператора «Байкальские информационные кабельные сети», расширив спектр предоставляемых услуг и увеличив доступные скорости до 100 Мбит/с.

«Дом.ru» работает в России с 2001 года. Услугами компании – скоростным интернетом, цифровым ТВ, домашним телефоном – пользуются миллионы семей по всей стране. Собственные телекоммуникационные сети, построенные по современной технологии «оптика до дома» и управляемые из центра мониторинга, позволяют постоянно совершенствовать качество услуг и запускать новые сервисы.