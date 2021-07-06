Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ЭР-Телеком Холдинг Дом.ru Стрела Стрела Телеком

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.07.2021 В IXcellerate назначен генеральный директор 1
03.04.2020 ЭР-Телеком» и «Стрела Телеком» начали работу в Улан-Удэ под единым брендом 3
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
15.11.2018 «ЭР-телеком» объявил о росте консолидированной выручки на 18% 1
27.04.2018 «ЭР-Телеком» сообщил о завершении сделки по приобретению «Стрелы Телеком» 1
22.08.2013 Рынок телеком-операторов пребывает в затишье 1
28.02.2013 Uniteller обеспечила интернет-эквайринг для «Стрела Телеком» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 3
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 2
ЭР-Телеком Холдинг - Городские интернет сети 2 2
ЭР-Телеком Холдинг - ТелеНэт 2 2
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 2
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 2
ЭР-Телеком Холдинг - Брянские кабельные сети - Стом и К - Брянск Связь Телеком - Брянск Связь-ТВ 3 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Actility 5 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Авиком - АЙПИ Медиа-Иркутск 1 1
ВестКолл - WestCall 90 1
iiko - айко 62 1
Наука-Связь - Nauka Lab 22 1
Морион 17 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 9 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
ЭР-Телеком Холдинг - Хабаровские домовые сети 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Вариант-ТВ 1 1
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - NextOne - Коламбия-Телеком 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
Samsung Electronics 11065 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
LG Electronics 3735 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
IXcellerate - Икселерейт 153 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Россети Ленэнерго 1699 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Visa International 1993 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Администрация Перми 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 124 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 102 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 187 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 14 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 10 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Кузяев Андрей 72 2
Богаткин Алексей 31 1
Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
Борман Константин 5 1
Горбачева Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 3
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 38 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Россия - ЦФО - Брянская область 402 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 92 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 110 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 1
Россия - СФО - Томская область - Северск 74 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 38 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Аренда 2687 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще