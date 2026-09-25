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Богаткин Алексей

СОБЫТИЯ


25.09.2026 Гознак начинает подключать банки к платформе цифрового рубля 1
24.10.2024 Right line и Uniteller подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве  1
30.04.2021 «Гознак» купил компанию для выхода на рынок финтеха 1
23.03.2021 Гознак приобретает долю в процессинговой компании Uniteller 1
22.05.2018 Uniteller представил новое платежное решение для онлайн-касс c ОС Android 1
18.05.2018 Uniteller подключила эквайринг на сайте фонда «Предание» 1
26.04.2018 Uniteller подключил интернет-эквайринг московскому театру «Et Cetera» 1
29.03.2018 Сотрудничество Uniteller с порталом госуслуг Республики Татарстан позволило сэкономить жителям 380 тысяч часов 1
20.03.2018 Uniteller подключил эквайринг Еврейскому музею и центру толерантности 1
06.03.2018 «Ясная Поляна» подключила сервис онлайн-продажи билетов 1
23.01.2018 Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана 1
19.01.2018 Uniteller подключил «Геликон-оперу» к безналичному рассчету 1
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
28.08.2017 Uniteller поможет усовершенствовать оплату зарядки электротранспорта 1
31.07.2017 OFD.RU и Uniteller запустили решение для онлайн-фискализации 1
11.07.2017 Uniteller представила сервис «Облачная касса» с автоматизированной выдачей чеков онлайн 1
18.02.2015 «Сбербанк» внедряет технологию MasterCard PayPass на наземном транспорте Москвы 1
27.01.2014 Снижена комиссия за оплату начислений на московском портале госуслуг 1
20.11.2013 «РТ-Инвест» и Uniteller договорились о стратегическом сотрудничестве в области электронных платежей 1
15.08.2013 Uniteller подключил интернет-эквайринг для «Пулково-Сервис» 1
02.08.2013 Uniteller обеспечивает малый бизнес инструментами для приема банковских карт в интернете 1
28.02.2013 Uniteller обеспечила интернет-эквайринг для «Стрела Телеком» 1
26.02.2013 Uniteller подключила интернет-эквайринг для виртуального платежного терминала «ПлатиСам» 1
19.02.2013 Uniteller подключил интернет-эквайринг для сайта «Всероссийской федерации парусного спорта» 1
14.02.2013 Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Альпина Паблишер» 1
06.02.2013 Uniteller продлила сертификат соответствия uniPayment стандарту PCI PA-DSS 2.0 1
25.01.2013 В Туле заработала безоператорная АЗС Brent 1
26.12.2012 Uniteller, «Энсити» и UCS предлагают интернет-магазин с интернет-эквайрингом в аренду 1
25.07.2012 Uniteller подтвердила соответствие своей инфраструктуры стандарту PCI DSS 1
31.01.2012 Deiteriy сертифицировала платежный модуль uniPayment 2.0 по стандарту PA-DSS 1
21.07.2011 Digital Security сертифицировала Uniteller по стандарту PCI DSS 1
10.08.2010 Digital Security провела аудит Uniteller по стандарту PCI DSS 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Богаткин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 3
Deiteriy - Дейтерий 75 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 2
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 48 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 1
Atlas Group - Atlas Delivery - КаргоОнлайн - CargoOnline - цифровой мультимодальный экспедитор России 5 1
Right Line - Райт Лайн 24 1
Unitecsys - Юнитексис 1 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3474 1
1С-Битрикс - Bitrix 680 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
Ростех - РТ-Инвест 58 1
Ланит - Лантер 37 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 8 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 61 30
Visa International 1996 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 270 3
Московский театр Олега Табакова - театральный комплекс 4 2
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 7 2
Цирк Братьев Запашных 2 2
Геликон-опера - московский музыкальный театр 5 2
Верный - торговая сеть 329 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 241 1
Optima Bank - Оптима Банк 7 1
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 1
Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Кассир.ру - ИнфоТех - TicketNet - Тикетнет - Билетные системы 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9007 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 262 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5750 4
Московская филармония - Московская государственная академическая филармония, камерный зал 2 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3350 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 34 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4004 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Мосгортранс ГУП 142 1
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1684 18
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1253 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26776 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5565 8
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2348 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1006 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2549 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18325 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54644 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13781 5
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1587 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3283 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1880 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6314 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13110 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7820 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6648 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 512 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 450 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 199 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1715 2
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 76 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13074 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35711 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36686 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33873 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24695 2
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 28 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 855 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 337 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 384 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3804 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13798 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1280 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3187 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 488 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 293 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14127 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6374 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 179 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 286 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Black Lantern Studios - Bookworm - Компьютерная игра (головоломка) 6 1
Гознак - Uniteller - Аргус.Школа 1 1
Google Android 15345 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3584 1
Apple Pay 522 1
Samsung Pay 296 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 812 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Joomla CMS 89 1
Drupal - CMS-система 83 1
Трачук Аркадий 18 2
Шустиков Сергей 19 2
Калягин Александр 2 1
Жмуренко Николай 13 1
Толстая Екатерина 1 1
Мединский Владимир 14 1
Берхин Владимир 1 1
Шигапов Антон 10 1
Пронин Антон 13 1
Бертман Дмитрий 1 1
Медведовский Илья 34 1
Агафонов Андрей 19 1
Дымшыц Нина 1 1
Янборисов Вадим 5 1
Афанасьев Алексей 25 1
Силкин Владимир 3 1
Михайлов Евгений 18 1
Поляков Александр 55 1
Изотов Вадим 13 1
Савельев Антон 3 1
Жуков Кирилл 1 1
Горбачева Светлана 1 1
Ильиных Елена 1 1
Григорча Игорь 1 1
Голубев Денис 1 1
Шарипов Нияз 5 1
Мусаханянц Эдуард 1 1
Рябко Олег 1 1
Садыралиев Ильгиз 1 1
Кирсанова Светлана 70 1
Шипелов Андрей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 168054 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47993 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3501 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 156 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 108 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алушта 20 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2553 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19731 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4537 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1430 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1945 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 284 1
Россия - СФО - Новосибирск 4929 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1025 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14851 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 937 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1710 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1681 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1060 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1036 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 552 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 289 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53994 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58325 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1266 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27595 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34208 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6620 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 293 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 681 3
Аренда 2718 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3398 2
Аудит - аудиторский услуги 1278 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12417 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21964 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 399 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6096 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 364 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1139 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1353 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11749 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10970 1
Английский язык 7068 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 801 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6150 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7677 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6863 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3225 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 528 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4736 1
Спорт - Шахматы - Chess 260 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 188 1
Льготы - Льготный период 59 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1626 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4460 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 671 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4664 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5841 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7094 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 47 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
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