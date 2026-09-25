Индексная книга (каталог) CNews*
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Богаткин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 32, упоминаний - 32
Богаткин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 2
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
|ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
|Трачук Аркадий 18 2
|Шустиков Сергей 19 2
|Калягин Александр 2 1
|Жмуренко Николай 13 1
|Толстая Екатерина 1 1
|Мединский Владимир 14 1
|Берхин Владимир 1 1
|Шигапов Антон 10 1
|Пронин Антон 13 1
|Бертман Дмитрий 1 1
|Медведовский Илья 34 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Дымшыц Нина 1 1
|Янборисов Вадим 5 1
|Афанасьев Алексей 25 1
|Силкин Владимир 3 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Поляков Александр 55 1
|Изотов Вадим 13 1
|Савельев Антон 3 1
|Жуков Кирилл 1 1
|Горбачева Светлана 1 1
|Ильиных Елена 1 1
|Григорча Игорь 1 1
|Голубев Денис 1 1
|Шарипов Нияз 5 1
|Мусаханянц Эдуард 1 1
|Рябко Олег 1 1
|Садыралиев Ильгиз 1 1
|Кирсанова Светлана 70 1
|Шипелов Андрей 23 1
|БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 47 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.