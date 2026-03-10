Льготы - Льготный период

Разделы

10.03.2026 Как платить смартфоном в 2026 году: все способы 1
28.11.2025 Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro 1
08.08.2025 «Диасофт» поддержал тренд на персонализацию обслуживания клиентов в решении «Продуктовая фабрика» 1
04.08.2025 «ОТП Банк» ускорил анализ обращений клиентов в 30 раз с помощью нейросетей Yandex B2B Tech 1
01.08.2025 Ozon превращается в модный банк. Он начинает раздавать кредитки и спасать россиян от дефицита банкоматов 1
01.08.2025 «Ozon Банк» начал выпускать кредитные карты 1
04.10.2024 «Авито» продлевает доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль 1
04.09.2024 «Авито» обеспечит доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль 1
27.03.2023 Модульбанк добавил к интернет-эквайрингу возможность оформить рассрочку платежа 1
23.11.2022 Решение Кворум для получения сведений о мобилизованном для кредитных организаций 2
09.06.2022 «Ситидрайв» снизил порог доступа к услугам каршеринга 1
13.05.2022 МТС запустила оплату покупок со счета телефона в кредит 1
08.02.2022 «Сбер» и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку» 1
19.07.2021 ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза 1
10.06.2021 ВТБ намерен удвоить долю цифровых кредитных карт 1
12.03.2021 ВТБ упростил оформление кредитных карт на сайте 1
18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР 1
14.07.2020 R-Style Softlab поможет банкам предоставлять заемщикам кредитные каникулы 1
06.07.2020 «Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard 1
01.04.2020 ВТБ и «Домиленд» переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн 1
10.03.2020 «Финстрим» предоставил банкам инструмент для прохождения тестов для подключения к СБП 1
11.02.2020 «Яндекс.касса» и Huawei предложили покупателям платить за смартфоны по частям 1
28.01.2020 Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей 1
10.01.2020 Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России 1
26.12.2019 Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитную карту 1
12.08.2019 Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год 1
29.05.2019 МТС и «МТС банк» представили банковскую карту с кэшбеком до 25% 1
26.06.2018 «Эвотор» представила сервис для кредитования покупателей 1
22.05.2018 Uniteller представил новое платежное решение для онлайн-касс c ОС Android 1
16.03.2018 Сбербанк предложил кредитные бизнес-карты для малого бизнеса 1
16.01.2018 Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представили банковскую карту «Синица» 1
28.10.2016 Советы для Путина: Как помочь отечественным разработчикам ПО и оборудования 1
31.07.2013 Клиентам «Альфа-Банка» доступны денежные переводы с кредитных карт в мобильном приложении О!рр 1
03.09.2012 Банк «Авангард» начал онлайн-продажу железнодорожных билетов 1
13.07.2012 Мобильный интернет в сети 4G «МегаФона» будет бесплатным до 14 августа 1
10.07.2012 «Татфондбанк» начинает выпуск кобрендовых карт с «Бахетле» 1
16.01.2012 Пользователям Raiffeisen Connect стали доступны моментальные переводы между картами 1
09.11.2011 «Ренессанс Кредит» приступил к выпуску прозрачных кредитных карт CashBack на платформе MasterCard 1
07.02.2011 На легализации ПО в школах Москвы сэкономили более 100 млн 2
28.10.2010 «ПетерСтар» запускает новую услугу «Алена, робот-секретарь» 1

Yandex - Яндекс 8682 5
Ростелеком 10466 2
МегаФон 10176 2
Microsoft Corporation 25374 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14782 2
Эвотор - Evotor 215 2
JST - Japan Science and Technology Agency - Японская научно-технологическая корпорация 1 1
Yandex B2B Tech 99 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 471 1
Ростех - Автоматика Концерн 1760 1
Huawei 4310 1
Softline - Софтлайн 3368 1
AMD - Advanced Micro Devices 4515 1
Oracle Corporation 6914 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1617 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 349 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2094 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
Diasoft - Диасофт 1067 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 172 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 993 1
NDC Technologies 41 1
АйТи 1441 1
Quorum - Кворум - 130 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 583 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1393 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 150 1
Sabre Airline Solutions 16 1
Ангстрем-М 31 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 121 1
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 25 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
ЛАН-проект 12 1
FinStream - ФинСтрим 4 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 1
Сервис Плюс 185 1
Инталев - Intalev 275 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8355 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3037 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1823 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 4
Почта России ПАО 2273 3
Visa International 1977 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 560 2
ПСБ - Промсвязьбанк 920 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1412 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1714 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 216 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 49 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 20 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - WB Банк - Стандарт Кредит 21 1
Совкомбанк ПАО - Гаранти Банк-Москва КБ 2 1
на_полке 12 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1050 1
РЖД - Российские железные дороги 2024 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1103 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 111 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1413 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 481 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 134 1
Альфа-Банк 1896 1
Tesla Motors 439 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 236 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 143 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 417 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 510 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 296 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 280 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5369 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13103 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3168 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5113 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 406 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 667 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2770 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 230 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12368 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5727 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74377 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58047 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12411 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17298 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25837 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9853 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1291 4
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 530 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5363 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9634 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23192 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26276 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2272 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4996 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17292 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13115 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32132 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5937 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8881 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5753 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1616 3
Оповещение и уведомление - Notification 5444 2
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 138 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9443 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1923 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6986 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12478 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9019 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27283 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4077 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34273 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4483 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3156 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8257 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4652 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23504 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2468 2
Московская Биржа - ММВБ СПРЭДО - Система проведения электронных дилинговых операций 6 4
Google Android 14871 4
Apple iOS 8353 3
Apple Pay 508 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 415 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 892 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5971 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 825 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 230 2
Samsung Pay 295 2
Paylate Доверительная оплата 5 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 108 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 221 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 93 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1580 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 324 1
Raiffeisen Connect - Райффайзен Коннект 8 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 17 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 20 1
МТС - Мой МТС 132 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Microsoft Office 4020 1
Microsoft Windows 16483 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 906 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 377 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 857 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1208 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 308 1
Booking.com 123 1
Яндекс.Плюс 231 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 316 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 405 1
МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
Microsoft Windows Server 2008 481 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 134 1
Microsoft Visual Studio 422 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 176 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Захаров Александр 38 4
Зинов Владимир 4 2
Щеголев Игорь 698 2
Личманов Андрей 3 1
Путин Владимир 3398 1
Каримов Ринат 35 1
Собянин Сергей 506 1
Попов Анатолий 149 1
Кирсанова Светлана 70 1
Коробкина Оксана 15 1
Menke Shawn - Менке Шон 15 1
Массух Илья 236 1
Шашкин Алексей 59 1
Ермолаев Артем 379 1
Васильев Евгений 130 1
Богаткин Алексей 31 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Островский Святослав 47 1
Сергеев Алексей 45 1
Ширяев Алексей 9 1
Денисов Дмитрий 17 1
Можаев Сергей 2 1
Веремеенко Сергей 14 1
Назаров Илья 11 1
Воронова Дарья 11 1
Шалина Мария 15 1
Абагян Карина 23 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 53 1
Янборисов Вадим 5 1
Юрин Дмитрий 6 1
Agrba Djemal - Агрба Джемал 5 1
Ли Лео 5 1
Мельников Яков 1 1
Гришанова Ирина 27 1
Шалманов Сергей 201 1
Мирзоян Григорий 3 1
Вафин Тимур 2 1
Сухопаров Анатолий 18 1
Вуколов Всеволод 12 1
Авдонин Борис 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 159294 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46277 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18892 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53670 3
Европа 24718 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 3
Япония 13585 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 2
Германия - Федеративная Республика 12978 2
Россия - ЦФО - Курская область 716 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1723 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 705 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4130 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3290 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8269 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
Канада 5003 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
Италия - Итальянская Республика 4442 1
Франция - Французская Республика 8020 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 1
Россия - СФО - Новосибирск 4729 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1731 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1942 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2259 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1695 1
Нидерланды 3656 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1260 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1584 1
Люксембург Великое Герцогство 440 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 343 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 748 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3259 1
Россия - ДФО - Магаданская область 501 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 292 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51591 34
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7333 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26183 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11848 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55368 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 4
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32172 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7006 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 569 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4961 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1057 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8424 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8252 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6400 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8576 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2334 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1452 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 201 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10603 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5944 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 110 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 375 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6285 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1080 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1258 2
Английский язык 6910 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7048 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1770 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2983 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1639 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 284 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 1
Ботаника - Растения - Plantae 1122 1
Walt Disney Channel 19 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 159 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 309 1
Известия ИД 725 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 296 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 4
