«Диасофт» поддержал тренд на персонализацию обслуживания клиентов в решении «Продуктовая фабрика»

Компания «Диасофт» совершенствует решение «Продуктовая фабрика» (Digital Q.ProductFactory). Новый функционал решения дает возможность: управлять жизненным циклом индивидуальных тарифных планов – создавать, редактировать и продлевать их срок действия; автоматически обновлять индивидуальные тарифы при изменении базового плана. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Обновленное решение «Продуктовая фабрика» от «Диасофт» окажет поддержку в конкурентной борьбе любой организации, которая обслуживает большое количество клиентов по общим правилам и имеет запрос на внедрение индивидуальных тарифов и эксклюзивных предложений.

Функционал «Продуктовой фабрики» может быть использован, к примеру, в следующих организациях:

– банки: персонализация условий для VIP-клиентов – предложение сниженных ставок по кредитам, увеличенного кэшбэка или отмены комиссий за переводы; гибкие условия ипотеки – возможность корректировать процентную ставку, срок кредита или размер первоначального взноса; борьба с оттоком клиентов – если клиент хочет уйти в другой банк, можно предложить ему индивидуальные условия (например, повышенный процент на вклад).

– страховые компании: гибкие страховые тарифы – возможность снизить стоимость полиса для клиентов с хорошей историей; удержание клиентов – если клиент отказывается от продления, можно предложить ему скидку или дополнительный сервис; адаптация под нишевые запросы – создание индивидуальных программ страхования для редких профессий или хобби.

телекоммуникационные компании: адаптация под потребности – клиент может сам выбрать, сколько минут, SMS и интернета ему нужно, а не брать стандартный пакет; программы лояльности – накопление бонусов за длительное пользование услугами с возможностью обмена на дополнительные опции; борьба с оттоком абонентов – если клиент хочет расторгнуть договор, можно предложить ему персональный тариф (дополнительные гигабайты, скидка на три месяца).

– SaaS-компании (облачные сервисы, корпоративный софт): гибкие подписки – клиент может выбрать только нужные ИТ-продукты (например, в CRM или ERP-системе); масштабируемые тарифы – компаниям с сезонным спросом можно временно увеличить функционал без перехода на другой тариф; специальные условия для стартапов – предложение льготного периода или скидки на первые месяцы использования.

«Продуктовая фабрика» входит в состав экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q. Решение предназначено для централизованного управления данными о продуктах и услугах крупных компаний.

