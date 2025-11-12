Разделы

12.11.2025 «Диасофт» создала консоль администрирования для управления брокером сообщений

Компания «Диасофт» разработала консоль администрирования для управления брокером сообщений Digital Q.MessageBroker (Artemis). Эта консоль – инструмент, который упрощает процесс админис
10.11.2025 «Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

диной точкой ответственности, гарантией соответствия требованиям регуляторов и понятной экономикой. Digital Q.DataBase решает эту задачу кардинально: мы обеспечиваем переход с зарубежных СУБД б
10.11.2025 «Диасофт» избавил программистов от технического болота: разработка ускорилась втрое

на создание нового кода, а на исправление багов и доработки. Теперь благодаря платформам экосистемы Digital Q половина их рабочего дня уходит на инновации, а трудоемкость сократилась в три раза
06.11.2025 «Диасофт» поможет запустить депозитарный учет с нуля всего за квартал

ись № 16800 от 1 марта 2023 г.) и разворачивается на высокопроизводительной импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase, сертифицированной по требованиям ФСТЭК России. Это гарантирует полное соо
30.10.2025 Компания Wings Solutions представила обновленный личный кабинет на базе UI/UX- платформы Digital Q.Palette от «Диасофт»

омпания Wings Solutions обновила личный кабинет сервера уведомлений, использовав low-code платформу Digital Q.Palette от компании «Диасофт». Новая версия личного кабинета упрощает внедрение и и
29.10.2025 «Диасофт» выпустила бесплатную версию решения для управления задачами и командами Digital Q.Tasks&Teams

С октября 2025 г. компания «Диасофт» предоставляет бизнесу бесплатную версию решения Digital Q.Tasks&Teams. Оно предназначено для организации рабочих процессов, системного подход
07.10.2025 Кредитный конвейер «Диасофт» поддерживает «период охлаждения» по требованию 9-ФЗ

чен к продукту «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц», который входит в состав платформы Digital Q.Risk&Compliance. «Кредитный конвейер» автоматизирует прием и обработку заявок на кр
30.09.2025 Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

ектор департамента «Инструменты и технологии разработки» компании «Диасофт» и архитектор экосистемы Digital Q, делится показательным примером: «Недавно решал задачу на Golang — нужно было приме
26.09.2025 Система тегов в решении Digital Q.Tasks&Teams от «Диасофт» повысит эффективность управления задачами

е тегов. Компания «Диасофт» добавила систему тегов с поддержкой цветов, оценок и фильтров в решение Digital Q.Tasks&Teams. Теги – это простые ключевые слова или фразы, которые присваиваются зад
Чем заменить западную СУБД? Кейс Национального клирингового центра «Московской биржи»

ветствие требованиям». По совокупности всех критериев и общим итогам конкурса платформенное решение Digital Q.DataBase от компании «Диасофт» было признано лучшим, а группа «Московская биржа» вы
Diasoft Special Conf

f «В ритме цифровой трансформации» компания «Диасофт» представила экосистему цифровой трансформации Digital Q, включающую производственные и технологические платформы, инфраструктурные и кросс-
04.09.2025 Решение Digital Q.Security компании «Диасофт» получило сертификат соответствия ФСТЭК по четвертому уровню доверия

т» получила сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия № 4968 от 25 августа .2025 г. для решения Digital Q.Security. Это подтверждает соответствие Digital Q.Security строгим требовани
29.08.2025 Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

в пользу Camunda 8, уже изменили решение и мигрируют на альтернативные платформы. Почему переход на Digital Q.BPM — стратегическое решение Компания «Диасофт» с 2020 года развивает платформу

29.08.2025 Экосистема Digital Q от «Диасофт» включена в карту low-code платформ CIO Navigator

этом CNews сообщили представители компании «Диасофт». В карту low-code платформ включена экосистема Digital Q от компании «Диасофт». Платформы в ее составе подходят: для создания корпоративных

28.08.2025 «Диасофт» развивает импортонезависимую СЭД: добавлены no-code настройки и работа с ЭП

Компания «Диасофт» расширяет возможности системы электронного документооборота (СЭД) Digital Q.EDMS – импортонезависимого решения для средних и крупных компаний из любых отраслей
20.08.2025 В платформе Digital Q.DataFlows от «Диасофт» добавлена возможность настраивать сценарии загрузки данных

Компания «Диасофт» развивает возможности технологической low-code платформы для управления данными Digital Q.DataFlows, которая включает в себя продукты «Интеграция данных», «Каталог данных» и
19.08.2025 В решении Digital Q.TMS от «Диасофт» реализован «Личный кабинет сотрудника»

Компания «Диасофт» развивает решение для управления талантами Digital Q.TMS. Оно предназначено для подбора и адаптации новых сотрудников, организации профе
18.08.2025 «Мадригал ОИС» автоматизировал бизнес оператора ЦФА при поддержке «Диасофт»

аботы сотрудников ОИС. В ходе проекта была развернута и настроена платформа распределенных реестров Digital Q.Blockchain, на которой функционирует бизнес-решение. Платформа обеспечивает безопас
11.08.2025 «Диасофт» расширила возможности аналитики и управления СУБД Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» совершенствует импортонезависимую СУБД Digital Q.DataBase. В обновленной версии продукта «Центр управления» в составе решения Dig
06.08.2025 «Диасофт» добавила умного планировщика в решение Digital Q.Tasks&Teams

В продукте «Работа в спринтах», входящем в решение Digital Q.Tasks&Teams, появился интеллектуальный планировщик, который делает Agile-планирование оперативным, точным и удобным. Теперь пользователь может не только ставить задачи, но и точно рас
31.07.2025 «Диасофт» создала единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов на платформе Digital Q.BPM

Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать low-code-платформу Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования и управления бизнес-процессами. Платформа в
29.07.2025 CRM-система от «Диасофт» облегчит компаниям работу с лидами

ь воронку продаж по продуктовому ряду. Продукт взаимодействует с продуктовой фабрикой от «Диасофт» (Digital Q.ProductFactory – решением для централизованного управления продуктами, услугами, та
18.07.2025 «Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

процессорной архитектурой ARM64 Современная российская платформа DigitalQ.ERP от «Диасофт» Решение Digital Q.ERP занимает лидирующие позиции в ключевых рейтингах и ориентировано на крупных зак
17.07.2025 Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNewsMarket

том специфических критериев, актуальных для сегмента enterprise. Технологическая low-code платформа Digital Q.BPM от компании «Диасофт» возглавила рейтинг, набрав наибольшее число баллов по сов
16.07.2025 Digital Q.DataBase от «Диасофт» заняла 1 место в рейтинге универсальных СУБД по версии CNews.Market

тных (универсальных) систем управления базами данных (СУБД). Лидером рейтинга стала российская СУБД Digital Q.DataBase компании «Диасофт». Также Digital Q.DataBase удостоена награды как

14.07.2025 BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»

, был разработан в компании «Искра Технологии» с использованием технологических платформ экосистемы Digital Q. Они позволили создать эффективную производственную среду и полностью автоматизиров
09.07.2025 «Диасофт» реализовала поддержку регистрации пользователя в мобильном приложении

ических лиц по спискам в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ благодаря интеграции с решением Digital Q.Risk&Compliance.
04.07.2025 Как снизить трудоемкость разработки и повысить ее качество за счет генерации автотестов в экосистеме Digital Q

ности для автоматизации тестирования За счет синергии компонентов экосистемы цифровой трансформации Digital Q задача автоматизации создания автотестов при разработке микросервисных приложений с
30.06.2025 Digital Q: почему будущее разработки — за low-code платформами

ты по цифровизации и импортозамещению с 2014 года. В марте 2020 года «Диасофт» вывел на рынок бренд Digital Q, ключевая идея которого состоит в том, что цифровая трансформация ИТ-систем должна

18.06.2025 В продукте «Реестр участников» от «Диасофт» добавлена возможность группировки и категоризации участников бизнес-процессов

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с помощью интеграции с решением Digital Q.Risk&Compliance. Процессы могут быть доработаны самими организациями под другие сис
09.06.2025 «Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков

мпания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение на базе автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking. Теперь малые и средние российские банки могут быстрее и с меньшими зат
03.06.2025 Компании «Диасофт» и «Флант» подписали меморандум о сотрудничестве

илия для расширения функционала экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q компании «Диасофт» с помощью интеграции и обеспечения совместимости с продуктами и

29.05.2025 Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ

ания «Диасофт» последние два года активно развивает собственную платформу для визуализации данных – Digital Q.Sensor BI. Особенность платформы заключается в реализации трех базовых сценариев ее
19.05.2025 Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду

ваться на подробные результаты нагрузочного тестирования. Компания «Диасофт» еще при проектировании Digital Q.BPM использовала архитектурные подходы, которые позволили в ходе развития платформы
06.05.2025 «Диасофт» реализовал проект импортозамещения интеграционной платформы в российском банке

м банке проект замещения интеграционной платформы западного вендора на импортонезависимую платформу Digital Q.Integration. Ключевой особенностью проекта стал перенос уже действующего в банке ин
30.04.2025 «Диасофт» выпустила продукт для управления складами

нализировать складские остатки в различных разрезах. «Управление складами» входит в составе решения Digital Q.ERP. Продукт «Управление складами» позволяет: вести справочник складов и их основны
23.04.2025 «Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» продолжает развивать импортонезависимую СУБД Digital Q.DataBase, предназначенную для работы высоконагруженных систем в организациях из люб
28.03.2025 «Диасофт» расширил возможности защиты коммерческой информации в платформе Digital Q.Blockchain

Компания «Диасофт» реализовала в составе платформы Digital Q.Blockchain специальную технологию для защиты коммерческой защиты информации без нео
27.03.2025 «Диасофт» разработал продукт для оркестрации STP-процессов

азначенной для централизованного управления всеми процессами организации. Технологическая платформа Digital Q.BPM, входящая в состав Digital Q.UP, дополнена функционалом для оркестрации STP-про
24.03.2025 Digital Q.AppServer от «Диасофт» облегчит администрирование серверов приложений

ания серверов приложений для оптимизации управления серверами приложений, входящую в состав решения Digital Q.AppServer (ранее – Digital Q.TomEE). Этот инструмент позволяет переосмыслить

