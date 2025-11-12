Получите все материалы CNews по ключевому слову
|12.11.2025
|
«Диасофт» создала консоль администрирования для управления брокером сообщений
Компания «Диасофт» разработала консоль администрирования для управления брокером сообщений Digital Q.MessageBroker (Artemis). Эта консоль – инструмент, который упрощает процесс админис
|10.11.2025
|
«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL
диной точкой ответственности, гарантией соответствия требованиям регуляторов и понятной экономикой. Digital Q.DataBase решает эту задачу кардинально: мы обеспечиваем переход с зарубежных СУБД б
|10.11.2025
|
«Диасофт» избавил программистов от технического болота: разработка ускорилась втрое
на создание нового кода, а на исправление багов и доработки. Теперь благодаря платформам экосистемы Digital Q половина их рабочего дня уходит на инновации, а трудоемкость сократилась в три раза
|06.11.2025
|
«Диасофт» поможет запустить депозитарный учет с нуля всего за квартал
ись № 16800 от 1 марта 2023 г.) и разворачивается на высокопроизводительной импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase, сертифицированной по требованиям ФСТЭК России. Это гарантирует полное соо
|30.10.2025
|
Компания Wings Solutions представила обновленный личный кабинет на базе UI/UX- платформы Digital Q.Palette от «Диасофт»
омпания Wings Solutions обновила личный кабинет сервера уведомлений, использовав low-code платформу Digital Q.Palette от компании «Диасофт». Новая версия личного кабинета упрощает внедрение и и
|29.10.2025
|
«Диасофт» выпустила бесплатную версию решения для управления задачами и командами Digital Q.Tasks&Teams
С октября 2025 г. компания «Диасофт» предоставляет бизнесу бесплатную версию решения Digital Q.Tasks&Teams. Оно предназначено для организации рабочих процессов, системного подход
|07.10.2025
|
Кредитный конвейер «Диасофт» поддерживает «период охлаждения» по требованию 9-ФЗ
чен к продукту «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц», который входит в состав платформы Digital Q.Risk&Compliance. «Кредитный конвейер» автоматизирует прием и обработку заявок на кр
|30.09.2025
|
Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
ектор департамента «Инструменты и технологии разработки» компании «Диасофт» и архитектор экосистемы Digital Q, делится показательным примером: «Недавно решал задачу на Golang — нужно было приме
|26.09.2025
|
Система тегов в решении Digital Q.Tasks&Teams от «Диасофт» повысит эффективность управления задачами
е тегов. Компания «Диасофт» добавила систему тегов с поддержкой цветов, оценок и фильтров в решение Digital Q.Tasks&Teams. Теги – это простые ключевые слова или фразы, которые присваиваются зад
|
Чем заменить западную СУБД? Кейс Национального клирингового центра «Московской биржи»
ветствие требованиям». По совокупности всех критериев и общим итогам конкурса платформенное решение Digital Q.DataBase от компании «Диасофт» было признано лучшим, а группа «Московская биржа» вы
|
Diasoft Special Conf
f «В ритме цифровой трансформации» компания «Диасофт» представила экосистему цифровой трансформации Digital Q, включающую производственные и технологические платформы, инфраструктурные и кросс-
|04.09.2025
|
Решение Digital Q.Security компании «Диасофт» получило сертификат соответствия ФСТЭК по четвертому уровню доверия
т» получила сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия № 4968 от 25 августа .2025 г. для решения Digital Q.Security. Это подтверждает соответствие Digital Q.Security строгим требовани
|29.08.2025
|
Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
в пользу Camunda 8, уже изменили решение и мигрируют на альтернативные платформы. Почему переход на Digital Q.BPM — стратегическое решение Компания «Диасофт» с 2020 года развивает платформу
|29.08.2025
|
Экосистема Digital Q от «Диасофт» включена в карту low-code платформ CIO Navigator
этом CNews сообщили представители компании «Диасофт». В карту low-code платформ включена экосистема Digital Q от компании «Диасофт». Платформы в ее составе подходят: для создания корпоративных
|28.08.2025
|
«Диасофт» развивает импортонезависимую СЭД: добавлены no-code настройки и работа с ЭП
Компания «Диасофт» расширяет возможности системы электронного документооборота (СЭД) Digital Q.EDMS – импортонезависимого решения для средних и крупных компаний из любых отраслей
|20.08.2025
|
В платформе Digital Q.DataFlows от «Диасофт» добавлена возможность настраивать сценарии загрузки данных
Компания «Диасофт» развивает возможности технологической low-code платформы для управления данными Digital Q.DataFlows, которая включает в себя продукты «Интеграция данных», «Каталог данных» и
|19.08.2025
|
В решении Digital Q.TMS от «Диасофт» реализован «Личный кабинет сотрудника»
Компания «Диасофт» развивает решение для управления талантами Digital Q.TMS. Оно предназначено для подбора и адаптации новых сотрудников, организации профе
|18.08.2025
|
«Мадригал ОИС» автоматизировал бизнес оператора ЦФА при поддержке «Диасофт»
аботы сотрудников ОИС. В ходе проекта была развернута и настроена платформа распределенных реестров Digital Q.Blockchain, на которой функционирует бизнес-решение. Платформа обеспечивает безопас
|11.08.2025
|
«Диасофт» расширила возможности аналитики и управления СУБД Digital Q.DataBase
Компания «Диасофт» совершенствует импортонезависимую СУБД Digital Q.DataBase. В обновленной версии продукта «Центр управления» в составе решения Dig
|06.08.2025
|
«Диасофт» добавила умного планировщика в решение Digital Q.Tasks&Teams
В продукте «Работа в спринтах», входящем в решение Digital Q.Tasks&Teams, появился интеллектуальный планировщик, который делает Agile-планирование оперативным, точным и удобным. Теперь пользователь может не только ставить задачи, но и точно рас
|31.07.2025
|
«Диасофт» создала единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов на платформе Digital Q.BPM
Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать low-code-платформу Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования и управления бизнес-процессами. Платформа в
|29.07.2025
|
CRM-система от «Диасофт» облегчит компаниям работу с лидами
ь воронку продаж по продуктовому ряду. Продукт взаимодействует с продуктовой фабрикой от «Диасофт» (Digital Q.ProductFactory – решением для централизованного управления продуктами, услугами, та
|18.07.2025
|
«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64
процессорной архитектурой ARM64 Современная российская платформа DigitalQ.ERP от «Диасофт» Решение Digital Q.ERP занимает лидирующие позиции в ключевых рейтингах и ориентировано на крупных зак
|17.07.2025
|
Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNewsMarket
том специфических критериев, актуальных для сегмента enterprise. Технологическая low-code платформа Digital Q.BPM от компании «Диасофт» возглавила рейтинг, набрав наибольшее число баллов по сов
|16.07.2025
|
Digital Q.DataBase от «Диасофт» заняла 1 место в рейтинге универсальных СУБД по версии CNews.Market
тных (универсальных) систем управления базами данных (СУБД). Лидером рейтинга стала российская СУБД Digital Q.DataBase компании «Диасофт». Также Digital Q.DataBase удостоена награды как
|14.07.2025
|
BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
, был разработан в компании «Искра Технологии» с использованием технологических платформ экосистемы Digital Q. Они позволили создать эффективную производственную среду и полностью автоматизиров
|09.07.2025
|
«Диасофт» реализовала поддержку регистрации пользователя в мобильном приложении
ических лиц по спискам в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ благодаря интеграции с решением Digital Q.Risk&Compliance.
|04.07.2025
|
Как снизить трудоемкость разработки и повысить ее качество за счет генерации автотестов в экосистеме Digital Q
ности для автоматизации тестирования За счет синергии компонентов экосистемы цифровой трансформации Digital Q задача автоматизации создания автотестов при разработке микросервисных приложений с
|30.06.2025
|
Digital Q: почему будущее разработки — за low-code платформами
ты по цифровизации и импортозамещению с 2014 года. В марте 2020 года «Диасофт» вывел на рынок бренд Digital Q, ключевая идея которого состоит в том, что цифровая трансформация ИТ-систем должна
|18.06.2025
|
В продукте «Реестр участников» от «Диасофт» добавлена возможность группировки и категоризации участников бизнес-процессов
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с помощью интеграции с решением Digital Q.Risk&Compliance. Процессы могут быть доработаны самими организациями под другие сис
|09.06.2025
|
«Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков
мпания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение на базе автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking. Теперь малые и средние российские банки могут быстрее и с меньшими зат
|03.06.2025
|
Компании «Диасофт» и «Флант» подписали меморандум о сотрудничестве
илия для расширения функционала экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q компании «Диасофт» с помощью интеграции и обеспечения совместимости с продуктами и
|29.05.2025
|
Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ
ания «Диасофт» последние два года активно развивает собственную платформу для визуализации данных – Digital Q.Sensor BI. Особенность платформы заключается в реализации трех базовых сценариев ее
|19.05.2025
|
Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
ваться на подробные результаты нагрузочного тестирования. Компания «Диасофт» еще при проектировании Digital Q.BPM использовала архитектурные подходы, которые позволили в ходе развития платформы
|06.05.2025
|
«Диасофт» реализовал проект импортозамещения интеграционной платформы в российском банке
м банке проект замещения интеграционной платформы западного вендора на импортонезависимую платформу Digital Q.Integration. Ключевой особенностью проекта стал перенос уже действующего в банке ин
|30.04.2025
|
«Диасофт» выпустила продукт для управления складами
нализировать складские остатки в различных разрезах. «Управление складами» входит в составе решения Digital Q.ERP. Продукт «Управление складами» позволяет: вести справочник складов и их основны
|23.04.2025
|
«Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase
Компания «Диасофт» продолжает развивать импортонезависимую СУБД Digital Q.DataBase, предназначенную для работы высоконагруженных систем в организациях из люб
|28.03.2025
|
«Диасофт» расширил возможности защиты коммерческой информации в платформе Digital Q.Blockchain
Компания «Диасофт» реализовала в составе платформы Digital Q.Blockchain специальную технологию для защиты коммерческой защиты информации без нео
|27.03.2025
|
«Диасофт» разработал продукт для оркестрации STP-процессов
азначенной для централизованного управления всеми процессами организации. Технологическая платформа Digital Q.BPM, входящая в состав Digital Q.UP, дополнена функционалом для оркестрации STP-про
|24.03.2025
|
Digital Q.AppServer от «Диасофт» облегчит администрирование серверов приложений
ания серверов приложений для оптимизации управления серверами приложений, входящую в состав решения Digital Q.AppServer (ранее – Digital Q.TomEE). Этот инструмент позволяет переосмыслить
