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Ширяева Ольга

СОБЫТИЯ


10.06.2026 «Диасофт» поддержал формат XBRL-CSV и финальную таксономию Банка России 6.1.0.10 в продукте XBRL Engine 1
21.02.2024 «Диасофт» автоматизирует расчет кредитного риска 1
19.10.2023 Продукт «Отчетность МСФО» от «Диасофт» интегрирован с импортонезависимой платформой для визуализации данных 1
11.04.2023 «Диасофт» встроил инструменты управления данными и визуализации показателей в продукт «Управленческая отчетность» 1
20.01.2022 «Диасофт» поможет проконтролировать качество данных 1
27.06.2017 BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ширяева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1107 5
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 263 1
Maykor - GMCS 45 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Softline - Софтлайн 3604 1
Крок - Croc 1933 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5554 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6296 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2547 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1624 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7749 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 2
Data monetization - Монетизация данных 1936 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22639 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6101 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29483 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2561 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 460 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 339 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 719 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 440 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 1
Торговля - Funds transfer pricing - FTP - Трансфертное ценообразование - Трансфертное управление ресурсами 34 1
CRM - aCRM Аналитическая - CRM аналитика 43 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11993 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6386 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5539 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 129 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3311 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2622 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12971 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23963 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1825 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 438 4
Diasoft Flextera BI 17 1
Савицкий Михаил 4 1
Баранов Роман 14 1
Скачков Юрий 52 1
Краснопольский Андрей 10 1
Венедиктова Мария 8 1
Пашков Андрей 3 1
Сизых Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 502 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11248 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26881 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6419 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3521 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6506 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1302 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2139 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8405 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6641 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 801 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1751 1
ЕПС - Единый план счетов 193 1
IDC - International Data Corporation 4965 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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