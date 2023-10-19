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Продукт «Отчетность МСФО» от «Диасофт» интегрирован с импортонезависимой платформой для визуализации данных

Специалисты «Диасофт» обеспечили полную импортонезависимость продукта для автоматизации подготовки отчетности МСФО, интегрировав его с платформой Digital Q.Sensor. Платформа предназначена для бизнес-мониторинга, аналитики и визуализации данных и включена в единый реестр российских программ для ЭВД и БД. Интеграция продукта «Отчетность МСФО» и Digital Q.Sensor полностью налажена, в одной из системно значимых кредитных организаций (СЗКО) уже идет внедрение. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Использование собственного, а не партнерского продукта для визуализации данных позволяет нам полностью отвечать за каждый компонент и обеспечивать высокую скорость внесения любых изменений. Это особенно важно для соблюдения регламентов подготовки данных и сроков по раскрытию финансовой отчетности», — сказала Ольга Ширяева, руководитель продуктов департамента «Экономика данных» компании «Диасофт».

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С помощью low-code инструментария Digital Q.Sensor пользователь может самостоятельно настраивать формат визуализации отчетных форм на основе терминов бизнес-модели. Возможности Digital Q.Sensor позволяют создавать сводные таблицы и полный комплект форм в табличном виде с детализацией.

Продукт «Отчетность МСФО» входит в состав платформы развития Digital Q.Reporting и автоматизирует подготовку полного пакета форм, примечаний, корректировок в отчетности МСФО, а также консолидирует отчетность группы.

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