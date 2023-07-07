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Бизнес-модель концептуальное описание предпринимательской деятельности
СОБЫТИЯ
|07.07.2023
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От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service
сти», — говорит директор по международному развитию компании «Лига Ставок» и серийный предприниматель Эдуард Жучков. Но есть и второй подход. Это внедрение цифровых инструментов с целью создать новую бизнес-модель, новый способ заработка, когда мы из аналогового продукта делаем цифровой. Это разные процессы, для реализации которых нужны совершенно разные компетенции и люди. Команда, которая
|16.03.2023
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«Связной» поменял руководство, стратегию и «откажется от существующей бизнес-модели»
ложение компании усугубляется «высокой турбулентностью на рынке». Новый исполнительный директор сообщила сотрудникам, что для возрождения эффективности компании «необходимо отказаться от существующей бизнес-модели». При этом в сообщении не уточнялось, что под этим подразумевается. Банкротство «Связного» В феврале 2023 г. стало известно о планах «Связного» инициировать собственное банкротств
|08.04.2022
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SuperJob объявил о запуске новой бизнес-модели
крутинговых сервисов стал брать плату за размещение вакансий. И сейчас весь рынок онлайн-рекрутинга работает именно так. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В SuperJob предлагают три схемы бизнес-модели под разные HR-задачи работодателей: 1. Оплата всех откликов, которые приходят на вакансию. Рдин отклик — 268 руб. Минимальный пакет — 20 откликов (5360 руб). Еще две будут введены
|16.11.2021
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«Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту
Оператор «Акадо телеком» совместно с онлайн-кинотеатром ivi представили рынку новую для России бизнес-модель доступа к видеоконтенту. Бизнес-модель предполагает доступ к контенту ivi через единый аккаунт – как в собственном приложении онлайн-кинотеатра, так и в приложении интеракт
|11.11.2021
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Гознак получил премию CNews Awards за цифровую трансформацию бизнес-модели
Гознак стал лауреатом премии CNews Awards 2021 в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года». Церемония награждения состоялась 9 ноября 2021 г. в рамках ежегодного форума «CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра». Ежегодная премия CNews awards п
|09.11.2021
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Factory5 расскажет на CNews Forum, как использовать ИТ-решения в переходе на новые бизнес-модели
ет участие в CNews Forum и выступает спонсором секции «Цифровая трансформация». Денис Касимов, генеральный директор Factory5, представит доклад на тему «Роль цифровых инструментов в переходе на новые бизнес-модели в промышленности». Сегодня высокая конкуренция компаний за результат, снижение прибыли от продаж и бурное развитие технологий анализа данных толкают производителей оборудования на
|13.09.2021
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SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику
х и экологических проблем в разных регионах мира. Для SAS экологически безопасная рабочая среда, которая развивает в сотрудниках любознательность и мотивирует их к творчеству, предполагает устойчивую бизнес-модель на основе Парижского климатического соглашения. Созданию такой среды, в частности, способствует система SAS Visual Analytics: она используется в процессах управления и составления
|17.05.2021
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БЦ «Атмосфера» благодаря Okdesk реализовал у себя бизнес-модель rent as a service
ство БЦ «Атмосфера» контролирует работу сервисного отдела: отслеживает персональную выработку сотрудников, сроки решения по обращениям и т. д. Okdesk позволил управляющей компании (УК) БЦ реализовать бизнес-модель rent as a service (аренда как сервис). Возможность биллинга дополнительных услуг повысила прозрачность и доверие между УК и арендаторами БЦ. «Перед внедрением Okdesk мы ставили пе
|19.09.2016
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Производителям ПК предложили изменить бизнес-модель или покинуть рынок
Альтернатива 2 — существующая продукция и новая бизнес-модель В качестве альтернативы существующей бизнес-модели Gartner предлагает рассмотреть модель предоставления ПК по подписке. Вендоры, к
|18.05.2016
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Игорь Ведёхин - Сегодня компания не выживет, копируя бизнес-модель соседа
му принципу. Глобальные дистрибуторы создавались по такому принципу, системные интеграторы создавались по такому принципу - «все внедряют, и я буду внедрять». Сейчас становится понятно, что по старой бизнес-модели жить нельзя. И мы помогаем реализовать задачу масштабной трансформации бизнеса в новом технологическом контексте. CNews: То есть все, кроме стратегии уходит на аутсорсинг? Сервисн
|08.07.2015
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Конференция CNews. ИТ-аутсорсинг: лучшие практики и новые бизнес-модели
ой должна быть стратегия ИТ-аутсорсера в нынешней экономической и политической обстановке? Как сократить расходы на обслуживание клиента? Какие проекты могут стать референсными для рынка? Какие новые бизнес-модели могут появиться благодаря развитию ИТ-аутсорсинга? CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-дирек
|29.01.2015
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Huawei впервые представила в России новые решения и бизнес-модели в области видео-услуг 4K
д от продажи контента, если операторы связи смогут обеспечить им гарантированное качество трансляции. Представленные на выставке сетевые решения Huawei дают возможность оператору реализовать подобную бизнес-модель. Для эффективного использования частотного спектра LTE, а также для получения новых возможностей монетизации видеосервисов, решение Huawei поддерживает трансляцию видеосигнала по
|29.03.2013
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Облако – технология или бизнес-модель?
уть облака состоит в том, чтобы предоставлять ИТ как услугу. Сегодня как-то стало забываться то, что понятие ИТ как услуги существует уже много лет. И именно с этой точки зрения концепция облака, как бизнес-модели предоставления ИТ-услуг, приобретает глубокий смысл, выделяя не технологическую, а организационную и процессную сторону предоставления облачных услуг. Чем же отличаются бизнес-про
|29.05.2012
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Avanpost получил инвестиции Leta на переход к новой бизнес-модели
ае 2012 г. Leta Group приобрела контрольный пакет (55%) в Avanpost. Кроме того, компанию Avanpost возглавил Андрей Конусов, ранее занимавший пост генерального директора компании Leta. Переход к новой бизнес-модели стал первым крупным шагом для решения новых задач, поставленных акционерами Avanpost, сообщили в компании. «Leta Group всегда стремится своевременно увидеть перспективные рынки и
|29.11.2010
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«МегаФон» и «Синтерра» представили бизнес-модель объединенной компании
одной и международной связи. Новые приоритеты развития оператора воплощены в клиентоориентированной бизнес-модели, исключающей деление бизнеса на мобильный и фиксированный. Объединенная модель
|13.01.2010
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Аналитики: бизнес-модель «Ситроникса» недостаточно эффективна
ктически венчурными, рассчитанными на внезапное улучшение условий хозяйствования, либо на изменение бизнес-модели с отказом от наименее прибыльных подразделений или открытием нового высокорента
|06.08.2009
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МТТ представила новую бизнес-модель
Партнерам», - сообщил Виктор Бертяков, генеральный директор МТТ. «Наибольший интерес к предложенной бизнес-модели мы видим в городах с жесткой конкурентной ситуацией, где предлагаемые нами в ра
|21.09.2005
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23 сентября откроется конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"
23 сентября 2005 г. пройдет конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего» Цель конференции - обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка Росси
|19.09.2005
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23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"
23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка
|19.09.2005
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23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"
23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка
|15.09.2005
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23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"
23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка
|18.11.2004
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Sun будет раздавать лицензии бесплатно
имизирует Suse Linux для той или иной конкретной платформы», - отмечает г-н Лобовко. Говоря о новой бизнес-модели Sun, директор департамента по работе с клиентами Novel CIS Андрей Жерлицын отме
|25.07.2002
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В Amazon уверены в эффективности выбранной бизнес-модели
подразделения компании Amazon Робин Террелл (Robin Terrell) прокомментировал финансовые результаты компании за второй квартал. По его мнению, результаты деятельности компании доказывают эффективность бизнес-модели корпорации. Филиалы в Германии и Великобритании уже показали операционную прибыль, несмотря на то, что со времени их открытия еще не прошло и трех лет. В настоящий момент британск
|06.11.2001
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MagicParty.ru: новый интернет-магазин предложит оригинальную бизнес-модель В2С
x Kahovski консалтинг" объявила об открытии нового интернет-магазина MagicParty.ru, в ассортименте которого посетителям будут предложены товары для любителей-пиротехников: фейрверки, салюты и ракеты. Бизнес-модель нового магазина будет основана на так называемом методе контрольных точек. Данный метод является авторской разработкой "Max Kahovski консалтинг" и прошел тестирование на эффективн
Бизнес-модель и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 37
|Натрусов Артем 313 33
|Урусов Виктор 157 32
|Чаркин Евгений 317 31
|Врацкий Андрей 175 28
|Козак Николай 209 27
|Барилкин Виктор 29 27
|Тутаев Михаил 57 26
|Касаев Сергей 28 26
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Гваришвили Владимир 29 26
|Виноградов Артём 29 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 34 26
|Спиридонов Иван 27 26
|Паршин Максим 323 26
|Бадалов Андрей 66 26
|Ушаков Анатолий 47 26
|Шпак Василий 279 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Мацыгин Юрий 50 26
|Соловьев Сергей 76 26
|Костин Сергей 37 26
|Барсуков Сергей 32 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 35 26
|Носенко Артем 30 26
|Путин Владимир 3454 20
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 16
|Козырев Алексей 328 15
|Ульянов Николай 176 15
|Рейман Леонид 1065 14
|Сергеев Сергей 179 14
|Аксаков Анатолий 163 13
|Белоусов Максим 109 13
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