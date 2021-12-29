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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Бизнес-модель концептуальное описание предпринимательской деятельности



Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1
10.06.2021 Более 17 миллиардов рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в Москве 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
16.04.2020 Сеть Robboclub.Ru запускает франшизу онлайн-школ 1
18.12.2017 Почему бизнес боится внедрять технологии машинного обучения 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
21.11.2017 Data scientist: Данные не врут 1
02.11.2017 Как Xiaomi завоевывает российский рынок 1
29.09.2017 Pure Storage принесла на рынок «вечные» СХД 1
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1
11.09.2017 Эпоха пост-ERP: Могут ли тяжелые системы выполнять желания бизнеса 1
11.08.2017 В России появился мобильный оператор для бизнеса 1
31.07.2017 Hitachi Data Systems: Мы нацелены стать лидерами на рынке интернета вещей 1
31.07.2017 Ориентация на клиента становится верной стратегией выживания в кризис 1
27.07.2017 Какими будут банки будущего 1
24.05.2017 МТС: Большие данные дают шанс для реинкарнации телеком-отрасли 1
22.05.2017 5 подводных камней цифровой экономики 1
19.04.2017 Какая судьба ждет традиционный бизнес в эпоху цифровой трансформации? 1
06.02.2017 НТИ: «Умная» энергетика – это шанс для российских ИТ- и телеком-компаний 1
28.12.2016 Его величество бизнес-процесс: как цифровая эпоха меняет предпринимательство 1
27.12.2016 Облака и Open Source: в Jet.com создали бизнес, которого опасаются даже гиганты рынка 1
13.12.2016 Цифровая трансформация меняет способ «потребления» систем хранения 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
12.10.2016 Флеш-технологии в бизнесе: только скорость или полноценный сервис? 1
26.09.2016 Hitachi: Рынок аналитики пребывает в младенчестве 1
26.09.2016 Двухфакторная аутентификация AUTH.AS: для всех бизнесов, устройств и масштабов 1
16.03.2016 «Фабрика печати Epson»: 5 лет на рынке 1
02.03.2016 Hitachi: Как анализ данных может влиять на жизнь целого города 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
21.01.2016 Ирина Яхина: Как интернет вещей изменит подход к управлению предприятиями 1
21.01.2016 Облачная платформа SmartCAT отказалась от модели платных лицензий 1
25.12.2015 ID Finance запустил сервис онлайн-кредитования MoneyMan в Польше 1
22.12.2015 Экс-глава УЭК занялся распознаванием речи 1
15.12.2015 Bayer и ФРИИ подготовят ИТ-стартапы в области медицины для международного рынка 1
30.11.2015 «МегаФон» запустил обновленный сервис MegaFon.TV 1
26.11.2015 «Техносила» установила интерактивные терминалы самообслуживания 1
20.11.2015 Фонд «Сколково» открыл регистрацию на конкурс Startup-tour 2016 1
22.10.2015 Commvault анонсировала новую открытую платформу управления данными Commvault Data Platform 1
09.10.2015 J’son & Partners Consulting: Доля оптической технологии на «последней миле» будет расти опережающими темпами 1

Публикаций - 78, упоминаний - 78

Бизнес-модель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4896 4
VK - Mail.ru Group 2988 3
Крок - Croc 1602 3
Apple Inc 10502 3
Intel Corporation 11131 3
NVision Group - Энвижн Груп 659 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 725 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 181 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 274 1
Red Hat 1169 1
Acer Group 2273 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2059 3
Связной ГК 1128 1
TripAdvisor 39 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1539 4
Правительство РФ 7522 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7792 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1418 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1019 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 939 2
Президент Российской Федерации 3333 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 167 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 232 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20372 27
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2527 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13948 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7676 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3967 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6046 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5099 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1719 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3894 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6362 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1370 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2342 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1962 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 335 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8738 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1376 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 258 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3736 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1040 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 689 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 716 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 190 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1181 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1327 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 887 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4168 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2211 2
Microsoft Office 3203 1
IBM DB2 339 1
Яндекс.Метрика 135 1
Google TensorFlow 69 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 494 1
InfoTeCS - ViPNet Client 66 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 155 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 226 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12869 10
Германия - Федеративная Республика 8483 6
Украина 6007 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 928 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2131 1
Узбекистан - Республика 1269 1
Россия - ПФО - Самарская область 897 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3069 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1720 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 128 1
Cashback - Кэшбэк 149 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1381 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 152 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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