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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бизнес-модель концептуальное описание предпринимательской деятельности

СОБЫТИЯ


07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service

сти», — говорит директор по международному развитию компании «Лига Ставок» и серийный предприниматель Эдуард Жучков. Но есть и второй подход. Это внедрение цифровых инструментов с целью создать новую бизнес-модель, новый способ заработка, когда мы из аналогового продукта делаем цифровой. Это разные процессы, для реализации которых нужны совершенно разные компетенции и люди. Команда, которая
16.03.2023 «Связной» поменял руководство, стратегию и «откажется от существующей бизнес-модели»

ложение компании усугубляется «высокой турбулентностью на рынке». Новый исполнительный директор сообщила сотрудникам, что для возрождения эффективности компании «необходимо отказаться от существующей бизнес-модели». При этом в сообщении не уточнялось, что под этим подразумевается. Банкротство «Связного» В феврале 2023 г. стало известно о планах «Связного» инициировать собственное банкротств
08.04.2022 SuperJob объявил о запуске новой бизнес-модели

крутинговых сервисов стал брать плату за размещение вакансий. И сейчас весь рынок онлайн-рекрутинга работает именно так. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В SuperJob предлагают три схемы бизнес-модели под разные HR-задачи работодателей: 1. Оплата всех откликов, которые приходят на вакансию. Рдин отклик — 268 руб. Минимальный пакет — 20 откликов (5360 руб). Еще две будут введены
16.11.2021 «Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту

Оператор «Акадо телеком» совместно с онлайн-кинотеатром ivi представили рынку новую для России бизнес-модель доступа к видеоконтенту. Бизнес-модель предполагает доступ к контенту ivi через единый аккаунт – как в собственном приложении онлайн-кинотеатра, так и в приложении интеракт
11.11.2021 Гознак получил премию CNews Awards за цифровую трансформацию бизнес-модели

Гознак стал лауреатом премии CNews Awards 2021 в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года». Церемония награждения состоялась 9 ноября 2021 г. в рамках ежегодного форума «CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра». Ежегодная премия CNews awards п
09.11.2021 Factory5 расскажет на CNews Forum, как использовать ИТ-решения в переходе на новые бизнес-модели

ет участие в CNews Forum и выступает спонсором секции «Цифровая трансформация». Денис Касимов, генеральный директор Factory5, представит доклад на тему «Роль цифровых инструментов в переходе на новые бизнес-модели в промышленности». Сегодня высокая конкуренция компаний за результат, снижение прибыли от продаж и бурное развитие технологий анализа данных толкают производителей оборудования на
13.09.2021 SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику

х и экологических проблем в разных регионах мира. Для SAS экологически безопасная рабочая среда, которая развивает в сотрудниках любознательность и мотивирует их к творчеству, предполагает устойчивую бизнес-модель на основе Парижского климатического соглашения. Созданию такой среды, в частности, способствует система SAS Visual Analytics: она используется в процессах управления и составления
17.05.2021 БЦ «Атмосфера» благодаря Okdesk реализовал у себя бизнес-модель rent as a service

ство БЦ «Атмосфера» контролирует работу сервисного отдела: отслеживает персональную выработку сотрудников, сроки решения по обращениям и т. д. Okdesk позволил управляющей компании (УК) БЦ реализовать бизнес-модель rent as a service (аренда как сервис). Возможность биллинга дополнительных услуг повысила прозрачность и доверие между УК и арендаторами БЦ. «Перед внедрением Okdesk мы ставили пе
19.09.2016 Производителям ПК предложили изменить бизнес-модель или покинуть рынок

Альтернатива 2 — существующая продукция и новая бизнес-модель В качестве альтернативы существующей бизнес-модели Gartner предлагает рассмотреть модель предоставления ПК по подписке. Вендоры, к
18.05.2016 Игорь Ведёхин - Сегодня компания не выживет, копируя бизнес-модель соседа

му принципу. Глобальные дистрибуторы создавались по такому принципу, системные интеграторы создавались по такому принципу - «все внедряют, и я буду внедрять». Сейчас становится понятно, что по старой бизнес-модели жить нельзя. И мы помогаем реализовать задачу масштабной трансформации бизнеса в новом технологическом контексте. CNews: То есть все, кроме стратегии уходит на аутсорсинг? Сервисн
08.07.2015 Конференция CNews. ИТ-аутсорсинг: лучшие практики и новые бизнес-модели

ой должна быть стратегия ИТ-аутсорсера в нынешней экономической и политической обстановке? Как сократить расходы на обслуживание клиента? Какие проекты могут стать референсными для рынка? Какие новые бизнес-модели могут появиться благодаря развитию ИТ-аутсорсинга? CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-дирек
29.01.2015 Huawei впервые представила в России новые решения и бизнес-модели в области видео-услуг 4K

д от продажи контента, если операторы связи смогут обеспечить им гарантированное качество трансляции. Представленные на выставке сетевые решения Huawei дают возможность оператору реализовать подобную бизнес-модель. Для эффективного использования частотного спектра LTE, а также для получения новых возможностей монетизации видеосервисов, решение Huawei поддерживает трансляцию видеосигнала по

29.03.2013 Облако – технология или бизнес-модель?

уть облака состоит в том, чтобы предоставлять ИТ как услугу. Сегодня как-то стало забываться то, что понятие ИТ как услуги существует уже много лет. И именно с этой точки зрения концепция облака, как бизнес-модели предоставления ИТ-услуг, приобретает глубокий смысл, выделяя не технологическую, а организационную и процессную сторону предоставления облачных услуг. Чем же отличаются бизнес-про
29.05.2012 Avanpost получил инвестиции Leta на переход к новой бизнес-модели

ае 2012 г. Leta Group приобрела контрольный пакет (55%) в Avanpost. Кроме того, компанию Avanpost возглавил Андрей Конусов, ранее занимавший пост генерального директора компании Leta. Переход к новой бизнес-модели стал первым крупным шагом для решения новых задач, поставленных акционерами Avanpost, сообщили в компании. «Leta Group всегда стремится своевременно увидеть перспективные рынки и

29.11.2010 «МегаФон» и «Синтерра» представили бизнес-модель объединенной компании

одной и международной связи. Новые приоритеты развития оператора воплощены в клиентоориентированной бизнес-модели, исключающей деление бизнеса на мобильный и фиксированный. Объединенная модель

13.01.2010 Аналитики: бизнес-модель «Ситроникса» недостаточно эффективна

ктически венчурными, рассчитанными на внезапное улучшение условий хозяйствования, либо на изменение бизнес-модели с отказом от наименее прибыльных подразделений или открытием нового высокорента
06.08.2009 МТТ представила новую бизнес-модель

Партнерам», - сообщил Виктор Бертяков, генеральный директор МТТ. «Наибольший интерес к предложенной бизнес-модели мы видим в городах с жесткой конкурентной ситуацией, где предлагаемые нами в ра
21.09.2005 23 сентября откроется конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. пройдет конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего» Цель конференции - обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка Росси
19.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка
19.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка
15.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка
18.11.2004 Sun будет раздавать лицензии бесплатно

имизирует Suse Linux для той или иной конкретной платформы», - отмечает г-н Лобовко. Говоря о новой бизнес-модели Sun, директор департамента по работе с клиентами Novel CIS Андрей Жерлицын отме
25.07.2002 В Amazon уверены в эффективности выбранной бизнес-модели

подразделения компании Amazon Робин Террелл (Robin Terrell) прокомментировал финансовые результаты компании за второй квартал. По его мнению, результаты деятельности компании доказывают эффективность бизнес-модели корпорации. Филиалы в Германии и Великобритании уже показали операционную прибыль, несмотря на то, что со времени их открытия еще не прошло и трех лет. В настоящий момент британск
06.11.2001 MagicParty.ru: новый интернет-магазин предложит оригинальную бизнес-модель В2С

x Kahovski консалтинг" объявила об открытии нового интернет-магазина MagicParty.ru, в ассортименте которого посетителям будут предложены товары для любителей-пиротехников: фейрверки, салюты и ракеты. Бизнес-модель нового магазина будет основана на так называемом методе контрольных точек. Данный метод является авторской разработкой "Max Kahovski консалтинг" и прошел тестирование на эффективн

Публикаций - 2184, упоминаний - 2333

Бизнес-модель и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 226
Google LLC 12687 153
IBM - International Business Machines Corp 9699 132
SAP SE 5601 123
Ростелеком 10948 108
Oracle Corporation 7074 108
Yandex - Яндекс 9215 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 103
9594 102
МегаФон 10742 89
Apple Inc 13154 83
Intel Corporation 12811 83
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 74
Amazon Inc - Amazon.com 3277 73
Meta Platforms - Facebook 4621 68
HP Inc. 5883 68
Samsung Electronics 11064 56
Dell EMC 5180 55
Cisco Systems 5372 53
Softline - Софтлайн 3743 51
Huawei 4675 50
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 50
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 46
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 42
Yahoo! 3726 41
VK - Mail.ru Group 3602 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 36
Крок - Croc 1964 36
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 36
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 34
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 34
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 34
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 33
Broadcom - VMware 2610 31
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
Red Hat 1378 31
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 31
HP - Hewlett-Packard 3662 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 128
РЖД - Российские железные дороги 2096 53
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 46
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 43
Альфа-Банк 1979 38
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 37
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 35
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 34
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 34
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 32
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 31
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 30
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 27
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 27
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 26
Транснефть 335 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 23
eBay Inc 1640 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 22
Почта России ПАО 2370 21
Visa International 1993 21
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
Uber 357 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 18
НСПК - Национальная система платежных карт 948 18
МКБ - Московский кредитный банк 657 18
Газпром ПАО 1493 17
Северсталь ПАО - Severstal 629 17
Газпром нефть 725 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 17
NanduQ - Qiwi 1013 16
Абсолют Банк 249 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 126
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 79
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 66
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 58
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 48
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 31
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 24
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
Федеральное казначейство России 1949 17
Судебная власть - Judicial power 2500 16
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 12
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
Интернет и бизнес - ассоциация 34 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 2
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 731
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 473
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 422
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 387
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 222
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 207
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 196
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 190
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 182
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 176
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 176
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 174
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 173
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 165
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 165
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 165
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 164
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 163
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 158
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 148
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 143
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 141
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 140
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 140
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 140
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 135
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 130
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 129
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 128
Google Android 15243 97
Linux OS 11533 94
Microsoft Windows 16882 92
Apple iOS 8583 63
Microsoft Windows 2000 8678 58
Microsoft Office 4170 42
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 37
Oracle Java - язык программирования 3469 35
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 35
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 33
НКТ - Р7-Офис 543 31
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 30
Apple iPhone 6 4861 29
Microsoft Azure 1526 28
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 27
IBM Public Cloud 26 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 23
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Apple iPad 4011 21
Google YouTube - Видеохостинг 3002 20
Apple - App Store 3109 20
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 20
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 20
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 19
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 19
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 18
Microsoft Office 365 1042 18
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
1С:ERP Управление предприятием 841 16
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 16
Шадаев Максут 1210 37
Натрусов Артем 313 33
Урусов Виктор 157 32
Чаркин Евгений 317 31
Врацкий Андрей 175 28
Козак Николай 209 27
Барилкин Виктор 29 27
Тутаев Михаил 57 26
Касаев Сергей 28 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 34 26
Спиридонов Иван 27 26
Паршин Максим 323 26
Бадалов Андрей 66 26
Ушаков Анатолий 47 26
Шпак Василий 279 26
Агапкин Алексей 39 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 76 26
Костин Сергей 37 26
Барсуков Сергей 32 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 35 26
Носенко Артем 30 26
Путин Владимир 3454 20
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 16
Козырев Алексей 328 15
Ульянов Николай 176 15
Рейман Леонид 1065 14
Сергеев Сергей 179 14
Аксаков Анатолий 163 13
Белоусов Максим 109 13
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1390
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 477
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 458
Европа 24962 320
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 241
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 202
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 186
Германия - Федеративная Республика 13220 119
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 108
Япония 13807 92
Казахстан - Республика 6047 75
Азия - Азиатский регион 5920 71
Украина 7928 67
Индия - Bharat 5869 66
Франция - Французская Республика 8176 65
Беларусь - Белоруссия 6289 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 54
Канада 5081 54
Южная Корея - Республика 7051 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 51
Европа Восточная 3138 51
Ближний Восток 3154 46
Земля - планета Солнечной системы 10865 43
Африка - Африканский регион 3640 42
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 40
Бразилия - Федеративная Республика 2520 39
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 37
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 35
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 35
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 35
Америка - Американский регион 2205 32
Россия - СФО - Новосибирск 4875 32
Финляндия - Финляндская Республика 3697 31
Израиль 2856 31
Испания - Королевство 3839 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 28
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 27
Европа Западная 1496 27
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 26
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 26
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 491
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 233
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
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Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 60
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 42
CNews AWARDS - награда 571 36
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 29
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 27
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 18
День молодёжи - 27 июня 1087 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 6
CNews FORUM Кейсы 313 6
Связь-Экспокомм 276 5
Старт Хаб 21 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 5
Docflow 148 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 4
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 4
CSTB Telecom & Media 83 4
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 4
Intel Developer Forum - IDF 317 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
IPTV Forum 17 4
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 3
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 3
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CeBIT 614 3
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Apps4All - Международный форум разработчиков 26 2
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
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УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
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CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 2
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