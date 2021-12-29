Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бизнес-модель концептуальное описание предпринимательской деятельности
Публикаций - 78, упоминаний - 78
Бизнес-модель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4896 4
|VK - Mail.ru Group 2988 3
|Крок - Croc 1602 3
|Apple Inc 10502 3
|Intel Corporation 11131 3
|NVision Group - Энвижн Груп 659 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 725 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 181 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 274 1
|Red Hat 1169 1
|Acer Group 2273 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2059 3
|Связной ГК 1128 1
|TripAdvisor 39 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 232 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru