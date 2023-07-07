От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service сти», — говорит директор по международному развитию компании «Лига Ставок» и серийный предприниматель Эдуард Жучков. Но есть и второй подход. Это внедрение цифровых инструментов с целью создать новую бизнес-модель, новый способ заработка, когда мы из аналогового продукта делаем цифровой. Это разные процессы, для реализации которых нужны совершенно разные компетенции и люди. Команда, которая

«Связной» поменял руководство, стратегию и «откажется от существующей бизнес-модели» ложение компании усугубляется «высокой турбулентностью на рынке». Новый исполнительный директор сообщила сотрудникам, что для возрождения эффективности компании «необходимо отказаться от существующей бизнес-модели». При этом в сообщении не уточнялось, что под этим подразумевается. Банкротство «Связного» В феврале 2023 г. стало известно о планах «Связного» инициировать собственное банкротств

SuperJob объявил о запуске новой бизнес-модели крутинговых сервисов стал брать плату за размещение вакансий. И сейчас весь рынок онлайн-рекрутинга работает именно так. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В SuperJob предлагают три схемы бизнес-модели под разные HR-задачи работодателей: 1. Оплата всех откликов, которые приходят на вакансию. Рдин отклик — 268 руб. Минимальный пакет — 20 откликов (5360 руб). Еще две будут введены

«Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту Оператор «Акадо телеком» совместно с онлайн-кинотеатром ivi представили рынку новую для России бизнес-модель доступа к видеоконтенту. Бизнес-модель предполагает доступ к контенту ivi через единый аккаунт – как в собственном приложении онлайн-кинотеатра, так и в приложении интеракт

Гознак получил премию CNews Awards за цифровую трансформацию бизнес-модели Гознак стал лауреатом премии CNews Awards 2021 в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года». Церемония награждения состоялась 9 ноября 2021 г. в рамках ежегодного форума «CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра». Ежегодная премия CNews awards п

Factory5 расскажет на CNews Forum, как использовать ИТ-решения в переходе на новые бизнес-модели ет участие в CNews Forum и выступает спонсором секции «Цифровая трансформация». Денис Касимов, генеральный директор Factory5, представит доклад на тему «Роль цифровых инструментов в переходе на новые бизнес-модели в промышленности». Сегодня высокая конкуренция компаний за результат, снижение прибыли от продаж и бурное развитие технологий анализа данных толкают производителей оборудования на

SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику х и экологических проблем в разных регионах мира. Для SAS экологически безопасная рабочая среда, которая развивает в сотрудниках любознательность и мотивирует их к творчеству, предполагает устойчивую бизнес-модель на основе Парижского климатического соглашения. Созданию такой среды, в частности, способствует система SAS Visual Analytics: она используется в процессах управления и составления

БЦ «Атмосфера» благодаря Okdesk реализовал у себя бизнес-модель rent as a service ство БЦ «Атмосфера» контролирует работу сервисного отдела: отслеживает персональную выработку сотрудников, сроки решения по обращениям и т. д. Okdesk позволил управляющей компании (УК) БЦ реализовать бизнес-модель rent as a service (аренда как сервис). Возможность биллинга дополнительных услуг повысила прозрачность и доверие между УК и арендаторами БЦ. «Перед внедрением Okdesk мы ставили пе

Производителям ПК предложили изменить бизнес-модель или покинуть рынок Альтернатива 2 — существующая продукция и новая бизнес-модель В качестве альтернативы существующей бизнес-модели Gartner предлагает рассмотреть модель предоставления ПК по подписке. Вендоры, к

Игорь Ведёхин - Сегодня компания не выживет, копируя бизнес-модель соседа му принципу. Глобальные дистрибуторы создавались по такому принципу, системные интеграторы создавались по такому принципу - «все внедряют, и я буду внедрять». Сейчас становится понятно, что по старой бизнес-модели жить нельзя. И мы помогаем реализовать задачу масштабной трансформации бизнеса в новом технологическом контексте. CNews: То есть все, кроме стратегии уходит на аутсорсинг? Сервисн

Конференция CNews. ИТ-аутсорсинг: лучшие практики и новые бизнес-модели ой должна быть стратегия ИТ-аутсорсера в нынешней экономической и политической обстановке? Как сократить расходы на обслуживание клиента? Какие проекты могут стать референсными для рынка? Какие новые бизнес-модели могут появиться благодаря развитию ИТ-аутсорсинга? CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-дирек

Huawei впервые представила в России новые решения и бизнес-модели в области видео-услуг 4K д от продажи контента, если операторы связи смогут обеспечить им гарантированное качество трансляции. Представленные на выставке сетевые решения Huawei дают возможность оператору реализовать подобную бизнес-модель. Для эффективного использования частотного спектра LTE, а также для получения новых возможностей монетизации видеосервисов, решение Huawei поддерживает трансляцию видеосигнала по

Облако – технология или бизнес-модель? уть облака состоит в том, чтобы предоставлять ИТ как услугу. Сегодня как-то стало забываться то, что понятие ИТ как услуги существует уже много лет. И именно с этой точки зрения концепция облака, как бизнес-модели предоставления ИТ-услуг, приобретает глубокий смысл, выделяя не технологическую, а организационную и процессную сторону предоставления облачных услуг. Чем же отличаются бизнес-про

Avanpost получил инвестиции Leta на переход к новой бизнес-модели ае 2012 г. Leta Group приобрела контрольный пакет (55%) в Avanpost. Кроме того, компанию Avanpost возглавил Андрей Конусов, ранее занимавший пост генерального директора компании Leta. Переход к новой бизнес-модели стал первым крупным шагом для решения новых задач, поставленных акционерами Avanpost, сообщили в компании. «Leta Group всегда стремится своевременно увидеть перспективные рынки и

«МегаФон» и «Синтерра» представили бизнес-модель объединенной компании одной и международной связи. Новые приоритеты развития оператора воплощены в клиентоориентированной бизнес-модели, исключающей деление бизнеса на мобильный и фиксированный. Объединенная модель

Аналитики: бизнес-модель «Ситроникса» недостаточно эффективна ктически венчурными, рассчитанными на внезапное улучшение условий хозяйствования, либо на изменение бизнес-модели с отказом от наименее прибыльных подразделений или открытием нового высокорента

МТТ представила новую бизнес-модель Партнерам», - сообщил Виктор Бертяков, генеральный директор МТТ. «Наибольший интерес к предложенной бизнес-модели мы видим в городах с жесткой конкурентной ситуацией, где предлагаемые нами в ра

23 сентября откроется конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего" 23 сентября 2005 г. пройдет конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего» Цель конференции - обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка Росси

23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего" 23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка

23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего" 23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка

23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего" 23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития телекоммуникационного рынка

Sun будет раздавать лицензии бесплатно имизирует Suse Linux для той или иной конкретной платформы», - отмечает г-н Лобовко. Говоря о новой бизнес-модели Sun, директор департамента по работе с клиентами Novel CIS Андрей Жерлицын отме

В Amazon уверены в эффективности выбранной бизнес-модели подразделения компании Amazon Робин Террелл (Robin Terrell) прокомментировал финансовые результаты компании за второй квартал. По его мнению, результаты деятельности компании доказывают эффективность бизнес-модели корпорации. Филиалы в Германии и Великобритании уже показали операционную прибыль, несмотря на то, что со времени их открытия еще не прошло и трех лет. В настоящий момент британск