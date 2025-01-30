Разделы

Счётная палата РФ СП РФ Государственный финансовый контроль Госфинконтроль, ГФК

Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК

СОБЫТИЯ


30.01.2025 Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения

епись в бюджете страны было заложено 33 млрд руб. Признание зафиксировано Росстат отрицает сведения Счетной палаты о предстоящей закупке новых гаджетов для переписи в 2027 г. В то же время он п
05.09.2024 «БФТ-Холдинг» автоматизировал процессы муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода

Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода при участии «БФТ-Холдинга» реализовала проект по созданию и внедрению информационной системы для автоматизации процессов внешнего муниципального финансового кон
24.07.2024 В план проверок Счетной палаты вошли пути продаж российского ПО

Формирование плана по проверкам Счетной палаты (СП) России начала работу по формированию плана проверок на 2025 год. В план решено включить ИТ-компании и ГИС, сказал председатель СП Борис Ковальчук на встрече с президентом Ро
13.11.2023 Платформа «СУПеР» для Счетной Палаты: эффективность и простота в управлении ИТ-ресурсами

В рамках проекта по созданию инфраструктуры резервного ЦОД Счетной палаты РФ были выполнены мероприятия по закупке и вводу в эксплуатацию вычислительной
21.09.2023 Российский разработчик ОТР 2000 обеспечил переход Счетной Палаты РФ на импортозамещенный стек технологий

т сбор, консолидацию и подготовку данных от федеральных ведомств для работы аудиторов и инспекторов Счетной палаты. ППК «Полигон-СП» в части общесистемного программного обеспечения был переведе
02.06.2023 Счетная палата строит резервный ЦОД. Закуплено «железо» на 120 миллионов

Резервный ЦОД для Счетной палаты Как выяснил CNews, Счетная палата России собирается организовать резервный цен
09.12.2022 Производительность труда растет: опыт Счетной палаты по HR-трансформации

ган государственного аудита, созданный в соответствии с Конституцией Российской Федерации. В задачи Счетной палаты входят организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использов
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022

секции «ИТ в госсекторе» в 2022 г. уже подтвердили директор Департамента аудита цифрового развития Счетной палаты России Юрий Урсу; руководитель проектного офиса ГКУ Центр налоговых доходов Се
15.09.2022 Директор цифровой трансформации Счетной палаты в интервью CNews — о новых подходах к анализу данных

ом наши задачи были сформулированы примерно четыре года назад, когда мы готовили стратегию развития Счетной палаты на период 2018-2024 годы. В первую очередь, необходимо повысить эффективность

09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября

го офиса, ГКУ Центр налоговых доходов; Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России; Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов и услуг,
30.08.2022 «Гостех» отругали за «лоскутность» и обособленность данных

тра, Минздрава и Минэкономразвития (37, 35, 35, 34, 33, 30 систем соответственно). Согласно выводам Счетной палаты, исследуемые ГИС технологически и архитектурно разобщены. Это в свою очередь н
15.03.2022 Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе

ости, а также каталогов источников и наборов данных, созданных и применяемых инспекторским составом Счетной палаты. Счетная палата намерена повысить качество аудита с помощью системы на платфор
11.08.2021 Счетная палата ЯНАО внедрила «Р7-Офис»

л переход на дистанционную работу в связи ограничениями, возникшими из-за распространения COVID-19. Счетная палата искала офисный пакет, который позволит работать с документами в любом месте, в
10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы

льзуются. Это приводит к излишним ресурсным затратам при реализации их полномочий, сказано в отчете Счетной палаты. Некоторые подробности о неэффективных доработках Вышеупомянутые неэффективные
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных

ших баз данных различных государственных учреждений. Об этом, пишет агентство «Прайм», заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдум
19.01.2021 Счетная палата строит ИТ-систему, которая сделает госкомпании и госкорпорации прозрачными для проверок

автоматизирует аудит госкомпаний и госкорпораций Целью разработки нового модуля цифровой платформы Счетной палаты заявлено повышение эффективности процесса управления контрольными и экспертно-
17.12.2020 Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан

ложение. Динамика обращений граждан во ФГИС «Наша природа» (источник: Счетная палата) Представители Счетной палаты отмечают, что в настоящее время Минцифры разработан проект федерального закона
08.12.2020 Счетная палата нашла у Минцифры нарушения при подключении школ и больниц к интернету. Минцифры отбивается

объектов (СЗО) к интернету в 2018-2019 гг., говорится в сообщении ведомства. В основном, по данной Счетной палаты, нарушения касаются деятельности министерства как госзаказчика. Стоит заметить
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах

в, Генпрокуратуры, МВД и Росгвардии. Как говорится в экспертной записке, подготовленной аналитиками Счетной палаты, темпы роста от года к году ИТ-бюджетов, в среднем, на несколько процентных пу
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг

омств по тратам на ИТ в 2019 году Представленный рейтинг опубликован на сайте «Госрасходы», проекте Счетной палаты. Это портал-агрегатор информации о государственных финансах, в том числе о дох
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности

Недостоверная отчетность Минкомсвязи Как стало известно CNews, коллегия Счетной палаты 8 июля 2020 г. утвердила заключение о результатах внешней проверки исполнения

10.07.2020 Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов

следует из оперативных данных по исполнению бюджетов нацпрограмм, представленных на онлайн-портале Счетной палаты России. Помимо «Цифровой экономики», аутсайдерами по исполнению бюджета также

03.04.2020 Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России

сообщества и госорганов, – заявил Иван Бегтин руководитель проектного направления "Открытые данные" Счетной палаты, один из создателей "Госрасходов". – Мы готовы брать на себя, в том числе, вза
30.03.2020 Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows

т прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации» рассказал директор по цифровой трансформации Счетной палаты Михаил Петров. «У нас было несколько критических для нас баз на Oracle, которы
30.03.2020 Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

т люди, которые внедряют новые решения, и разрушают стабильность…» CNews: Как проходит цифровизация Счетной палаты? Михаил Петров: В 2018 году была принята новая стратегия Счетной палаты
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные

Критика ФГИС в докладе Счетной палаты Большая часть государственных информационных систем федерального уровня (ФГИС)
13.12.2019 «Инфосистемы джет» и ЦПУР создали ИАС мониторинга эффективности Счетной палаты РФ

мониторинга эффективности организации. Первая версия была запущена на основе данных открытого кода Счетной палаты РФ. Система мониторинга эффективности компании «Инфосистемы джет» решает задач
12.12.2019 Счетная палата протестировала новейшую систему мониторинга

шла в Счетной Палате РФ. «Информационно-аналитическая система реализована на основе открытых данных Счетной Палаты РФ и позволяет увидеть ключевые результаты внедрения. В частности, BI-система

20.11.2019 Власти открыли сайт для изучения госрасходов гражданами

ия и сервисы, как социально значимые так и просто коммерческие. На специальном сайте открытого кода Счетной палаты выкладываются некоторые модули «Госрасходов». По словам Председателя Счетно
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками

нных в ходе реализации этой программы. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Счетной палаты, в течение всего срока реализации программы ее текст неоднократно корректирова
30.07.2019 Счетная палата: Минкомсвязи не смогло распределить многомиллиардные суммы на медицинский интернет

был утвержден Минкомсвязи только 26 сентября 2018 г., на 87 дней позже дедлайна, заверяют аудиторы Счетной палаты. При этом согласовать его министерство успело только с Минздравом, но не с Мин
05.07.2019 Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов

а телеканалы второго мультиплекса. Тариф на услуги проводного радиовещания вырос в два раза Аудитор Счетной палаты Вера Чистова отмечает, что РСВО еще и произвольно устанавливает тарифы на свои
21.06.2019 Минкомсвязи обвинили в продаже сотрудникам квартир за 1 рубль

передачи сотрудникам квартир — а также некорректно распоряжается имуществом. К таким выводам пришла Счетная палата, которая проверила исполнение министерством бюджета за 2018 г. В ходе проверки
04.06.2019 Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС

ы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), хотя по закону должна была заниматься ее разработкой самостоятельно. Об этом сообщает Счетная палата по итогам проверки деятельности ФАС. ФАС поручила заняться созданием системы своей подведомственной структуре — федеральному бюджетному учреждению «Информационно-технический цент
29.04.2019 Росстат потратил миллионы на свой портал за два года, ни разу его не обновив

ывался «интернет-порталом», а не «интранет-порталом». Однако 29 апреля в течение дня текст на сайте Счетной палаты был скорректирован, и все формулировки были исправлены на «интранет-портал». З
03.04.2019 Больницам оказался не нужен скоростной интернет от властей

о и этот срок был сорван, а план-график был утвержден только три месяца спустя, после вмешательства Счетной палаты, направившей представление министру цифрового развития. Счетная палата отмечае
02.04.2019 Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС

Проверка Счетной палаты Налогоплательщики разработали схему обмана автоматизированной системы контроля
01.04.2019 ИТ-стратегия в условиях цифровизации становится атавизмом

сути исчезает, – начал свое выступление Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ. – Мы точно не знаем, куда мы идем. И можем двигаться небольшими шагами для
05.03.2019 Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта

-стратегия 2019». Докладчики и участники дискуссии:Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы;Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;Сергей Путин, ИТ-директор ГК «Росводоканал»;Александр Гогленков, директор по стратегии - начальник управления «Ингосстрах»;Владимир Дудницкий, руководитель отдела цифровых
04.03.2019 Госорганы тратят на неэффективную информатизацию 100 миллиардов в год

России является низкой, хотя ежегодно на нее расходуется 100 млрд руб. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС. Заявление прозвучало на Дне открытых данных в Ф

