Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных

В России выявлена некорректная совместная работа баз данных различных госструктур, из-за которой пенсионерам месяцами начислялась пониженная пенсия. В этих базах могли не учитываться сведения о смене фамилии, а также один и тот же номер СНИЛС мог быть присвоен совершенно разным людям. Задолженность государства перед пенсионерами теперь исчисляется сотнями миллионов рублей.

Информационные технологии против пенсионеров

Российские пенсионеры недополучили несколько сотен миллионов рублей из-за неправильно работавших баз данных различных государственных учреждений. Об этом, пишет агентство «Прайм», заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. Он добавил также, что в настоящее время Пенсионный фонд России (ПФР) вернул пожилым жителям страны часть причитающихся им денег.

Алексей Кудрин не уточнил, сколько именно денег российские пенсионеры недополучили из-за отечественных информационных технологий, и как долго им начисляли заведомо заниженные суммы. Он лишь заявил, недоплаты были связаны с базами данных Федеральной налоговой службы (ФНС), органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и других госведомств.

«Пенсионный фонд проверили, у нас получилось, что не бились базы персонифицированного учета разных структур: ФНС, ЗАГС и других, в результате несвоевременного обновления персональных данных пенсионерам несвоевременно доначисляются пенсии», – отметил глава Счетной палаты России. Он добавил, что в ходе этой проверки ПФР вернул россиянам 70 млн руб., но не сообщил, когда планируется начисление оставшихся денег.

Неточности всероссийского масштаба

На момент публикации материала не было известно, сколько именно пенсионеров не досчитались положенных им денег, и когда именно начались эти несостыковки. Счетная палата выявила их в августе 2020 г., и к тому моменту недовыплаты могли продолжаться месяцами.

Недовыплаты пенсий коснулись россиян по всей стране

В марте 2021 г., пишет «Комсомольская правда», ПФР устранил несоответствия информации в своей базе данных с теми сведениями, что содержатся базах МВД России и ФНС. Как выяснилось, случаев подобных разночтений было несколько десятков тысяч.

Причин, по которым государство занижало пенсии тем или иным россиянам, несколько. Один из примеров – на одного человека в ПФР открывалось два счета, а пенсия начислялась только по одному из них и в итоге была меньше положенной. Подобное могло произойти, к примеру, при смене фамилии – Пенсионный фонд попросту не отражал в личных счетах россиян эту информацию, в результате чего, например, женщины, сменившие фамилию в результате замужества, после выхода на пенсию лишались части причитающихся им по закону денежных средств.

Еще одна причина неправильно выплачиваемых пенсий крылась в страховых номерах индивидуального лицевого счета (СНИЛС). В базах разных ведомств один и тот же номер СНИЛС запросто мог быть присвоен двум (и более) гражданам.

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Как пишет издание, подобное чаще всего происходит, если граждане при заполнении тех или иных анкет неверно указывают номер СНИЛС. Вероятность того, что ошибку при внесении информации в базу мог допустить сотрудник ведомства, издание не рассматривает.

Не вернуть, а отобрать

Во второй половине марта 2021 г. представители Счетной палаты сообщили, что на тот момент была проведена проверка почти всех россиян (точное число не уточнили). И если одни пенсионеры действительно получили недостающие выплаты, то другие, наоборот, остались должны государству.

В таком положении оказался житель Санкт-Петербурга Александр Пуляевский. По информации «Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга», в мае 2020 г. Пуляевский, воспользовавшись личным кабинетом на сайте вакансий «Работа в России» подал заявление на помощь в поиске работы. Он предоставил ряд сведений о себе и в итоге был признан безработным, в результате чего в период с 8 мая 2020 г. по 5 ноября 2020 г. он получил от государства 65,5 тыс. руб. в качестве пособия по безработице.

Позже комитет Санкт-Петербурга по трубу и занятости населения выяснил, что Александр Пуляевский еще 18 июня 2019 г. вышел на пенсию по достижению пенсионного возраста, что, согласно действующему законодательству, лишает его возможности получать пособие по безработице. Почему эта информация не всплыла при заполнении им заявления на сайте «Работа в России», неизвестно – возможно, причина снова крылась в несостыковках в базах данных.

В конце 2020 г. комитет попросил пенсионера вернуть деньги государству, но тот этого не сделал, и в итоге ведомство обратилось в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербург с иском о взыскании с него неосновательного обогащения. Суд встал на сторону истцов, и теперь пенсионеру придется вернуть полученные им деньги. Был ли Александр Пуляевский в списке тех, кому ПФР зачислял пониженную пенсию, на момент публикации материала известно не было.