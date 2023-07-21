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Кудрин Алексей

СОБЫТИЯ


21.07.2023 МТС, «Билайн», «Мегафон» и советник главы «Яндекса» попали под санкции

Кудрина, в разное время занимавшего посты министра финансов, вице-премьера и главы Счетной палаты. Кудрин считается приближенным лицом к Президенту России Владимиру Путину, с которым он вместе
05.12.2022 Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса»

Алексей Кудрин переходит в «Яндекс» Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение компании «Яндекс» стать ее советником по корпоративному раз
29.11.2022 Кудрин уходит с госслужбы, чтобы возглавить «Яндекс» и стать каналом для переговоров России с Западом

Алексей Кудрин уходит из Счетной Палаты Пост главы Счетной палаты покидает Алексей Кудрин. Заявление об увольнении со своей должности он подал на имя Президента России

04.03.2019 Госорганы тратят на неэффективную информатизацию 100 миллиардов в год

я низкой, хотя ежегодно на нее расходуется 100 млрд руб. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС. Заявление прозвучало на Дне открытых данных в Фонде развития и
02.08.2018 Кудрин пообещал цифровизацию Счетной палате, чтобы «проводить меньше проверок, но видеть все»

фровизации, в том числе в контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщил председатель ведомства Алексей Кудрин на первом заседании Совета по цифровизации экономики при Совете Федерации в Ка
28.06.2013 Портал «Открытый бюджет», созданный Алексеем Кудриным и Алексеем Поповым, серьезно обновился

тале «Открытый бюджет» обновился функционал и интерфейс. Финансирование и разработку методологии раскрытия данных о госзатратах на сайте, запущенном в 2012 г., отвечают Фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина и созданный им Комитет гражданских инициатив. Директором проекта является президент УЭК Алексей Попов. Основной целью сайта разработчики называют появление гражданского контроля
05.12.2012 Алексей Кудрин и Алексей Попов запустили онлайн-проект «Открытый бюджет»

стороны простого гражданина. Это полезно любому министру, не только ушедшему в отставку», - говорит Алексей Кудрин. На сайте можно будет ознакомиться со структурой бюджетных затрат в различных

26.05.2009 Реформу налогов для ИТ-компаний отложили до 2015 г.

в сфере высоких технологий, произойдет с начала 2015 г., сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на брифинге по итогам заседания президиума правительства России, передает ИТАР

Публикаций - 125, упоминаний - 156

Кудрин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 18
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 13
Ростелеком 10948 10
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
ОТР ГК - ОТР 2000 227 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 5
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 5
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 12 5
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Microsoft Corporation 25775 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Directum - Директум 1268 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 3
МегаФон 10742 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Google LLC 12690 2
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 2
Питерская группа связистов 441 2
SAP SE 5601 2
X Corp - Twitter 2938 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Крок - Croc 1964 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
ИНС - Институт национальной стратегии 31 3
Почта России ПАО 2370 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 14 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
FMR - Fidelity Managment & Research 34 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Верный - торговая сеть 326 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 62
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 40
Федеральное казначейство России 1949 40
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 33
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 30
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 27
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 14
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 13
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 12
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 11
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 10
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 8
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 7
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 14
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 38
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 27
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 16
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 14
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 13
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 12
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 11
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 9
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 34
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
Subaru Outback 10 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Apache OpenOffice 490 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 1
Stafory - робот Вера 377 1
Яндекс.Маршрутизация 39 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Apple iTunes Store 1118 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 124 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
РЖД Сапсан 28 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Паршин Максим 323 35
Ципорин Павел 103 35
Лысенко Эдуард 317 34
Терещенко Денис 95 34
Албычев Александр 168 33
Хайруллин Айрат 108 31
Петрушин Андрей 110 30
Малков Павел 51 28
Власов Сергей 101 28
Меджитов Тимур 85 28
Мартынова Елена 90 23
Разумовский Дмитрий 125 22
Путин Владимир 3454 21
Сорокин Даниил 33 19
Катамадзе Анна 133 17
Херсонцев Алексей 93 17
Рымар Максим 50 17
Медведев Дмитрий 1665 16
Шадаев Максут 1210 16
Чернышенко Дмитрий 581 16
Скиба Владимир 42 15
Волож Аркадий 268 15
Рудзевич Мария 36 14
Шпак Василий 279 14
Осипов Владимир 21 14
Рейман Леонид 1065 14
Пугачев Павел 63 13
Песчанских Георгий 39 13
Потанин Владимир 91 13
Черников Алексей 53 13
Панов Евгений 16 13
Кирюшин Сергей 91 13
Дюбанов Анатолий 95 12
Майнина Кристина 18 12
Куртяник Надежда 441 12
Петров Михаил 139 12
Симаков Олег 113 11
Абрамович Роман 47 11
Малахов Александр 20 11
Егоров Максим 36 11
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 37
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 32
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 28
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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