Кудрин Алексей

МТС, «Билайн», «Мегафон» и советник главы «Яндекса» попали под санкции Кудрина, в разное время занимавшего посты министра финансов, вице-премьера и главы Счетной палаты. Кудрин считается приближенным лицом к Президенту России Владимиру Путину, с которым он вместе

Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса» Алексей Кудрин переходит в «Яндекс» Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение компании «Яндекс» стать ее советником по корпоративному раз

Кудрин уходит с госслужбы, чтобы возглавить «Яндекс» и стать каналом для переговоров России с Западом Алексей Кудрин уходит из Счетной Палаты Пост главы Счетной палаты покидает Алексей Кудрин. Заявление об увольнении со своей должности он подал на имя Президента России

Госорганы тратят на неэффективную информатизацию 100 миллиардов в год я низкой, хотя ежегодно на нее расходуется 100 млрд руб. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС. Заявление прозвучало на Дне открытых данных в Фонде развития и

Кудрин пообещал цифровизацию Счетной палате, чтобы «проводить меньше проверок, но видеть все» фровизации, в том числе в контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщил председатель ведомства Алексей Кудрин на первом заседании Совета по цифровизации экономики при Совете Федерации в Ка

Портал «Открытый бюджет», созданный Алексеем Кудриным и Алексеем Поповым, серьезно обновился тале «Открытый бюджет» обновился функционал и интерфейс. Финансирование и разработку методологии раскрытия данных о госзатратах на сайте, запущенном в 2012 г., отвечают Фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина и созданный им Комитет гражданских инициатив. Директором проекта является президент УЭК Алексей Попов. Основной целью сайта разработчики называют появление гражданского контроля

Алексей Кудрин и Алексей Попов запустили онлайн-проект «Открытый бюджет» стороны простого гражданина. Это полезно любому министру, не только ушедшему в отставку», - говорит Алексей Кудрин. На сайте можно будет ознакомиться со структурой бюджетных затрат в различных