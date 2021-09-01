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Кудрин Алексей


01.09.2021 «Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных 2
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 2
24.06.2020 Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире» 3
03.04.2020 Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 2
20.11.2019 Власти открыли сайт для изучения госрасходов гражданами 3
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
04.03.2019 Госорганы тратят на неэффективную информатизацию 100 миллиардов в год 5
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
02.08.2018 Кудрин пообещал цифровизацию Счетной палате, чтобы «проводить меньше проверок, но видеть все» 6
03.02.2016 В Москве пройдет Bitcoin & Blockchain Conference 1
05.02.2015 Один из создателей вернул «Росправосудие» в Сеть. Другой говорит, что сайт у него «отжали» 1
30.01.2015 Интернет-проект «Росправосудие» уничтожен одним из создателей 1
04.03.2014 МВД уличили в 1,5-кратной переплате за смартфоны Sony 1
31.12.2013 В России после 2 лет разработки запущен Единый портал о госбюджете 1
28.06.2013 Портал «Открытый бюджет», созданный Алексеем Кудриным и Алексеем Поповым, серьезно обновился 1
22.05.2013 Алексей Попов предложил создать мега-регулятора ИТ в госсекторе 1

Публикаций - 63, упоминаний - 94

Кудрин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
ОТР 135 4
Directum - Директум 646 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Ростелеком Связьинвест 702 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Программный продукт ГК 92 2
Крок 1221 2
Twitter 2204 2
Diasoft - Диасофт 354 1
KPMG - КПМГ 131 1
Adobe Systems 811 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
IBM 3551 1
SAP SE 3216 1
Abbyy 796 1
Microsoft Corporation 11127 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Google LLC 7161 1
Синтерра - Synterra 567 1
МегаФон ПетерСтар 146 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
Почта России ПАО 1574 1
Газпром нефть 382 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Татфондбанк 69 1
Счётная палата РФ 460 26
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 21
Федеральное казначейство России 766 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 18
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 16
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 12
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
Правительство РФ 2207 9
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 8
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 7
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 7
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 5
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 251 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 19
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
HPE ArcSight 50 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
Четвернин Алексей 651 21
Семенов Алексей 67 18
Ципорин Павел 51 18
Паршин Максим 142 18
Малков Павел 38 18
Лысенко Эдуард 209 18
Албычев Александр 74 16
Терещенко Денис 38 16
Рымар Максим 36 15
Хайруллин Айрат 39 14
Песчанских Георгий 37 13
Петрушин Андрей 64 13
Рудзевич Мария 34 12
Власов Сергей 76 11
Панов Евгений 16 11
Геллер Анатолий 12 11
Осипов Владимир 17 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Казарин Станислав 100 11
Копырин Федор 11 11
Катамадзе Анна 72 11
Егоров Максим 23 11
Швиндт Антоний 13 11
Кулешов Василий 11 11
Симаков Олег 106 11
Кирюшин Сергей 52 11
Малахов Александр 16 11
Меджитов Тимур 56 11
Карапузов Алексей 12 10
Скрыпник Назарий 12 10
Акимов Максим 167 9
Кузнецов Дмитрий 40 9
Якубовский Михаил 8 8
Анисимов Михаил 13 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Бочков Евгений 8 8
Христенко Павел 11 8
Соломин Никита 8 8
Шипов Савва 70 8
Раков Ярослав 48 7
Россия - Российская федерация - РФ 57544 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 20
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 13
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 10
Россия - Калужская область 574 8
Россия - Тульская область 753 7
Россия - Новосибирская область 817 7
Арктика 141 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Прибалтика - Балтия 592 2
Индия - Республика 2175 2
Ирландия - Республика 364 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Республика Алтай 687 2
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Калининградская область 539 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Восточная Европа 1682 1
Европа 3774 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 11
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 2
Ведомости 259 2
Госрасходы - портал 6 2
РосПравосудие 10 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 1
Data61 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 18
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765804, в очереди разбора - 669490.
Создано именных указателей - 46354.
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