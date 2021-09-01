Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кудрин Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 94
Кудрин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 21
|Семенов Алексей 67 18
|Ципорин Павел 51 18
|Паршин Максим 142 18
|Малков Павел 38 18
|Лысенко Эдуард 209 18
|Албычев Александр 74 16
|Терещенко Денис 38 16
|Рымар Максим 36 15
|Хайруллин Айрат 39 14
|Песчанских Георгий 37 13
|Петрушин Андрей 64 13
|Рудзевич Мария 34 12
|Власов Сергей 76 11
|Панов Евгений 16 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Осипов Владимир 17 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Казарин Станислав 100 11
|Копырин Федор 11 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Егоров Максим 23 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Кулешов Василий 11 11
|Симаков Олег 106 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Малахов Александр 16 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Карапузов Алексей 12 10
|Скрыпник Назарий 12 10
|Акимов Максим 167 9
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Якубовский Михаил 8 8
|Анисимов Михаил 13 8
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Бочков Евгений 8 8
|Христенко Павел 11 8
|Соломин Никита 8 8
|Шипов Савва 70 8
|Раков Ярослав 48 7
|Прайм - Агентство экономической информации 529 2
|Ведомости 259 2
|Госрасходы - портал 6 2
|РосПравосудие 10 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 1
|Data61 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765804, в очереди разбора - 669490.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765804, в очереди разбора - 669490.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru