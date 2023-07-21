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Кудрин Алексей
СОБЫТИЯ
|21.07.2023
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МТС, «Билайн», «Мегафон» и советник главы «Яндекса» попали под санкции
Кудрина, в разное время занимавшего посты министра финансов, вице-премьера и главы Счетной палаты. Кудрин считается приближенным лицом к Президенту России Владимиру Путину, с которым он вместе
|05.12.2022
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Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса»
Алексей Кудрин переходит в «Яндекс» Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение компании «Яндекс» стать ее советником по корпоративному раз
|29.11.2022
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Кудрин уходит с госслужбы, чтобы возглавить «Яндекс» и стать каналом для переговоров России с Западом
Алексей Кудрин уходит из Счетной Палаты Пост главы Счетной палаты покидает Алексей Кудрин. Заявление об увольнении со своей должности он подал на имя Президента России
|04.03.2019
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Госорганы тратят на неэффективную информатизацию 100 миллиардов в год
я низкой, хотя ежегодно на нее расходуется 100 млрд руб. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС. Заявление прозвучало на Дне открытых данных в Фонде развития и
|02.08.2018
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Кудрин пообещал цифровизацию Счетной палате, чтобы «проводить меньше проверок, но видеть все»
фровизации, в том числе в контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщил председатель ведомства Алексей Кудрин на первом заседании Совета по цифровизации экономики при Совете Федерации в Ка
|28.06.2013
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Портал «Открытый бюджет», созданный Алексеем Кудриным и Алексеем Поповым, серьезно обновился
тале «Открытый бюджет» обновился функционал и интерфейс. Финансирование и разработку методологии раскрытия данных о госзатратах на сайте, запущенном в 2012 г., отвечают Фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина и созданный им Комитет гражданских инициатив. Директором проекта является президент УЭК Алексей Попов. Основной целью сайта разработчики называют появление гражданского контроля
|05.12.2012
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Алексей Кудрин и Алексей Попов запустили онлайн-проект «Открытый бюджет»
стороны простого гражданина. Это полезно любому министру, не только ушедшему в отставку», - говорит Алексей Кудрин. На сайте можно будет ознакомиться со структурой бюджетных затрат в различных
|26.05.2009
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Реформу налогов для ИТ-компаний отложили до 2015 г.
в сфере высоких технологий, произойдет с начала 2015 г., сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на брифинге по итогам заседания президиума правительства России, передает ИТАР
Кудрин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Паршин Максим 323 35
|Ципорин Павел 103 35
|Лысенко Эдуард 317 34
|Терещенко Денис 95 34
|Албычев Александр 168 33
|Хайруллин Айрат 108 31
|Петрушин Андрей 110 30
|Малков Павел 51 28
|Власов Сергей 101 28
|Меджитов Тимур 85 28
|Мартынова Елена 90 23
|Разумовский Дмитрий 125 22
|Путин Владимир 3454 21
|Сорокин Даниил 33 19
|Катамадзе Анна 133 17
|Херсонцев Алексей 93 17
|Рымар Максим 50 17
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Шадаев Максут 1210 16
|Чернышенко Дмитрий 581 16
|Скиба Владимир 42 15
|Волож Аркадий 268 15
|Рудзевич Мария 36 14
|Шпак Василий 279 14
|Осипов Владимир 21 14
|Рейман Леонид 1065 14
|Пугачев Павел 63 13
|Песчанских Георгий 39 13
|Потанин Владимир 91 13
|Черников Алексей 53 13
|Панов Евгений 16 13
|Кирюшин Сергей 91 13
|Дюбанов Анатолий 95 12
|Майнина Кристина 18 12
|Куртяник Надежда 441 12
|Петров Михаил 139 12
|Симаков Олег 113 11
|Абрамович Роман 47 11
|Малахов Александр 20 11
|Егоров Максим 36 11
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