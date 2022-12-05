Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса»

Бывший глава Счетной Палаты Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса». Сейчас «Яндекс» находится в процессе разделения на российский и международный бизнес, причем ожидается, что Кудрин станет главой российского «Яндекса».

Алексей Кудрин переходит в «Яндекс»

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение компании «Яндекс» стать ее советником по корпоративному развитию. Об этом сам Кудрин сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынка, включая международные, - заявил Кудрин. - Одна из главных задач - помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру «Яндекса», чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди».

29 ноября Кудрин подал заявление об отставке с поста главы Счетной палаты. Оно было одобрено Советом Федерации.

Биография Алексей Кудрина

В начале 1990-х годов Алексей Кудрин вместе с будущим Президентом России Владимиром Путиным работал в администрации Санкт-Петербурга. В этой связи Кудрин считается его доверенным человеком. В 2000 г. после избрания Путина Президентом России, Кудрин стал министром финансов.

Бывший глава Счетной Палаты Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию « Яндекса

Впоследствии Кудрин также получил пост вице-премьера. В 2011 г. Кудрин ушел из Правительства после конфликта с занимашвим тогда пост Президента Дмитрием Медведевым. После этого Кудрин возглавил «Центр стратегических разработок». С 2018 г. Кудрин возглавлял Счетную палату.

Реорганизация «Яндекса»

Компания «Яндекс» в настоящее время находится в процессе разделения на российскую и международную. Сейчас единоличным владельцем «Яндекс» является голландская Yandex, которая имеет листинг на американской бирже Nasdaq (с весны 2022 г. торги акциями компаниями приостановлены).

В конце ноября совет директоров Yandex принял решение о выделении основной части бизнеса в отдельную структуру, которая сохранит бренд «Яндекс» и будет находится под управлением менеджмента копании. Yandex со временем откажется от контроля над ней. У Yandex останутся международные части ряда направлений компании, включая разработку беспилотных автомобилей, облачные технологии, образовательные сервисы и платформа по разметке данных. При этом российская часть указанных направлений останется у российского «Яндекса».

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Издания РБК и The Bell писали о возможном переходе Кудрина в «Яндекса». Утверждалось также, что Кудрин может получить 5% акций «Яндекс». Также СМИ писали, что свой переход Кудрин обсуждал с Владимиром Путиным.

Акционерная структура «Яндекса»

Сейчас основатель «Яндекса» Аркадий Волож владеет пакетом акций Yandex, составляющим 45,3% от общего числа голосов и 8,6% от общего числа акций. С 2020 г. этот пакет был передан под управление семейного траста Воложа.

С начала специальной военной операции России на Украине Волож попал под санкции Евросоюза. После этого Волож покинул свои посты в компании и заявил, что семейный траст не будет голосовать принадлежащим ему пакетом акций Yandex.

С 2019 г. «золотая акция» Yandex принадлежит специально созданному Фонду общественных интересов, учредителями которого является ряд государственных вузов и иных организаций. Фонд может блокировать появление у Yandex новых акционеров с долями больше 10%, заключение компанией договоров с иностранными государствами, передачу компанией персональных данных зарубеж и отчуждение значительной части интеллектуальной собственности. Также фонд может отстранять гендиректора российского «Яндекса».