Разделы

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Официально: «Яндекс» готовится к разделу на две части. Одна может достаться Кудрину

Yandex готовится к разделению компании на две части: российскую и международную. У международного подразделения останутся такие направления, как беспилотные автомобили и облачные технологии. По неофициальной информации, российскую часть возглавит глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Разделение Yandex

Совет директоров Yandex (владелец российского «Яндекса») рассматривает возможность изменения корпоративной структуры и разделения компании на две части. Об этом говорится в сообщении компании.

Предполагается выделение основной части бизнеса в отдельную структуру, а Yandex со временем откажется от контроля над ней. Новая структура будет находиться под управлением менеджмента, она сохранит бренд «Яндекс».

У Yandex останутся международные части ряда направлений компании, включая разработку беспилотных автомобилей, облачные технологии, образовательные сервисы и платформа по разметке данных. В то же время российская часть этих направлений останется у российского «Яндекса».

yapay600.jpg
Yandex готовится к разделению компании на две части: российскую и международную

Также утверждается, что российский «Яндекс» будет работать как «частная, независимая компания» на локальном и международном рынках. Другие подробности в Yandex планирует раскрыть позже.

Алексей Кудрин может возглавить российский «Яндекс»

СМИ неоднократно писали о планах по разделу бизнеса Yandex на российский т международный. Так, агентство Bloomberg писало, что основатель и главный акционер Yandex Аркадий Волож ведёт переговоры с заместителем главы Администрации Президента Сергеем Кириенко и главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.

По данным издания The Bell, Кудрин недавно обсуждал этот вопрос на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Издание пишет, что Кудрин может возглавить российский «Яндекс» и получить 5% акций компании.

Также сообщалось, что в число акционеров российского «Яндекс» войдет владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Кроме того, свою долю в российском «Яндексе» будут иметь магнат Роман Абрамович и банк ВТБ, которые с 2020 г. входят в число акционеров Yandex.

Акционерная структура Yandex

Сейчас Аркадий Волож владеет пакетом акций Yandex, составляющим 45,3% от общего числа голосов и 8,6% от общего числа акций. С 2020 г. этот пакет передан под управление семейного траста Воложа.

Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний
Импортозамещение

С 2019 г. «золотая акция» Yandex принадлежит специально созданному Фонду общественных интересов, учредителями которого являются ряд государственных вузов и иных организаций. Фонд может блокировать появление у Yandex новых акционеров с долями больше 10%, заключение компанией договоров с иностранными государствами, передачу компанией персональных данных зарубеж и отчуждение значительной части интеллектуальной собственности. Также фонд может отстранять гендиректора российского «Яндекса».

Проблемы Yandex с началом СВО

С началам специальной военной операции (СВО) России на Украине у Yandex начался целый ряд проблем. Так, под санкции попали Аркадий Волож и Тигран Худавердян, занимавшие посты, соответсвенно, гендиректора и главного исполнительного директора компании.

После этого Волож и Худавердян покинули свои посты в руководстве и совете директоров Yandex. Волож также заявил, что семейный траст не будет голосовать пакетом акций Yandex.

Кроме того, американская биржа Nasdaq приостановила листинг акций Yandex. В результате компания столкнулась с угрозой дефолта, но смогла договориться о реструктуризации с владельцами облигаций общим объемом $1,25 млрд.

Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз
Безопасность

Немалая часть сотрудников «Яндекса» уехали из России и стали работать на удаленке из-за рубежа. По данным Bloomberg, это сделали 10% из 19 тыс. сотрудников компании. Свои посты покинул ряд руководителей компании, включая гендиректора российского «Яндекса» Елену Бунину.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию

«Ростелеком» подмял под себя свыше половины бюджета крупнейших госзакупок ИКТ

Военно-морские силы США ограбили разработчика ПО на $600 миллионов

«Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах

Власти поддержат разработчиков российского ПО в формате «рынок в обмен на инвестиции»

Российское промышленное ПО от «Росатома» выходит на международный рынок

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще