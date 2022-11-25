Официально: «Яндекс» готовится к разделу на две части. Одна может достаться Кудрину

Разделение Yandex

Совет директоров Yandex (владелец российского «Яндекса») рассматривает возможность изменения корпоративной структуры и разделения компании на две части. Об этом говорится в сообщении компании.

Предполагается выделение основной части бизнеса в отдельную структуру, а Yandex со временем откажется от контроля над ней. Новая структура будет находиться под управлением менеджмента, она сохранит бренд «Яндекс».

У Yandex останутся международные части ряда направлений компании, включая разработку беспилотных автомобилей, облачные технологии, образовательные сервисы и платформа по разметке данных. В то же время российская часть этих направлений останется у российского «Яндекса».

Yandex готовится к разделению компании на две части: российскую и международную

Также утверждается, что российский «Яндекс» будет работать как «частная, независимая компания» на локальном и международном рынках. Другие подробности в Yandex планирует раскрыть позже.

Алексей Кудрин может возглавить российский «Яндекс»

СМИ неоднократно писали о планах по разделу бизнеса Yandex на российский т международный. Так, агентство Bloomberg писало, что основатель и главный акционер Yandex Аркадий Волож ведёт переговоры с заместителем главы Администрации Президента Сергеем Кириенко и главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.

По данным издания The Bell, Кудрин недавно обсуждал этот вопрос на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Издание пишет, что Кудрин может возглавить российский «Яндекс» и получить 5% акций компании.

Также сообщалось, что в число акционеров российского «Яндекс» войдет владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Кроме того, свою долю в российском «Яндексе» будут иметь магнат Роман Абрамович и банк ВТБ, которые с 2020 г. входят в число акционеров Yandex.

Акционерная структура Yandex

Сейчас Аркадий Волож владеет пакетом акций Yandex, составляющим 45,3% от общего числа голосов и 8,6% от общего числа акций. С 2020 г. этот пакет передан под управление семейного траста Воложа.

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С 2019 г. «золотая акция» Yandex принадлежит специально созданному Фонду общественных интересов, учредителями которого являются ряд государственных вузов и иных организаций. Фонд может блокировать появление у Yandex новых акционеров с долями больше 10%, заключение компанией договоров с иностранными государствами, передачу компанией персональных данных зарубеж и отчуждение значительной части интеллектуальной собственности. Также фонд может отстранять гендиректора российского «Яндекса».

Проблемы Yandex с началом СВО

С началам специальной военной операции (СВО) России на Украине у Yandex начался целый ряд проблем. Так, под санкции попали Аркадий Волож и Тигран Худавердян, занимавшие посты, соответсвенно, гендиректора и главного исполнительного директора компании.

После этого Волож и Худавердян покинули свои посты в руководстве и совете директоров Yandex. Волож также заявил, что семейный траст не будет голосовать пакетом акций Yandex.

Кроме того, американская биржа Nasdaq приостановила листинг акций Yandex. В результате компания столкнулась с угрозой дефолта, но смогла договориться о реструктуризации с владельцами облигаций общим объемом $1,25 млрд.

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Немалая часть сотрудников «Яндекса» уехали из России и стали работать на удаленке из-за рубежа. По данным Bloomberg, это сделали 10% из 19 тыс. сотрудников компании. Свои посты покинул ряд руководителей компании, включая гендиректора российского «Яндекса» Елену Бунину.