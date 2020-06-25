«Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича

«Яндекс» прощается со Сбербанком

«Яндекс» и Сбербанк сообщили о достижении договоренностей по разводу друг с другом. Стороны договорились, что «Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в агрегаторе «Яндекс.Маркет», а Сбербанк полностью поглотит платежную систему «Яндекс.Деньги».

Как развивалось сотрудничество «Яндекса» со Сбербанком

Сотрудничество Сбербанка с «Яндексом» началось в 2009 г. Тогда банк стал владельцем «золотой акции» интернет-компании, которая позволяла ему блокировать приход новых акционеров. В 2019 г. данная «золотая акция» была передана новому Фонду общественных интересов.

В 2013 г. «Сбербанк» приобрел у «Яндекса» контрольный пакет акций «Яндекс.Деньги» за $60 млн. У «Яндекса» осталось 25% плюс одна акция платежной системы.

«Яндекс» выкупает долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» и продаетСбербанку свою долю в «Яндекс.Деньги». Средства на сделку «Яндекс» возьмет у ВТБ, Романа Абрамовича и Александра Абрамова

В 2017 г. «Яндекс» и «Сбербанк» договорились о создании гиганта в сфере электронной торговли на базе «Яндекс.Маркет». В Голландии была зарегистрирована компания Digital Assets, которой были переданы активы «Яндекс.Маркет». Сбербанк пообещал вложить в эту компанию 30 млрд руб.

Yandex (компания-владелец «Яндекса») и Сбербанк получили в этой компании по 45% акций, а оставшиеся 10% были зарезервированы для поощрения топ-менеджмента. В рамках «Яндекс.Маркет» был запущен новый маркетплейс «Беру».

Как у «Яндекса» начались разногласия со Сбербанком

В 2018 г., по неофициальной информации, Сбербанк интересовался покупкой контрольного пакета акций «Яндекса», но основатель интернет-компании Аркадий Волож это предложение отверг. После этого появились слухи о возможном расставании «Яндекса» со Сбербанком.

В числе прочего, у компаний были разногласия по поводу развития «Яндекс.Маркет». В частности, прекратил работу маркетплейс для покупок в зарубежных интернет-магазинах Bringly.

Кроме того, в 2019 г. Сбербанк стал совладельцем конкурентов «Яндекса» - «Рамблера» и Mail.ru Group. Также Сбербанк договорился с Mail.ru Group о создании совместного предприятия в области offline-2-online сервисов, куда, в числе прочего, вошли агрегатор такси «Ситимобил» и служба доставки еды из ресторанов Delivery Club.

Недавно Сбербанк стал крупнейшим акционером «2ГИС», конкурента «Яндекс.Карт». Кроме того, по неофициальной информации, Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в интернет-магазине «Озон».

Условия расставания «Яндекса» со Сбербанком

Сейчас «Яндекс» выкупает долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» и становится владельцем 90% акций компании. Сумма сделки составит 42 млрд руб. Вся компания оценена в 87,3 млрд руб. Сбербанк указывает, что его прибыль от данной сделки составит 20 млрд руб.

Одновременно Сбербанк выкупит у «Яндекса» его долю в «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. Таким образом, чистая стоимость сделки между «Яндексом» и Сбербанком составит для «Яндекса» 39,6 млрд руб.

Где «Яндекс» возьмет $800 млн на сделку со Сбербанком

Для финансирования сделки со Сбербанком «Яндекс» выпустит новые акции на $800 млн. Экономическая доля вновь выпущенных акций составит 5%, голосующая - 2,5%. Из общей суммы инвестиций $200 млн будут привлечены путем прямой подписки.

Акции на $600 млн выкупят подразделение госбанка ВТБ – «ВТБ-Капитал», миллиардер Роман Абрамович (через оффшор Ervington Invetsments) и совладельцы группы «Евраз» Александр Абрамов и Александр Фролов (их интересы будет представлять оффшор Treliscope). Каждый из этих новых инвесторов «Яндекса» обязался в течение двух лет не продавать акции интернет-компании и не увеличиваться свои доли до более чем 3,99%.

Также если «Яндекс» в течение двух лет будет искать инвестиции для «Яндекс.Маркета» или иных своих проектов в области электронной коммерции, у указанных инвесторов будет право принять участие в соответствующих переговорах. Период в два год может быть расширен еще на один год при условии, что указанные инвесторы продлят на указанный год упомянутые обязательства по акциям «Яндекса».

«Яндекс.Деньги» сменят название

После сделки «Яндекс» сможет снова консолидировать результаты «Яндекс.Маркет» в своей финансовой отчетности. Также «Яндекс» намерен усилить интеграцию «Яндекс.Маркета» с другими своими сервисами. В том числе водители, подключенные к «Яндекс.Такси», и курьеры, подключенные к «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», смогут доставлять товары из магазинов, сотрудничающих с «Яндекс.Маркет».

Также «Яндекс.Маркет» будет интегрирован с блог-платформой «Яндекс.Дзен» и поиском от «Яндекса» для лучшего продвижения товаров.

Что касается «Яндекс.Деньги», то до конца 2020 г. сервис проведет ребрендинг и поменяет свое название. При этом на сервисе будет по-прежнему доступна авторизация через «Яндекс».