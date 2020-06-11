Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора»

Сбербанк приобретет 72% в компании «2ГИС» и дополнительно еще 3% через свою совместную с Mail.ru компанию «О2О холдинг». Сделка будет закрыта в III квартале 2020 г., и в наработки картографического сервиса «2ГИС» будут интегрированы в различные проекты Сбербанка. Накануне заключения сделки банк рассорился с «Яндексом», который ведет разработку собственного навигационного сервиса «Яндекс.навигатор», а также картографического сервиса «Яндекс.карты»



Новый собственник «2ГИС»

Сбербанк стал основным владельцем российского картографического сервиса «2ГИС». 11 июня 2020 г., как сообщили CNews представители банка, он подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе.

Следует отметить, что в сделке принимает участие и компания ООО «О2О холдинг», являющаяся совместным предприятием Сбербанка и холдинга Mail.ru Group в сфере транспорта и еды. Размер доли банка в сервисе составит 72%, а доля «О2О» - ровно 3%. Основатель компании Александр Сысоев вместе с менеджментом сохранит за собой 25-процентную долю в ней, тогда как инвестфонды RTP Global и Baring Vostok выйдут из ее капитала. До сделки со Сбербанком они удерживали доли 2,3% и 20% соответственно.

Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 млрд руб. или около $208 млн по курсу ЦБ РФ на 11 июня 2020 г. В новом совете директоров «2ГИС» будут присутствовать представители Сбербанка и основателей сервиса.

75% компании 2ГИС отошли Mail.ru и Сбербанку

В настоящее время участники сделки ждут одобрения антимонопольных органов на ее проведение. Закрытие сделки предварительно запланировано на III квартал 2020 г.

Преследуемые компаниями цели

Как сообщили CNews представители Сбербанка, после закрытия сделки по покупке контрольно доли в «2ГИС» стороны планируют приступить к совместному развитию технологической платформы компании и продуктов банка. К этому относится, в том числе, и разработка новых сервисов, в задачи которых войдут, по словам представителей банка, упрощение повседневной жизни пользователей и помощь предпринимателям в ведении их бизнеса.

Новая платформа, по данным Сбербанка, даст пользователям возможность не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта, а также заказывать и оплачивать его.

Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как: «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, Самокат и другие. Кроме того, сервисы «2ГИС» будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.

Переговоры длиною в год

Сбербанк, по данным РБК, заинтересовался покупкой «2ГИС» еще в 2019 г. В конце августа 2019 г. представители организаций сели за стол переговоров, о чем изданию сообщили неназванные источники внутри банка.

На момент публикации материала не было известно, какая из сторон была инициатором переговоров. Источник РБК в неназванной крупной интернет-компании подчеркнул, что инициатива исходила от собственников «2ГИС», которые выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.

Представители «2ГИС» и банка на тот момент не комментировали происходящее, и в течение практически года с начала переговоров их итоговые результаты не раскрывались.

Ссора с «Яндексом» и сближение с Mail.ru

Заключению Сбербанком сделки с «2ГИС» предшествовала произошедшая в начале июня 2020 г. его ссора с компанией «Яндекс», которая развивает собственные картографические сервисы «Яндекс.навигатор» и «Яндекс.карты». Как сообщал CNews, компании готовы прекратить многолетнее сотрудничество в развитии сервисов «Яндекс.маркет» и «Яндекс.деньги». Стороны поделят их между собой, и «Маркет» достанется «Яндексу», тогда как с «Деньгами» интернет-гигант связан больше не будет.

На фоне ухудшения отношений с «Яндексом» Сбербанк начал развивать совместные сервисы с другим российским ИТ-гигантом – холдингом Mail.ru Group. Ряд этих проектов – прямые конкуренты сервисов «Яндекса».

В частности, речь идет, в том числе о Delivery Club – сервисе по доставке еды, конкурирующего с «Яндекс.едой». Помимо этого, в активе Сбербанка и Mail.ru Group есть проект «Ситимобил», занимающийся пассажирскими перевозками, как и «Яндекс.такси».

Аудитория пользователей всех сервисов «2ГИС», по данным самой компании, на июнь 2020 г. составляла 48,6 млн. «Яндекс.навигатором» в 2018 г. пользовались 18 млн человек, а «Яндекс.картами», согласно статистике сайта «Яндекс.радар», в мае 2020 г. воспользовались 67 млн человек.

История «2ГИС»

Компания «2ГИС» была основана в 1999 г. Александром Сысоевым. В период до 2004 г. она была новосибирской частью фирмы «Техноград плюс», разрабатывавщей геоинформационные системы. Релиз первой версии картографического сервиса «ДубльГИС» состоялся в апреле 1999 г.

В июле 2004 г., по данным ЕГРЮЛ, была образована отдельная компания ООО «ДубльГИС» с уставным капиталом 255 млн руб., ее генеральным директором стал Александр Сысоев. В июле 2012 г. учредителем компании и владельцем 100-процентной доли в ней стала зарегистрированная на Кипре фирма «2ГИС Ltd.». Головной офис «2ГИС» находится в Новосибирске.

В 2015 г. компания привлекла инвестиции в размере $40 млн. Инвесторами стали фонды Baring Vostok и ru-Net Holdings Леонида Богуславского, однако по условиям этой сделки контроль над компанией оставался у Александра Сысоева.

В настоящее время «2ГИС» представляет собой международный картографический сервис. Наработки компании используются и в сторонних проектах: в частности, в 2018 г. справочные данные о компаниях, собранные «2ГИС», были интегрированы в состав российской версии карт Apple Maps.

Основной источник дохода компании – продажа рекламы компаниям, магазины которых отмечены на ее картах. По итогам 2019 г. «2ГИС» заняла шестую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в $320 млн.