Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apple Maps
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Apple Maps и организации, системы, технологии, персоны:
|Bloomberg 1394 7
|CNET Networks - CNET News 1643 4
|TNW - The Next Web 89 2
|Forbes - Форбс 902 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11394 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 251 2
|AppleInsider 398 2
|Bloomberg Businessweek 122 1
|Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
|iMore 22 1
|NBC News 184 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1318 1
|The Guardian - Британская газета 382 1
|The Information 67 1
|Gizmodo 131 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|Strategy Analytics 284 1
|IDC - International Data Corporation 4941 1
|University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
|BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
|DCU - Dublin City University - University of Dublin - Дублинский университет - Университет Дублина 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.