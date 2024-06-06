Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185493
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 79868
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Apple Maps


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


06.06.2024 Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных 1
26.03.2024 Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы 1
16.12.2022 Microsoft и Linux объединяются, чтобы разгромить Google Maps 1
02.03.2022 Apple бежит из России. Прекращены продажи iPhone, iPad, MacBook, сервисы «ограничены» 1
28.09.2021 Как скрыть свой дом от любопытных глаз на онлайн-картах 1
19.08.2021 Русскоязычный двойной агент годами «стучал» Apple на инсайдеров, чтобы заработать. Она не заплатила ему ни доллара 1
31.03.2021 Apple и Google в очередной раз уличили в сборе данных без согласия пользователей 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 1
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 1
03.03.2020 Apple заплатит полмиллиарда долларов владельцам старых iPhone 1
29.12.2017 Apple извинилась за медленные iPhone и предложила заменять батареи по дешевке 1
04.01.2017 Intel вошла в долю бывшего картографического подразделения Nokia, проданного за 2,8 млрд евро 1
23.04.2015 Nokia хочет продать свои карты компании Apple 1
26.09.2014 У Apple вторая попытка починить ОС для iPhone: Выпущена iOS 8.0.2 1
07.08.2014 Создан автомобильный проектор, понимающий жесты и человеческую речь 1
09.07.2014 Ключевой разработчик карт Apple переметнулся в самый дорогой в мире стартап 1
15.01.2014 Люксовый седан Hyundai получил поддержку Google Glass и SoundHound 1
05.07.2013 Apple патентует сервис, который Google приобрела за $1,1 млрд 1
19.06.2013 Opel ADAM получил интеллектуального помощника от Apple 1
08.06.2013 ИТ в мире – 5 основных событий 2012 г. 1
17.04.2013 Facebook наняла уволенного картографа Apple 1
13.12.2012 Google исправил ключевой недостаток iPhone 5 1
13.12.2012 Samsung высмеял ошибку Apple в карте Австралии 1
10.12.2012 Карты Apple оказались опасны для жизни 1
07.12.2012 Apple намерена изменить телевидение 1
05.12.2012 Топ-менеджер Appe Эдди Кью продал часть своих акций 1
28.11.2012 Главный разработчик карт Apple Maps изгнан из компании 1
28.11.2012 Apple уволила разработчика картографического сервиса 1
20.11.2012 Nokia выпустила бесплатные карты для iPhone и iPad 1
12.11.2012 У iPhone 5 новая проблема с дисплеем 1
08.11.2012 Главный разработчик Siri и карт для iPhone вошел в правление Ferrari 1
06.11.2012 Приложение Google Maps для iOS планируется выпустить в конце года 1
01.11.2012 Apple теряет фанатов iPhone 1
30.10.2012 Apple уволила главного разработчика iOS 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Apple Maps и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12569 29
Google LLC 12187 12
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 357 4
Microsoft Corporation 25195 4
Samsung Electronics 10584 4
Meta Platforms - Facebook 4520 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 4
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 3
Amazon Inc - Amazon.com 3114 3
X Corp - Twitter 2902 3
HERE Technologies 109 3
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 2
Yandex - Яндекс 8331 2
VK - Mail.ru Group 3517 2
Intel Corporation 12510 2
HP Inc. 5753 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Garmin - Гармин 209 2
TomTom 52 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 70 1
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 1
Siemens AG - Siemens Group 2626 1
SoundHound 9 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
Overture Maps Foundation 2 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4462 1
HP - Hewlett-Packard 3642 1
Alibaba Group 449 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
Dropbox 510 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 479 1
HP Autonomy 83 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 700 1
Dell EMC 5088 1
Lenovo Group 2353 1
Xiaomi 1942 1
Acer Group - Acer Inc 2643 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 1
BMW Group 463 3
Ferrari NV 157 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8035 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 261 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 284 2
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 147 2
О2О Холдинг 59 2
Сбер - СберЛогистика 69 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
RTP Global 11 2
Uber 336 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 134 2
Honda Motor Company - HND 237 2
Volkswagen Audi Group 220 2
Hyundai Motor Company 414 2
Stellantis PSA - Opel 33 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 166 1
General Atlantic - GA 27 1
Harley-Davidson 25 1
Красный квадрат 11 1
Global Security 22 1
Apax Partners 27 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Hellman & Friedman - H&F 11 1
Microsoft - LinkedIn 677 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2758 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 265 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 1
Airbnb 98 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 286 1
Silver Lake Partners 77 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Hyndai 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2669 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 307 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 483 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5747 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1039 2
Судебная власть - Judicial power 2399 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5185 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 596 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1349 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1476 1
Linux Foundation 189 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6415 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25501 13
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1461 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27015 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8125 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10510 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12845 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25460 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56549 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2059 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28841 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10164 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16637 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2636 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1130 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5778 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2342 3
Оповещение и уведомление - Notification 5300 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7624 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1180 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2239 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8285 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13278 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17752 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5596 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4471 2
Application store - магазин приложений 1356 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10279 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12918 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8870 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4653 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31294 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72295 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16984 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21725 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14942 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 659 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5113 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31730 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1035 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7352 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7317 25
Apple iOS 8199 25
Google Maps - Карты Google - GMaps 688 16
Apple iPad 3914 10
Apple iPhone 5 777 8
Google Android 14599 8
Apple Siri - Голосовой помощник 414 8
Apple - App Store 2988 6
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 5
Google Street View 103 5
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 38 5
Apple iCloud 286 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 953 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 4
Apple iPhone 6 4861 3
Apple iPod Touch 747 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 591 3
Apple iTunes Store 1115 3
HERE Maps 54 2
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 87 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 876 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 2
Apple iPhone 7 286 2
Apple iPhone 4 789 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 2
Сбер - СберФуд - SberFood 19 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1149 2
Apple Safari - браузер 875 2
Apple iMessage - Мессенджер 163 2
Яндекс.Радар 31 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Яндекс.Навигатор 109 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 682 2
Huawei Map Kit 5 1
OpenStreetMap - OSM 64 1
Apple iPhone 13 169 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 389 12
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 9
Williamson Richard - Уильямсон Ричард 7 6
Cue Eddy - Кью Эдди 35 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1021 4
Mansfield Bob - Мансфилд Боб 20 2
Богуславский Леонид 38 2
Сысоев Александр 45 2
Писарев Михаил 27 1
Аммосов Юрий 46 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Munster Gene - Манстер Джин 60 1
Шумейко Андрей 1 1
Browett John - Брове Джон 5 1
Brown Paul - Браун Пол 5 1
Leith Douglas - Лейт Дуглас 2 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Дуров Павел 307 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 74 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 23 1
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 1
Путин Владимир 3327 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 172 1
Федоров Михаил 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53310 14
Россия - РФ - Российская федерация 155496 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18062 6
США - Калифорния 4768 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45448 3
Германия - Федеративная Республика 12916 3
Южная Корея - Республика 6834 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 3
Европа 24594 3
Италия - Итальянская Республика 4425 2
Россия - СФО - Новосибирск 4617 2
Кипр - Республика 578 2
США - Северная Каролина 319 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1847 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
США - Мичиган - Детройт 87 1
Франция - Французская Республика 7966 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14452 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18445 1
Европа Западная 1489 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3376 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 1
Германия - Берлин 729 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Огайо 287 1
США - Иллинойс 335 1
Америка Южная 868 1
Австралия - Сидней 275 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13543 1
Украина 7772 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 203 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 173 1
Нидерланды 3621 1
Сингапур - Республика 1902 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 177 1
Земля - планета Солнечной системы 10628 1
США - Индиана 117 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20200 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5571 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17279 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54628 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4654 3
Apple Antennagate 8 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11372 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8297 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8023 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6332 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 781 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6475 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2326 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3638 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6625 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5468 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7753 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 882 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7450 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7230 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3675 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3671 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2895 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6853 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2494 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3169 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5248 1
Зоология - наука о животных 2776 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 682 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1749 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 225 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1622 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1716 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1960 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1645 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 798 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 539 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 461 1
Bloomberg 1394 7
CNET Networks - CNET News 1643 4
TNW - The Next Web 89 2
Forbes - Форбс 902 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11394 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 251 2
AppleInsider 398 2
Bloomberg Businessweek 122 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
iMore 22 1
NBC News 184 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1318 1
The Guardian - Британская газета 382 1
The Information 67 1
Gizmodo 131 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Strategy Analytics 284 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
DCU - Dublin City University - University of Dublin - Дублинский университет - Университет Дублина 3 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 149 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/