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Медиагруппа «Красный квадрат» – российская креативно-технологическая компания, один из участников рынка производства познавательно-развлекательного мультимедиа контента. Команда запускает телевизионные проекты, классические музеи и интерактивные выставки, организует международные культурные фестивали, деловые форумы, спортивные соревнования и масштабные церемонии. Специалисты «Красного квадрата» создают мультимедиа спектакли, мюзиклы, ледовые и цирковые шоу, новые аттракционы.