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Красный квадрат

Красный квадрат

Медиагруппа «Красный квадрат» – российская креативно-технологическая компания, один из участников рынка производства познавательно-развлекательного мультимедиа контента. Команда запускает телевизионные проекты, классические музеи и интерактивные выставки, организует международные культурные фестивали, деловые форумы, спортивные соревнования и масштабные церемонии. Специалисты «Красного квадрата» создают мультимедиа спектакли, мюзиклы, ледовые и цирковые шоу, новые аттракционы.

УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Яндекс Афиша»: прямые продажи билетов на сервисе в первом полугодии выросли на 85,9% 1
26.09.2023 Василий Колосов, «Смартекс»: Любой цифровой продукт — это способ взаимодействия человека с человеком 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
31.07.2015 Система EnDocs for SharePoint внедрена в «Красном Квадрате» 3
03.07.2015 Минкомсвязи отдало многомиллионный госконтракт фрилансерам 1
25.07.2008 Ростов примет Всероссийский Интернет-Марафон 1
14.11.2007 «Первый канал» начинает интернет-вещание на основе Microsoft Silverlight 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Красный квадрат и организации, системы, технологии, персоны:

8636 1
Ростелеком 10065 1
Yandex - Яндекс 7967 1
Microsoft Corporation 24986 1
Apple Inc 12350 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
VK - Mail.ru Group 3498 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4286 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 186 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 586 1
Газинформсервис - ГИС 336 1
Vertica 40 1
Google LLC 12039 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 60 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
IBS Dunice - Дунайс 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1050 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 97 1
Picvario - Пикварио 15 1
Meta Platforms - Facebook 4487 1
Т1 Иннотех 186 1
Picvario - Smartex - Смартекс 1 1
Системы документооборота 501 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7811 2
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2919 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 213 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
ВкусВилл - Избёнка 166 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Лента - Сеть розничной торговли 2193 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 145 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Block - Square 198 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 126 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 4 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Парадигма Адвертайзинг 2 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 136 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12315 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3023 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5129 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4679 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2071 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3176 1
Федеральное казначейство России 1831 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54402 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16486 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29918 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10936 2
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2951 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4564 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8723 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11587 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3043 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4045 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16635 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1459 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13090 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4353 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2119 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12583 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21553 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3581 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4931 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2610 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2191 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7021 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5661 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10980 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 98 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 899 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 536 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4982 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11737 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3347 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11791 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7710 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 594 1
Microsoft Azure 1436 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5578 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 140 1
НКТ - Р7-Офис 431 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1465 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2362 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3376 1
Google Street View 102 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Apache Airflow 54 1
Apple Maps 34 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 1
Caltech Hale Telescope - оптический телескоп-рефлектор Хэйла 3 1
Caltech Palomar Observatory - Паломарская обсерватория - обсерватория Маунт-Паломар - Samuel Oschin Telescope 14 1
Ensol EnDocs 4 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 616 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1284 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1886 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 25 1
Айсорс - Isource Inspector 22 1
Натрусов Артем 296 1
Шадаев Максут 1085 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 300 1
Абакумов Евгений 208 1
Сотин Денис 216 1
Сергеев Сергей 155 1
Свиридов Владимир 28 1
Козырев Алексей 326 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Виноградов Александр 63 1
Павлович Александр 9 1
Богданов Андрей 42 1
Свинцов Андрей 46 1
Меденцев Константин 98 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Теплицкий Дмитрий 74 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 83 1
Егоров Сергей 16 1
Пустарнаков Роман 46 1
Линцова Екатерина 11 1
Кубарев Алексей 56 1
Верисов Михаил 25 1
Пчелин Юрий 38 1
Черепанов Андрей 6 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Харитонов Дмитрий 60 1
Родин Валерий 3 1
Бабкин Николай 24 1
Серебряков Дмитрий 5 1
Королёв Дмитрий 25 1
Тятюшев Максим 140 1
Курилович Евгений 9 1
Наумов Владимир 18 1
Ильина Наталья 18 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 151666 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 4
Европа 24467 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2352 1
Земля - планета Солнечной системы 10513 1
Азия - Азиатский регион 5653 1
Польша - Республика 1991 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3154 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3564 1
Германия - Федеративная Республика 12831 1
Украина 7709 1
Болгария - Республика 780 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1056 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Сербия - Республика 350 1
Австралия - Сидней 275 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
США - Нью-Мексико 247 1
Сербия - Белград 60 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30775 5
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6034 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5160 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 571 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53452 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1704 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5248 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10352 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4202 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3725 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2847 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19630 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25160 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 355 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6083 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2387 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6178 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14458 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3052 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 275 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3235 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 58 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7167 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5436 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4808 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49912 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6217 1
Паспорт - Паспортные данные 2645 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2737 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1381 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3090 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 1
New Scientist 1448 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 237 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 203 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1192 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 1
University of Chicago - Чикагский университет 99 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 29 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 637 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1166 1
CNews AWARDS - награда 531 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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