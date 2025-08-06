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Красный квадрат
Медиагруппа «Красный квадрат» – российская креативно-технологическая компания, один из участников рынка производства познавательно-развлекательного мультимедиа контента. Команда запускает телевизионные проекты, классические музеи и интерактивные выставки, организует международные культурные фестивали, деловые форумы, спортивные соревнования и масштабные церемонии. Специалисты «Красного квадрата» создают мультимедиа спектакли, мюзиклы, ледовые и цирковые шоу, новые аттракционы.
УПОМИНАНИЯ
Красный квадрат и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
|РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
|Натрусов Артем 296 1
|Шадаев Максут 1085 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Чаркин Евгений 300 1
|Абакумов Евгений 208 1
|Сотин Денис 216 1
|Сергеев Сергей 155 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Козырев Алексей 326 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 72 1
|Виноградов Александр 63 1
|Павлович Александр 9 1
|Богданов Андрей 42 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Меденцев Константин 98 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Теплицкий Дмитрий 74 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 83 1
|Егоров Сергей 16 1
|Пустарнаков Роман 46 1
|Линцова Екатерина 11 1
|Кубарев Алексей 56 1
|Верисов Михаил 25 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Черепанов Андрей 6 1
|Потапенко Дмитрий 18 1
|Харитонов Дмитрий 60 1
|Родин Валерий 3 1
|Бабкин Николай 24 1
|Серебряков Дмитрий 5 1
|Королёв Дмитрий 25 1
|Тятюшев Максим 140 1
|Курилович Евгений 9 1
|Наумов Владимир 18 1
|Ильина Наталья 18 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Порошин Тимур 30 1
|New Scientist 1448 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 237 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
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