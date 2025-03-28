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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171813
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Павлович Александр


28.03.2025 В МИФИ создана концепция электромобиля для туризма 1
31.07.2024 Рассекречены новые внешний вид и интерьер российского электромобиля «Атом». Фото 1
10.04.2018 Единый портал госуслуг получил крупное обновление 1
25.12.2017 На Едином портале госуслуг заработал сервис «Культурная жизнь региона» 1
08.12.2016 Первые десять региональных порталов «переехали» на Единый портал госуслуг 1
15.06.2016 Минкомсвязи России провело мониторинг продвижения электронных госуслуг в субъектах РФ 1
03.07.2015 Минкомсвязи отдало многомиллионный госконтракт фрилансерам 1
16.08.2013 «Билайн» расширяет возможности обслуживания в «Личном кабинете» 1
23.04.2002 Министерство связи назначило руководителей федеральных государственных унитарных предприятий 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Павлович Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8811 2
Ростелеком 9820 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Microsoft Corporation 24733 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4029 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7453 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
Лента - Сеть розничной торговли 2103 1
Красный квадрат 10 1
Парадигма Адвертайзинг 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11844 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3082 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1393 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2197 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 167 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4578 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
ФГУП УЭC РИ - Управление электросвязи Республики Ингушетия 3 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24461 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67557 2
Оповещение и уведомление - Notification 4743 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8565 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 786 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 332 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2105 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7213 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11330 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24732 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51681 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11252 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2352 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 354 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10665 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1895 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2560 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12121 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5433 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31276 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6365 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2982 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12576 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1399 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 621 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13918 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 504 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5333 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3262 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 745 1
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Поваразднюк Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146680 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1549 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 320 2
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Россия - ЦФО - Ярославская область 865 2
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Россия - СФО - Иркутская область 1129 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1221 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 587 1
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 901 1
Россия - ПФО - Саратовская область 740 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 556 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 396 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 1
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Россия - СКФО - Дагестан Республика 593 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16519 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 546 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6240 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4725 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4046 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29598 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2297 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7576 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1800 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6997 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 517 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1649 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1646 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4079 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5153 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 871 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1096 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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