РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть

«УльтимаТек» выводит на рынок услугу colocation в дата-центрах федерального оператора связи РСВО ГК «УльтимаТек» заключила партнерское соглашение с ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) и выходит на новый для себя рынок услуг Colocation. Сервис включает в себя предоставлен

Защита от беспилотников концерна «Автоматика» будет интегрирована в комплексную систему безопасности РСВО Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ позволит интегрировать реше

Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» зу два претендента – компания «Глонасс-ТМ» и госпредприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО). Зачем «Глонасс-ТМ» еще один диапазон частот «Глонасс-ТМ» - совместное предприятие госу

Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга Новый и.о. гендиректора РСВО Как выяснил CNews, в государственном предприятии «Российские сети вещания и оповещения»

Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов Счетная палата проверила РСВО Счетная палата объявила об итогах проверки деятельности госпредприятия «Российские сети

В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ во реализовать подведомственное агентству госпредприятие «Российские системы вещания и оповещения» (РСВО). Сейчас оповещение граждан в экстренных ситуациях осуществляется посредством SMS-рассыл

Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи Россвязь присоединяет «Центр Мир ИТ» к РСВО Федеральное унитарное государственное предприятие «Российские сети вещания и оповещения»

TI: У чиновника Россвязи найдена недвижимость в Майами на $9 млн Американская недвижимость главы РСВО Международная неправительственная организация Transparency International (TI), специализ

Россвязь отправила в отставку гендиректора-сепаратиста Отставка главы РСВО Гендиректор федерального госпредприятия «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО<

МЧС хочет отобрать у Россвязи телеком-оператора й для него предлагается сделать государственное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), рассказал глава нынешнего куратора предприятия — Федерального агентства связи (Россвяз

Связь в Севастополе восстановили специалисты по проводному радио ь-Телеком» — создавался при активном участии госпредприятия «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), главной сферой деятельности которого является проводное радиовещание. Об этом на пресс

Создание Wi-Fi-сети в Москве заморожено из-за взлета цен на импортное оборудование Wi-Fi» откладывается, сообщил бывший глава этого проекта Элдар Разроев, советник гендиректора ФГУП РСВО, которое и планировало заняться развитием московской беспроводной сети. Согласно цитате

Владельцам домашних радиоточек в Москве дадут бесплатный доступ в интернет Государственное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) представило проект московской сети уличного Wi-Fi. До конца года на востоке столицы зар

Проект строительства в Москве городской Wi-Fi-сети нарвался на жесткую критику властей осквы (ДИТ) опроверг заявление государственного предприятия «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) о намерении построить общегородскую Wi-Fi-сеть в интересах столичных властей. Напомним,

Столичную Wi-Fi-сеть будет строить экс-президент «Евросети» Государственное предприятие «Российские сети вещания и оповещения»(РСВО) объявило о разработке концепции проекта «Городской Wi-Fi». Предприятие планирует постро

Бесплатный доступ в интернет для москвичей отменяется Государственное предприятие «Московская городская радиотрансляционная сеть» (МГРС) свернула программу «Социальная розетка». Об этом CNews рассказал представитель «Российс

Для оповещения россиян о ЧС будет создан единый радиогигант Государственные предприятия «Московская городская радиотрансляционная сеть» (МГРС) и «Радиосеть Санкт-Петербурга» (РС СП) будут объединены. Об этом было объявлено в Санкт

МГРС выполнит мониторинг воздушных линий связи в трех опытных зонах Департамент информационных технологий города Москвы считает возможным силами МГРС провести мониторинг воздушных линий связи в Москве. Мониторинг будет проведен в трех опытных зонах, расположенных в Северном, Западном и Юго-Восточном административных округах. По итогам п

Суд отменил штраф и прекратил дело об административном правонарушении против гендиректора МГРС аместителя руководителя УФАС по г. Москве Тетушкина Д.Н. от 20.04.2012 г. генеральный директор ФГУП МГРС Иванюк В.В., как должностное лицо был признан виновным в совершении административного пр

Чиновника оштрафовали за навязывание москвичам услуги связи 30-х годов скве наложило штраф на государственное предприятие «Московская городская радиотрансляционная сеть» (МГРС) в размере 300 тыс. руб. Также на 15 тыс. руб. оштрафован и гендиректор МГРС, чле

СЭД CompanyMedia внедрена в МГРС ная сеть" завершила внедрение системы электронного документооборота CompanyMedia с целью оптимизации документооборота. В декабре 2010 года руководство "Московской городской радиотрансляционной сети" (МГРС) инициировало проект внедрения системы электронного документооборота CompanyMedia, призванный заменить существовавшую в организации СЭД, также функционировавшую на платформе Lotus Domino.

Обслуживание радиосети Москвы хотят передать на аутсорсинг за 120 млн руб. в год С 1 августа 2011 г. Московская городская радиотрансляционная сеть (МГРС) передаст техобслуживание и ремонт своей сети проводного вещания в Восточном административном округе (ВАО) города на аутсорсинг. Предприятие готово заплатить 3 млн руб. за трехмесячный кон

МГРС планирует передать на аутсорсинг обслуживание проводной сети Москвы за 120 млн руб. в год ФГУП МГРС проводит эксперимент по передаче в аутсорсинг работ по обслуживанию и ремонту сети прово

Москвичей защитили от радиоточек одного радиовещания - государственного предприятия «Московская городская радиотрансляционная сеть» (МГРС). Как сообщил CNews один из заявителей, служба признала МГРС нарушителем Закона «

МГРС полностью ликвидирует последствия ледяного дождя до 20 января Прошедший в московском регионе в конце декабря ледяной дождь повредил сеть проводного вещания МГРС - 30% линейных объектов сети было выведено из строя. Повреждения получили более 2000 км линий связи. Благодаря работе технической службы МГРС, а также многократной резервируемости с

Москва: на обновление сети экстренного оповещения потратят почти 500 млн рублей Московская городская радиотрансляционная сеть (МГРС) продолжает работы по обновлению своей сети проводного вещания. Модернизация системы управления и контроля такой сетью нужна для оповещения москвичей о ЧП и обратной связи с экстренными сл

«Газпромбанк Лизинг» профинансирует «Социальную розетку» Федеральное агентство связи (Россвязь) одобрило сделку между ФГУП МГРС и компанией «Газпромбанк Лизинг» на общую сумму 476 млн руб. На выделенные средства М

МГРС заключила агентский договор с «Центральным Телеграфом» на предоставление телекоммуникационных услуг ФГУП МГРС заключило агентский договор с компанией «Центральный Телеграф» на предоставление телеком

МГРС готова поставлять в села «электронные рынды» ю актуальность приобретает вопрос об организации оповещения жителей небольших населенных пунктов о возникновении чрезвычайной ситуации (например, о приближении к поселению лесного пожара), отмечают в МГРС. Компания предлагает апробированное в Москве техническое решение, внедрение которого позволит в короткие сроки организовать гарантированное уличное оповещение жителей малых населенных пунк

Суд отклонил апелляционную жалобу ОЗПП по иску МГРС алоба ОЗПП на решение Арбитражного суда Москвы от 05 апреля 2010 г. о защите деловой репутации ФГУП МГРС и компенсации вреда деловой репутации. Своим постановлением Девятый арбитражный апелляци

МГРС провела ряд назначений на ключевые посты компании ия лиц в них находящихся. Кроме того, проводится ежеквартальный мониторинг состояния радиоточек в организациях города Москвы, с последующей передачей информации комплексу городского хозяйства Москвы. МГРС признало текущую деятельность блока по работе с абонентами по исполнению данного распоряжения недостаточно эффективной, а темпы роста абонентской базы - неудовлетворительными. С целью опти

«Социальная розетка» за 50 млрд рублей может появиться в 39 городах России Генеральный директор Московской городской радиотрансляционной сети (ФГУП МГРС) Вячеслав Иванюк сегодня на заседании рабочей группы «Космос и телекоммуникации» комисси

МГРС снижает тариф на услугу «Радио и оповещение» Московская городская радиотрансляционная сеть (МГРС) приняло решение о снижении c 1 июля тарифа на услугу «Радио и оповещение» на 1,5 % в связи с введением банками Москвы комиссионного вознаграждения при оплате услуг ЖКХ населением. Таким о

В России создали приемник для интернет-радиостанций Компания «Московская городская радиотрансляционная сеть» (МГРС) представила на выставке «Связьэкспоком – 2010» приемник для приема радиостанций через и

МГРС запустила портал «МГРС-Радио» Портал «МГРС-Радио» (www.mgrsradio.ru) является базовым ресурсом проекта «Общенациональная интернет-радиотрансляция» (ОИРТ). ОИРТ - социально-ориентированный проект, возрождающий образовательные и восп

Суд признал информацию, распространяемую ОЗПП о деятельности МГРС, недостоверной Арбитражный суд города Москвы, признал сведения о деятельности МГРС, которые распространяло Общество по защите прав потребителей (ОЗПП) «Общественный контроль», не соответствующими действительности. Ранее ОЗПП проиграло процессы в Измайловском районном суд

МГРС планирует в 2010 г. потратить на развертывание системы «Социальная розетка» в Москве до 200 млн руб. МГРС планирует в текущем году потратить на развертывание системы «Социальная розетка» в Москве до 200 млн руб. МГРС разработало и в течение трех лет внедряет проект «Социальная розетка». Проект предусматривает масштабную замену радиоточек социальными розетками, которые обеспечивают гарантированное адрес

За отсутствие радиоточек пожарные будут закрывать предприятия тва по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по Москве и оператору столичной сети проводного радиовещания - «Московской городской радиотрансляционной сети» (МГРС) – с просьбой проводить ежеквартальный м

МГРС вместе с МЧС проверит наличие радиоточек на предприятиях ртв. Одним из таких нарушений является отсутствие на предприятиях объектовых систем оповещения, обеспечивающих своевременное гарантированное оповещение о чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба МГРС. Распоряжение московского правительства призвано исправить эту ситуацию. Данное распоряжение является одним из этапов выполнения постановления Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. № 447-