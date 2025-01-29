Центр Мир ИТ ФГБУ Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий
Центр Мир ИТ ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 5
|Духовницкий Олег 91 2
|Пристанков Дмитрий 1 1
|Лукашенко Александр 96 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Алхазов Дмитрий 15 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Васильев Алексей 15 1
|Мутко Виталий 11 1
|Федулов Андрей 2 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Яровая Ирина 71 1
|Озеров Виктор 29 1
|Шмаргун Владимир 2 1
|Мелихов Леонид 2 1
|Чебаков Сергей 2 1
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