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Центр Мир ИТ ФГБУ Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий



29.01.2025 Минцифры заплатит 55 миллионов, которые его «дочка» задолжала 13 лет назад 1
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 1
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» 1
26.04.2018 Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи 1
13.05.2016 Объекты связи в Сочи под угрозой: Власти не выделяют денег 1
03.06.2015 Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи 1
21.05.2015 Жизнь после Сочи: Во сколько обходятся бюджету олимпийские объекты связи 1
25.02.2014 Как закрытая радиосеть обеспечила связь организаторов Олимпиады в Сочи 1
28.01.2014 Государство потратит почти 1 млрд руб. на сохранение олимпийских объектов связи 1
11.10.2012 Назначены исполняющие обязанности руководителей подведомственных Россвязи организаций 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Центр Мир ИТ ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8847 4
Ростелеком 9710 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 2
Чеченэлектросвязь 3 2
Межгорсвязьстрой 8 2
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Lenovo Motorola 3501 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Sepura 2 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 29 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Ростех - Автоматика Концерн 1640 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Норси-Транс - НТ 108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
SAS Institute 972 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
Сочи Парк 10 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Администрация Краснодарского края 61 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 5
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 203 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4669 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3413 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3751 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4224 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17080 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1127 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3757 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 1
DDR - Double data rate 2730 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20812 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 315 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1387 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 28 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 928 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Apple iPhone 6 4861 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 138 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 1
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Лукашенко Александр 96 1
Чурсин Игорь 20 1
Алхазов Дмитрий 15 1
Рейман Леонид 1049 1
Васильев Алексей 15 1
Мутко Виталий 11 1
Федулов Андрей 2 1
Овчинников Сергей 48 1
Яровая Ирина 71 1
Озеров Виктор 29 1
Шмаргун Владимир 2 1
Мелихов Леонид 2 1
Чебаков Сергей 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144512 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 5
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 567 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 2 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1217 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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