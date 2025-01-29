Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе
|

Минцифры заплатит 55 миллионов, которые его «дочка» задолжала 13 лет назад

Суд обязал Минцифры выплатить 55,3 млн руб. за ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий». Причиной послужила неполная оплата работы по госконтракту.

Дело длиной в 13 лет

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы обязал Минцифры выплатить 55,3 млн руб. «Сочинской строительной компании» («ССК») за ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» (центр «Мир ИТ») — дочернюю компанию министерства.

CNews обнаружил данное судебное разбирательство в картотеке Федеральных арбитражных судов. Компания подала иск против Минцифры 5 июля 2024 г. 21 октября суд первой инстанции вынес решение, обязав ведомство выплатить долг. Уже 23 октября ведомство подало апелляционную жалобу. Суд рассмотрел ее 12 декабря и решил оставить ее без удовлетворения.

CNews направил запрос в министерство, чтобы получить комментарии относительно хода дела и выяснить, планирует ли ведомство подавать апелляцию в кассационную инстанцию, и ожидает ответов.

rubles-1648163_1280_1.jpg
Image by xspline on Pixabay
С Минцифры взыскали 50 миллионов

Разбирательства начались еще в 2012 г., когда «Сочинская строительная компания» выиграла дело против «Мир ИТ». Суд постановил взыскать задолженность с учреждения. Однако, как указано в судебных документах, часть денег так и не была выплачена. После нескольких обращений в суды разных инстанций иск передали Минцифре.

Тем не менее, «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» продолжал не выполнять свои финансовые обязательства, указано в документах. Это привело к тому, что «Сочинская строительная компания» обратилась в суд с просьбой взыскать долг в порядке субсидиарной ответственности с Минцифры России.

Суд первой инстанции удовлетворил просьбу компании, и обязал Минцифры выплатить 55,3 млн руб. Ответчик попытался оспорить данное решение, сославшись на отсутствие явного отказа со стороны ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» погасить задолженность. Однако суд отклонил эти аргументы, указав, что основанием для взыскания долга является не отказ погасить задолженность, а недостаток денежных средств у учреждения для ее погашения.

Предыстория конфликта

В 2010 г. между «ССК» и ФГБУ «Центр МИР ИТ» был заключен государственный контракт стоимостью 774,5 млн руб. на строительство Центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка (ЦОУ) в Сочи. Работы по контракту должны были быть завершены к концу 2012 г.

Истец утверждал, что выполнил большую часть работ, но не получил полную оплату. «Центр МИР ИТ», в свою очередь, обвинил компанию в нарушении сроков и невыполнении ряда работ, требуя вернуть неотработанный аванс и выплатить неустойку.

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации
Цифровизация

В ходе судебного разбирательства обе стороны предоставили множество доказательств своей позиции. Суд установил, что часть работ действительно не была выполнена компанией «ССК», однако большая часть была выполнена и принята, но не оплачена. Для оценки объема и качества выполненных работ была проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Эксперты подтвердили, что работы выполнены в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию.

Суд частично удовлетворил иск компании, взыскав с ФГБУ «Центр МИР ИТ» задолженность за фактически выполненные работы в размере 275,4 млн руб. и неустойку за просрочку платежа в размере 30,2 млн руб.. Во встречном иске «Центр МИР ИТ» о взыскании неотработанного аванса и неустойки было отказано, поскольку суд признал односторонний отказ от контракта недействительным.

Таким образом, суд подтвердил, что ООО «ССК» выполнило свои обязательства по контракту, несмотря на задержки и сложности, связанные с проектом.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Var1 — новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML

Крупнейший в мире поставщик жестких дисков отгружает использованные HDD вместо новых. Проблема массовая

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок

«1С» отстояла 40 миллионов, которые у нее чуть не отняла «Почта России»

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

Путин поручил создать в России новый класс воздушного пространства. Там разрешат летать БПЛА

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще