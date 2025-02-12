Россия ЮФО Краснодарский край Сочи Красная Поляна
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбунов Анатолий 18 5
|Ласкавый Сергей 20 4
|Ушацкий Андрей 105 2
|Солдатенков Сергей 161 2
|Постных Олег 13 2
|Короб Анна 3 2
|Хачатуров Георгий 3 2
|Романько Максим 3 2
|Лысов Денис 30 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Путин Владимир 3186 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Иванов Сергей 388 1
|Провоторов Александр 157 1
|Погосян Тигран 23 1
|Дегтярев Валерий 16 1
|Никонов Андрей 5 1
|Лебединский Владимир 3 1
|Холодов Андрей 19 1
|Мингажев Эдуард 5 1
|Копайгородский Алексей 4 1
|Петров Михаил 138 1
|Ватлецов Глеб 1 1
|Митькин Максим 33 1
|Байгильдин Дамир 23 1
|Шапарин Антон 2 1
|Поляков Сергей 73 1
|Егоров Владимир 82 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Таврин Иван 117 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Нестеров Андрей 20 1
|Сорокин Константин 15 1
|Стоянов Руслан 33 1
|Пахомов Александр 63 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Ланкин Алексей 1 1
|Клягин Максим 29 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1882 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Румедиа - Business FM 4 1
|РИА Новости 922 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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