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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Краснодарский край Сочи Красная Поляна

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна


12.02.2025 «МегаФон» прокачал сеть 4G в горном кластере Сочи 1
11.12.2024 Автомобильные тоннели Сочи обеспечены связью и интернетом 1
05.12.2024 «Билайн» запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны 2
04.12.2024 К началу зимнего сезона «МегаФон» разогнал 4G в Шерегеше до 140 Мбит/с 1
28.11.2024 T2 разогнала интернет в горном кластере Сочи 1
15.11.2024 Аналитика «МТС Travel»: россияне спешат бронировать Новый год в Краснодарском крае, на КМВ и в Калининградской области 1
01.10.2024 «Вкусно – и точка» тестирует роботов-разносчиков и роботов-уборщиков 1
10.09.2024 Спрос на бронирования в Петербурге летом вырос почти в полтора раза 2
05.09.2024 «Яндекс» оцифровал более 2000 км улиц и магистралей крупных городов юга России 1
04.09.2024 Астрахань вошла в топ-5 самых бюджетных направлений летом 2024 года 1
03.09.2024 «МТС Travel»: Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми бюджетными летними направлениями 1
03.09.2024 МТС Travel и Bronevik.com: спрос на отели по России летом вырос на треть 2
20.05.2024 «Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами 1
17.04.2024 «МТС Travel»: петербуржцы предпочитают горные вершины Заполярья, Камчатки, Сочи и Чечни 1
17.04.2024 Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel 1
22.03.2024 Роботы-курьеры доставят клиентам «Яндекс Еды» в Москве заказы из «Бургер Кинг» 1
29.02.2024 Мобильному интернету в Шерегеше добавили скоростей 1
13.02.2024 МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры в горах Сочи 1
18.01.2024 «МегаФон» обеспечил связь 4G на дороге к Банному 1
21.12.2023 Первый робот-доставщик «Яндекса» в Казани начал работу в арт-квартале «Винсент» 1
13.12.2023 Пользователям «Яндекс еды» заказы из «Вкусно — и точка» доставят роботы-курьеры 1
31.10.2023 «Ростелеком» установил на главном курорте страны умное освещение 1
31.07.2023 Тревел-эксперты и специалисты по кибербезопасности предупредили о ловушках для туристов в период летних отпусков 1
06.06.2023 Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик 1
23.02.2023 Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM 1
18.01.2023 «Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне 1
23.12.2022 «Яндекс погода» улучшила прогноз для любителей горнолыжного спорта 1
16.12.2022 МТС запустила бесплатные цифровые аудиогиды для автопутешествий по новогоднему Сочи 1
26.08.2022 МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников 1
08.02.2022 «Яндекс.маркет» доставит спорттовары из магазинов «Кант» за 1–2 часа 1
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 2
06.07.2017 «Мегафон» расширил Wi-Fi-покрытие в Сочи 1
26.06.2017 XVII Международный форум «Спектр-2017» сфокусируется на технологиях 5G 1
21.02.2017 «Мегафон» подготовил связь к Всемирным военным играм 1
16.02.2017 МТС запустила LTE-2600 в Краснодарском крае 1
29.12.2016 «Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах 1
09.12.2016 МТС обеспечил indoor-связью ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону 1
03.10.2016 МТС инвестирует в технологий и сетей связи на Кубани 5 млрд рублей 1
19.05.2016 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону 1
18.11.2015 «МегаФон» обеспечил связью сочинские тоннели 1

Публикаций - 73, упоминаний - 82

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 19
МегаФон 8915 16
Yandex - Яндекс 7398 10
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 6
Ростелеком 9732 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2907 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
NetApp - Network Appliance 638 1
Broadcom - VMware 2365 1
Dell EMC 5035 1
Microsoft Corporation 24656 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
HP Inc. 5689 1
Autodesk 609 1
Citrix Systems 813 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Сочителеком 7 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
ЦИП - Центр Инфраструктурных Проектов 18 1
ЦИП - АэроСкан 4 1
Cisco Systems 5120 1
Intel Corporation 12212 1
IBM - International Business Machines Corp 9445 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 13
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 54 10
МТС Трэвел - MTS Travel 287 8
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 5
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 3
РЖД - Российские железные дороги 1910 3
Газпром ПАО 1344 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 2
Вкусно — и точка 22 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 9 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1952 1
Dixis - Диксис 359 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 24 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Мармелад ТРК 2 1
Такси Веспер 1 1
Такси Сочи 1 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Почта России ПАО 2118 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Adidas - Адидас 161 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 70 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
X5 Group - Перекрёсток 549 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
TripAdvisor 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Администрация Краснодарского края 61 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1367 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 36 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1380 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 257 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 153 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 25 1
Мэрия города Иннополис 13 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1290 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1295 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Джубга 23 3
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Россия - СКФО - Ингушетия Республика 315 2
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